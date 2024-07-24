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Он и она Сибиряк фиктивно женился, а через 10 лет узнал о миллионном долге по алиментам за троих детей

Сибиряк фиктивно женился, а через 10 лет узнал о миллионном долге по алиментам за троих детей

Мужчина пошел сдавать ДНК-тест

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2 комментария
Мужчина категорически отказался платить деньги

Органы опеки потребовали с 36-летнего жителя Чулыма почти миллион рублей алиментов за троих детей. Мужчина заявил, что 10 лет назад заключил фиктивный брак и даже не знал о наследниках.

— Кроме обязательств на бумаге, от жениха больше ничего не требовалось, и он согласился. По словам мужчины, после заключения брака супруги больше не виделись. И все бы хорошо, если бы не неожиданная новость. Как оказалось, за несколько лет его супруга родила трех детей и как полагается отцом указала своего законного мужа. Позже женщину лишили родительских прав, а органы опеки обратились в суд за взысканием алиментов, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Мужчина категорически отказался платить деньги, несмотря на неоднократные административные дела по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сибиряк обратился в суд и сдал ДНК-тест, чтобы доказать свои слова. На это время исполнительное производство по взысканию алиментов приостановили.

Ранее житель Новосибирска заплатил более 450 тысяч рублей, чтобы вернуть свой грузовик.

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Комментарии
7
Фродо Бэггинс
24 июля 2024, 09:17
ахахахаххахаха ну да, папка же не тот кто зачал :)))))
Коляныч 2.0
24 июля 2024, 09:13
Искали Байдена - порвали два баяна.
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