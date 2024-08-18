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Мужчина напал на медиков скорой помощи

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Происшествия Поместили в спецприемник: мужчина напал на медиков скорой помощи в Новосибирске

Поместили в спецприемник: мужчина напал на медиков скорой помощи в Новосибирске

На мужчину также составлен административный протокол

3 287
20 комментариев
ЧП произошло на улице Авиастроителей

Жители Дзержинского района Новосибирска рассказали о нападении компании мужчин на медиков скорой помощи. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел в минувшую субботу, 17 августа, в одном из дворов на улице Авиастроителей.

— Напали на сотрудников скорой помощи. Приехала полиция позже и забрала их, — рассказали очевидцы в паблике.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС подтвердили информацию о происшествии. На месте ЧП работал наряд ППС, который задержал одного из правонарушителей. На него составлен протокол за мелкое хулиганство. Мужчина помещен в спецприемник до решения суда по административному делу.

Корреспондент НГС также запросил комментарий по ситуации в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В конце июня в Новосибирске травматолог обматерил недовольную лечением пациентку. Инцидент попал на видео.

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Комментарии
20
Почётный гражданин Левосибирска
18 августа 2024, 19:11
Почему НГС всякую ерунду публикует, а трагическую весть мирового масштаба о смерти Ален Делона обходит стороной?
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
18 августа 2024, 19:20
Скоро магнитная буря обширная. Всем болеголовым приготовицца
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