«Он здесь в СИЗО»: бойца ММА доставили в Новосибирск из Казахстана — его обвиняют в убийстве женщины и ребёнка

Бойца ММА Фархода Р., обвиняемого в убийстве 39-летней жительницы Новосибирска и её шестилетней дочери, экстрадировали из Казахстана в Россию — сейчас он находится в новосибирском СИЗО. Об этом сообщил руководитель СУ СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев. Во время пресс-конференции в ТАСС 6 сентября он заявил, что в ближайшее время материалы дела передадут в суд.

— Это был гражданин другого государства, он ещё до того, как нам стало известно о преступлении, выехал на территорию другой страны. Наши коллеги из другого государства его задержали и через процедуру экстрадиции его выдали. В настоящее время он находится здесь в СИЗО, с ним выполняются следственные действия. Дело на завершающей стадии. Формально он вину признаёт, он рассказывает какую-то свою версию. Его вина нами доказана, поэтому в ближайшее время дело будет направлено в суд, — прокомментировал Евгений Долгалев.