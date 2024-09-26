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Криминал Воспитательницу обвинили в смерти ребенка на детской горке — мальчик месяц лежал в коме

Воспитательницу обвинили в смерти ребенка на детской горке — мальчик месяц лежал в коме

Малыш застрял между перилами

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Горки установлены без нарушений

В Красноярском крае ребенок скончался после прогулки детском саду. Следователи предъявили обвинение воспитательнице, которая следила за детьми в тот день.

Женщину обвинили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, в марте 2024 года воспитательница вывела детей своей группы на утреннюю прогулку на игровую площадку в детском саду. Под присмотром находился 21 ребенок. Как утверждают следователи, в какой-то момент трехлетний мальчик застрял между полом и перилами детского городка.

Выбраться оттуда ребенок не смог, стал задыхаться и потерял сознание. Ему сдавило грудную клетку. Спустя семь минут воспитательница увидела свисающие с игрового комплекса ноги мальчика, вытащила его из ловушки и вызвала «скорую».

Мальчика госпитализировали в реанимацию в состоянии клинической смерти, а затем отправили санавиацией в Красноярск. Однако ребенок погиб спустя месяц комы.

Уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее в Новосибирске воспитательница-психолог избила ребенка на глазах у других детей. Педагог попала под два уголовных дела.

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