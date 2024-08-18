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Мужчина напал на медиков скорой помощи

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Происшествия Коленом в лицо: мужчина жестоко избил сестру в подъезде в Новосибирске — видео побоев

Коленом в лицо: мужчина жестоко избил сестру в подъезде в Новосибирске — видео побоев

Полиция проводит проверку

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ЧП произошло в Кировском районе

В Кировском районе Новосибирска мужчина напал с кулаками на собственную сестру. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 17 августа, в доме по адресу Саввы Кожевникова, 19.

— Мужчина избил свою сестру, выгоняя из квартиры, в которой она проживает, — рассказали очевидцы в паблике.

Пострадавшая доставлена в больницу, сообщается, что она получила сотрясение мозга. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе, мужчина в ходе потасовки держал женщину за волосы, дважды ударил ее по лицу кулаком и один раз — коленом.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии, проводится доследственная проверка.

Ранее в Дзержинском районе Новосибирска мужчина напал на медиков скорой помощи. Его задержали и отправили в спецприемник.

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Комментарии
2
Гость
18 августа 2024, 20:27
" Фингалом бабу не испортишь!" (с) Народная мудрость.
Гость
18 августа 2024, 20:26
Вифилиемский пророк Степаний Иванов! Тебе так тоже били?
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