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Образование В Новосибирске воспитательница-психолог избила ребенка на глазах у других детей

В Новосибирске воспитательница-психолог избила ребенка на глазах у других детей

Педагог попала под два уголовных дела

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42 комментария
Избиение воспитанника — не единственное резонансное происшествие в «Калинке»

В Калининский районный суд 31 июля поступило уголовное дело в отношении бывшего психолога-педагога детского сада №510 «Калинка». Согласно информации с сайта суда, она дважды ударила и унизила воспитанника при других детях.

— Храпицкая Н. обвиняется в том, что она стала кричать на ребенка, чем причинила ему нравственные страдания. Ударил рукой по его голове, после этого он упал на пол и стал плакать, — сообщили на сайте суда.

Из материалов дела следует, что затем психолог еще раз ударила малыша по голове, схватила за руку и оттащила в сторону. Из-за инцидента пострадавший получил вред здоровью средней степени тяжести.

На педагога завели два уголовных дела: о ненадлежащем исполнении обязанностей педагога и причинении вреда (ч.1 ст.156 УК, п. «в» ч.2 ст.112УК).

Дата инцидента в сообщении суда не уточняется.

— Храпицкая у нас давно не работает, после ее увольнения у нас и руководство и администрация сменились, — сообщили НГС в «Калинке». Представляться собеседница отказалась.

Если вам известны обстоятельства инцидента, свяжитесь с редакцией НГС
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В ноябре 2022 года НГС рассказывал, как из «Калинки» сбежал двухлетний воспитанник.

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Детский сад Ребенок пострадал Избили ребенка Халатность Жестокость
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Комментарии
42
Татьяна 53
1 августа 2024, 14:41
Запретить работу с детьми.
ex_Tommy58
1 августа 2024, 14:59
Это как же ребенок должен был достать человека... Ну, полагаю, ей с детьми запретят работать - и правильно
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