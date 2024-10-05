«Дважды пнула ногой»: сибирячка напала на инспектора ПДН — суд вынес приговор

Женщина не хотела возвращаться в больницу, несмотря на болезнь её маленького ребёнка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд приговорил жительницу Краснозёрского района Екатерину Т. к штрафу за нападение на инспектора ПДН. Об этом в субботу сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Конфликт между женщиной и представителем власти произошёл 18 августа из-за того, что сибирячка не справлялась с обязанностями по уходу за маленьким ребёнком. Инспектор потребовала, чтобы Екатерина Т. вернулась в больницу, так как её ребёнок болел — вместо этого женщина выпивала в гостях в чужой квартире.

Мать отказалась возвращаться в больницу и вышла на остановку общественного транспорта. Пока инспектор предупреждала женщину об административной ответственности, женщина дважды пнула её ногой в область бедра, сказано в сообщении.

В отношении Екатерины Т. возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Мать оштрафовали на 6 тысяч рублей, инспектор взыскала 2 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.