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Три новосибирца признались, что громили «СпортБет»

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Криминал эксклюзив Три новосибирца признались, что громили «СпортБет» — суд им не поверил

Три новосибирца признались, что громили «СпортБет» — суд им не поверил

Приговор вынесли только одному из подсудимых — за вымогательство трех миллионов

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8 комментариев

Константин Никулин примерил на себя образ рэкетира из 90-х в 2022 году

В Калининском суде Новосибирска огласили решение по делу Константина Никулина и двух его подельников. Следователи называли сибиряка лидером преступной группы, которая крушила пункты приёма ставок компании «СпортБет» и вымогала с администраторов деньги за спокойное ведение бизнеса.

По версии следствия, в 2022 году Константин Никулин, Данил Даринский, Евгений Кролевец и ещё 11 человек, личности которых силовикам установить не удалось, разгромили 10 пунктов приёма ставок компании «СпортБет», разбив телевизоры и ЖК-мониторы. Ущерб предприниматели оценили в сумму более 1,8 млн рублей.

Кроме того, Никулин, говорится в материалах дела, потребовал с одного из сотрудников компании 3 млн рублей, иначе угрожал вернуться и повторить погром. Когда мужчину задержали, выяснилось, что плюсом ко всему он незаконно хранил у себя обрез, сделанный из охотничьего ружья, который перевозил на личном автомобиле BMW735i.

Даниил Даринский и Евгений Кролевец признали вину частично, но суд не внял их признанию

В результате силовики обвинили Константина Никулина, Даниила Даринского и Евгения Кролевца в уничтожении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ), а Никулину добавили обвинения в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ) и хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ). Примечательно, что все трое признали вину в налётах на пункты «СпортБета», а Никулин отверг обвинения в вымогательстве и хранении оружия.

- Приговором Калининского районного суда Никулин осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по статьям о вымогательстве и хранении оружия, оправдан по статье об уничтожении имущества в связи с отсутствием состава преступления. Этим же приговором Даринский и Кролевец оправданы, - сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.

Сотрудники надзорного ведомства остались недовольны решением суда и намерены его обжаловать.

Осенью 2023 года прокуратура заявила, что уличила пункт приема ставок «СпортБет», расположенный на Вокзальной Магистрали, в организации нелегальных азартных игр. Сотрудники компании отмечали, что, по заключению экспертов, изъятое силовиками оборудование не является игорным, а «выигрыш не определяется случайным образом».

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Комментарии
8
Priori
3 сентября 2024, 16:43
И саму эту контору -лохотрон давно привлечь уже к чему нибудь надо .
жму 200
3 сентября 2024, 17:18
не тех чушпанолохов ловите, настоящие рэкетиры сейчас в креслах на кучерявых местах сидят😉🤣🤣
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