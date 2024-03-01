«Не смог пережить утрату»: умер дедушка пятилетней девочки, которую вместе с матерью убил боец ММА в Новосибирске

Утром 1 марта в Казахстане умер родной дедушка убитой в Новосибирске пятилетней девочки. Неделю назад мужчина попал в реанимацию из-за инсульта, его состояние так и не улучшилось. Об этом НГС рассказала его родственница.
— Он не смог пережить утрату дочери и внучки. Похороны в воскресенье пройдут. Это уже тройные похороны у нашей семьи меньше, чем за месяц, — сообщила НГС родственница погибшего. Она поспешила завершить разговор, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы.
26 февраля мужчина со своей женой планировал приехать в Новосибирск на кладбище, где в середине февраля похоронили его дочь и внучку. Он не смог этого сделать, потому что самочувствие резко ухудшилось.
Тело внучки мужчины нашли 9 февраля неподалеку от села Толмачево. За несколько дней до этого в снегоотвале в Тогучинском районе Новосибирской области следователи обнаружили тело её матери Ольги Я. По версии Следственного комитета, женщина стала жертвой убийства из корыстных побуждений.
В преступлении заподозрили 31-летнего бойца ММА Фархода Р. По данным источника НГС, он помогал недавно переехавшей из Казахстана Ольге с покупкой дорогого автомобиля, а сразу после заключения сделки неожиданно уехал из страны. На границе Казахстана и Таджикистана мужчину задержали, сейчас решается вопрос о его выдаче в Россию.