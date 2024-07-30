Вышел из кабинета в ярости: в Новосибирске травматолог обматерил недовольную лечением пациентку — видео

Пациентка оказалась недовольна лечением пальца Источник: Ярослав Боинский, 2ГИС











В новосибирской поликлинике № 22 разгорелся конфликт между пациенткой и травматологом. Завершение ссоры сибирячка сняла на видео: в ролике рассерженный доктор нецензурно высказался в адрес женщины и ее мужа.



Что было перед началом записи, известно только со слов автора ролика, опубликованного в паблике «Нетипичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте». Пост при этом опубликован анонимно.

Обиженная пациентка пишет, что в мае она сильно ушибла безымянный палец на правой руке и обратилась в травмпункт поликлиники № 22 по месту прописки. По ее словам, врач назначил фиксатор для пальца, который женщина носила три недели. На прошлой неделе женщина натрудила палец, и он стал болеть. Женщина отправилась к тому же специалисту в травмпункт.



— На этот раз подошел, осмотрел, потрогал, я сказала, что болит, он назначил просто мази. Я вышла из кабинета и сказала мужу об этом, что меня опять выпнули, — оценила работу врача пациентка.

После жалобы в кабинет к специалисту зашел супруг сибирячки, а медик после ушел в другой кабинет. Пара новосибирцев вновь дождалась травматолога и заявила тому, что будет жаловаться. В ответ врач начал переходить на «ты» и использовал в адрес сибирячки нецензурную брань.

— Я решила вернуться и начала снимать видео, он вышел из кабинета в ярости, начал обзывать мужа и хотел отобрать у меня телефон, но муж заступился. Мы решили с ним не вести диалог, иначе бы это закончилось не понятно чем и вышли, пошли домой, — рассказала автор поста.

Она также прикрепила к записи видео, на которых врач-травматолог действительно нецензурно ругается в адрес пациентки.

Видео разошлось по соцсетям Источник: «Подслушано Затулинка» / Vk.com

Корреспондент НГС обратился за информацией о происшествии к главному врачу поликлиники № 22 Татьяне Федорининой. В приемной сообщили, что главный врач находится на совещании, но пообещали предоставить информацию по инциденту позже.



В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что привлечь к ответственности медика может непосредственный работодатель — ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22». Информацию о происшествии в Минздраве донесли до главного врача поликлиники, который самостоятельно примет решение о дисциплинарных мерах в отношении медика.

