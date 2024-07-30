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Криминал На свободу вышли трое сибиряков, напавших на водителя 17 лет назад, — их заставили заплатить 1,4 миллиона

На свободу вышли трое сибиряков, напавших на водителя 17 лет назад, — их заставили заплатить 1,4 миллиона

Мужчины нашли деньги за несколько дней

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15 комментариев
По данным новосибирских приставов, все трое были осуждены за разбой и приговорены к срокам от 10 до 15 лет

Трое новосибирцев, которые были осуждены за разбойное нападение в 2007 году, вышли на свободу. Приставы смогли взыскать с них 1,4 миллиона рублей для потерпевшего.

Преступление произошло еще в ноябре 2007 года. Тогда в полиции объясняли, что днем на автодороге Чик — Колывань в Колыванском районе была совершена попытка вооруженного нападения на водителя УАЗа. Он ехал домой в Якутск и вез запчасти для машин. Трое преступников на ВАЗ-2110 начали преследовать его и пытаться остановить, при этом угрожая пистолетом.

На мосту через реку Оеш они резко подрезали УАЗ. Произошло ДТП, при котором водитель ВАЗа получил сотрясение мозга, а водитель УАЗа выскочил из автомобиля, убежал и позвонил в милицию. Оперативники задержали разбойников. Оказалось, что они в том же Колыванском районе тремя днями ранее ограбили тюменского водителя автофургона Mercedes. Они отняли у него 5 тысяч рублей.

По данным новосибирских приставов все трое были осуждены за разбой и приговорены к реальным срокам — от 10 до 15 лет. Также они должны были возместить ущерб.

— За весь период нахождения преступников в заключении, судебному приставу удалось взыскать в счет погашения долга лишь несколько незначительных сумм, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Недавно, после освобождения, судебный пристав-исполнитель собрала бывших подельников у себя в кабинете. Сотрудница напомнила им о непогашенном долге и предупредила о возможных неблагоприятных последствиях неисполнения решения суда. Наученные «горьким опытом» мужчины не стали уклоняться от оплаты долга и уже через несколько дней ущерб был возмещен в полном объеме.

Они перечислили 1,4 миллиона рублей. Приставы не смогли уточнили, кто именно из пострадавших получил выплату.

Ранее судебные приставы потребовали с 36-летнего жителя Чулыма почти миллион рублей алиментов за троих детей. Мужчина заявил, что 10 лет назад заключил фиктивный брак и даже не знал о наследниках.

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Судебные приставы Нападение Разбой Долг
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Комментарии
15
Фродо Бэггинс
30 июля 2024, 14:58
потому что они настоящие мужчины, рисковые и фартовые и способные на поступок а не вот это все. бабы таких любят
Дед Митрич
30 июля 2024, 15:25
Чем пристав мог пригрозить этим мужчинам, какие такие последствия их могли ждать? Они подчистую отсидели свое.
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