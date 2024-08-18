Коленом в лицо: мужчина жестоко избил сестру в подъезде в Новосибирске — видео побоев

В Кировском районе Новосибирска мужчина напал с кулаками на собственную сестру. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 17 августа, в доме по адресу Саввы Кожевникова, 19.
— Мужчина избил свою сестру, выгоняя из квартиры, в которой она проживает, — рассказали очевидцы в паблике.
Пострадавшая доставлена в больницу, сообщается, что она получила сотрясение мозга. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе, мужчина в ходе потасовки держал женщину за волосы, дважды ударил ее по лицу кулаком и один раз — коленом.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии, проводится доследственная проверка.
Ранее в Дзержинском районе Новосибирска мужчина напал на медиков скорой помощи. Его задержали и отправили в спецприемник.