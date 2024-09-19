Сибиряка задержали за шантаж интимными фото — схема развода с сайта знакомств

На оперативном видео подозреваемый раскаивается в содеянном Источник: Управление МВД России по Томской области / «ВКонтакте»











Томская полиция задержала в Алтайском крае мужчину, которого подозревают в вымогательстве. По версии следствия, он зарегистрировался на сайте знакомств под аккаунтом девушки, в переписке получил интимные фото собеседника и начал вымогать у него деньги.

Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. К уголовной ответственности привлекли 22-летнего жителя Бийска.

— Как установили полицейские, в одной из социальных сетей молодой человек создал фиктивный аккаунт и от имени девушки вступил в переписку с 23-летним жителем города Северска, убедив того поделиться своей фотографией интимного характера. Получив электронное изображение, злоумышленник потребовал от отправителя 12 тысяч рублей, угрожая распространить в сети Интернет компрометирующие его материалы, — говорится в сообщении ведомства.

Источник: Управление МВД России по Томской области / «ВКонтакте»

Потерпевший выполнил требования, а потом обратился в полицию. Сотрудники установили личность подозреваемого, отправились в командировку и задержали его в Алтайском крае. Похищенные деньги подозреваемый потратил. На оперативном видео задержанный раскаивается в содеянном.

В отношении бийчанина возбуждено уголовное дело по статье за вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ).