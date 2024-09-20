Била сковородой и жгла раскаленным металлом: сибирячка семь лет издевалась над родной дочерью — что ей грозит

Жительница Иркутской области семь лет издевалась над родной дочерью. По данным областного СК, женщина закрывала девочку в холодном погребе, заставляла стоять коленями на твердой крупе, а однажды прижгла ей ладонь о раскаленную печь.
Как уточнили прокуратуре Приангарья, женщина била дочь не только руками, но и железной сковородой и совком. Известно, что таким образом девочку наказывали за непослушание.
По версии следствия, издевательства начались с 2016 года, когда ребенку было 7 лет, а закончились в 2023-м, когда девочку изъяли из семьи.
Сейчас 35-летняя женщина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое ей грозит, — 3 года колонии.
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