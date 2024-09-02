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Криминал Сибиряк отнял у инвалида костыль и избил его в наукограде Кольцово

Сибиряк отнял у инвалида костыль и избил его в наукограде Кольцово

Нетрезвого дебошира скрутили ГБРовцы

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13 комментариев

Агрессивного сибиряка гвардейцы передали полицейским

Сибиряк напал на пожилого мужчину, отнял у него костыль, а затем избил им пенсионера. Неадекватного агрессора задержали бойцы ГБР из АБ «Гвардия».

Инцидент произошел в пятницу вечером в наукогораде Кольцово. По информации АБ «Гвардии», неадекватный мужчина вышел из магазина — и немедленно начал дебош:

— Забрал у проходившего мимо пожилого инвалида костыль и нанес им несколько ударов ему по голове. Продавцы поспешили на помощь, но пьяный хулиган стал избивать и их, — рассказали в пресс-службе компании.

Задержать агрессора удалось только вызванным к магазину охранникам. Они скрутили мужчину и вызвали скорую помощь для одной из продавщиц. Оппонент нанес ей настолько серьезный удар по голове, что женщину увезли в больницу. Самого виновника вечернего переполоха доставили в отдел полиции Кольцово.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили, что пятничным вечером и пришлось разбираться в странной драке:

— Мужчина был доставлен в отдел полиции, опрошен. Также в полицию поступило заявление от пострадавшей. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — рассказали полицейские.

Ранее НГС писал о том, как сибирячка попыталась устроить пьяный стриптиз в наливайке, но раздеться до конца не успела: на шоу приехал ЧОП.

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АБ Гвардия Нападение Кольцово
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Комментарии
14
Grape Reflection 🍇
2 сентября 2024, 16:08
Я думал у вас в Кольцово исключительно интеллигенция живёт. Или это она и есть?
275006922
2 сентября 2024, 16:20
Представить не могу, чтобы во времена СССР в академгородке нечто подобное могло произойти
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