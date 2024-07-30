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Происшествия Вышел из кабинета в ярости: в Новосибирске травматолог обматерил недовольную лечением пациентку — видео

Вышел из кабинета в ярости: в Новосибирске травматолог обматерил недовольную лечением пациентку — видео

Инцидент произошел в поликлинике № 22

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71 комментарий
Пациентка оказалась недовольна лечением пальца

В новосибирской поликлинике № 22 разгорелся конфликт между пациенткой и травматологом. Завершение ссоры сибирячка сняла на видео: в ролике рассерженный доктор нецензурно высказался в адрес женщины и ее мужа.

Что было перед началом записи, известно только со слов автора ролика, опубликованного в паблике «Нетипичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте». Пост при этом опубликован анонимно.

Обиженная пациентка пишет, что в мае она сильно ушибла безымянный палец на правой руке и обратилась в травмпункт поликлиники № 22 по месту прописки. По ее словам, врач назначил фиксатор для пальца, который женщина носила три недели. На прошлой неделе женщина натрудила палец, и он стал болеть. Женщина отправилась к тому же специалисту в травмпункт.

— На этот раз подошел, осмотрел, потрогал, я сказала, что болит, он назначил просто мази. Я вышла из кабинета и сказала мужу об этом, что меня опять выпнули, — оценила работу врача пациентка.

После жалобы в кабинет к специалисту зашел супруг сибирячки, а медик после ушел в другой кабинет. Пара новосибирцев вновь дождалась травматолога и заявила тому, что будет жаловаться. В ответ врач начал переходить на «ты» и использовал в адрес сибирячки нецензурную брань.

— Я решила вернуться и начала снимать видео, он вышел из кабинета в ярости, начал обзывать мужа и хотел отобрать у меня телефон, но муж заступился. Мы решили с ним не вести диалог, иначе бы это закончилось не понятно чем и вышли, пошли домой, — рассказала автор поста.

Она также прикрепила к записи видео, на которых врач-травматолог действительно нецензурно ругается в адрес пациентки.

Видео разошлось по соцсетям

Корреспондент НГС обратился за информацией о происшествии к главному врачу поликлиники № 22 Татьяне Федорининой. В приемной сообщили, что главный врач находится на совещании, но пообещали предоставить информацию по инциденту позже.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что привлечь к ответственности медика может непосредственный работодатель — ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22». Информацию о происшествии в Минздраве донесли до главного врача поликлиники, который самостоятельно примет решение о дисциплинарных мерах в отношении медика.

В апреле в суд передали дело 36-летнего жителя Черепановского района, который напал на медсестру с шуруповертом. Также он отнял у женщины телефон и «ювелирку» на 150 тысяч рублей.

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Комментарии
71
ксс
30 июля 2024, 17:25
как всегда, спровоцировали, а потом скорее снимать... сами на конфликт подстегнут и сразу белые и пушистые. те кто работает с людьми, то скорее поймут доктора
Путник Сибирский
30 июля 2024, 18:12
Если палец натрудила и он болит, то лечение покой, мазь, чтобы снять боль и всё. Максимум ещё таблетки обезболивающие. Что пациентка хотела? Снимок, чтобы исключить перелом? Если бы был перелом/вывих или иная травма - она с мая по конец июля не смогла бы уже ни двигать этим пальцем, ни, тем более, "натрудить". (мне даже интересно, чем она "натрудила" безымянный палец на правой руке)), или доктор должен был предложить ей чай/кофе с коньячком, включить музыку и расспрашивать о добре и зле, о жизни и о делах "сердеШных"? Доктор сделал нормальное назначение и всё. В ответ на него "натравили" мужа и довели до белого каления. Врач, конечно, не прав. Нельзя так опускаться и так себя вести, но, видимо, сил и терпения уже не хватило. Сочувствую врачу.
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