В Новосибирске воспитательница-психолог избила ребенка на глазах у других детей

Избиение воспитанника — не единственное резонансное происшествие в «Калинке» Источник: Архив НГС











В Калининский районный суд 31 июля поступило уголовное дело в отношении бывшего психолога-педагога детского сада №510 «Калинка». Согласно информации с сайта суда, она дважды ударила и унизила воспитанника при других детях.



— Храпицкая Н. обвиняется в том, что она стала кричать на ребенка, чем причинила ему нравственные страдания. Ударил рукой по его голове, после этого он упал на пол и стал плакать, — сообщили на сайте суда.

Из материалов дела следует, что затем психолог еще раз ударила малыша по голове, схватила за руку и оттащила в сторону. Из-за инцидента пострадавший получил вред здоровью средней степени тяжести.

На педагога завели два уголовных дела: о ненадлежащем исполнении обязанностей педагога и причинении вреда (ч.1 ст.156 УК, п. «в» ч.2 ст.112УК).

Дата инцидента в сообщении суда не уточняется.

— Храпицкая у нас давно не работает, после ее увольнения у нас и руководство и администрация сменились, — сообщили НГС в «Калинке». Представляться собеседница отказалась.

В ноябре 2022 года НГС рассказывал, как из «Калинки» сбежал двухлетний воспитанник.

