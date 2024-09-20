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Криминал Била сковородой и жгла раскаленным металлом: сибирячка семь лет издевалась над родной дочерью — что ей грозит

Била сковородой и жгла раскаленным металлом: сибирячка семь лет издевалась над родной дочерью — что ей грозит

Побои начались, когда девочке было 7 лет

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1 комментарий

Женщина закрывала девочку в холодном погребе

Жительница Иркутской области семь лет издевалась над родной дочерью. По данным областного СК, женщина закрывала девочку в холодном погребе, заставляла стоять коленями на твердой крупе, а однажды прижгла ей ладонь о раскаленную печь.

Как уточнили прокуратуре Приангарья, женщина била дочь не только руками, но и железной сковородой и совком. Известно, что таким образом девочку наказывали за непослушание.

По версии следствия, издевательства начались с 2016 года, когда ребенку было 7 лет, а закончились в 2023-м, когда девочку изъяли из семьи.

Подвал, где регулярно закрывали девочку

Сейчас 35-летняя женщина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое ей грозит, — 3 года колонии.

Ранее в Кировском районе Новосибирска мужчина напал с кулаками на собственную сестру. Инцидент произошел в доме по адресу Саввы Кожевникова, 19 и попал на видео.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Зато не вырастет шкурой или мажоркой девочка. Хорошо, что воспитывали. А в таких подвалах и многих взрослых нужно закрывать, да почаще.
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