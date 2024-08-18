Поместили в спецприемник: мужчина напал на медиков скорой помощи в Новосибирске

ЧП произошло на улице Авиастроителей Источник: Густаво Зырянов/NGS.RU











Жители Дзержинского района Новосибирска рассказали о нападении компании мужчин на медиков скорой помощи. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».



Инцидент произошел в минувшую субботу, 17 августа, в одном из дворов на улице Авиастроителей.



— Напали на сотрудников скорой помощи. Приехала полиция позже и забрала их, — рассказали очевидцы в паблике.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС подтвердили информацию о происшествии. На месте ЧП работал наряд ППС, который задержал одного из правонарушителей. На него составлен протокол за мелкое хулиганство. Мужчина помещен в спецприемник до решения суда по административному делу.



Корреспондент НГС также запросил комментарий по ситуации в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

