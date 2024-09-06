«Он здесь в СИЗО»: бойца ММА доставили в Новосибирск из Казахстана — его обвиняют в убийстве женщины и ребёнка

Бойца ММА Фархода Р., обвиняемого в убийстве 39-летней жительницы Новосибирска и её шестилетней дочери, экстрадировали из Казахстана в Россию — сейчас он находится в новосибирском СИЗО. Об этом сообщил руководитель СУ СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев. Во время пресс-конференции в ТАСС 6 сентября он заявил, что в ближайшее время материалы дела передадут в суд.
— Это был гражданин другого государства, он ещё до того, как нам стало известно о преступлении, выехал на территорию другой страны. Наши коллеги из другого государства его задержали и через процедуру экстрадиции его выдали. В настоящее время он находится здесь в СИЗО, с ним выполняются следственные действия. Дело на завершающей стадии. Формально он вину признаёт, он рассказывает какую-то свою версию. Его вина нами доказана, поэтому в ближайшее время дело будет направлено в суд, — прокомментировал Евгений Долгалев.
В феврале в Новосибирской области нашли тело женщины, а позже и убитого ребёнка. По версии СК, женщина стала жертвой убийства из корыстных побуждений.
— По версии следствия, с 20 по 23 января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра, безвестно исчезли. В ходе проведения следственных действий сначала было обнаружено тело женщины на территории Тогучинского района. В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело ребенка на территории Новосибирского района, — рассказали в СК.
В убийстве заподозрили 31-летнего бойца ММА Фархода Р. По данным источника НГС, он помогал недавно переехавшей из Казахстана Ольге с покупкой дорогого автомобиля и сразу же после заключения сделки неожиданно уехал из страны. На границе Казахстана и Таджикистана мужчину задержали.
Дедушка ребёнка не пережил трагедию — он планировал приехать в Новосибирск, но умер после инсульта.