Сибиряк фиктивно женился, а через 10 лет узнал о миллионном долге по алиментам за троих детей

Органы опеки потребовали с 36-летнего жителя Чулыма почти миллион рублей алиментов за троих детей. Мужчина заявил, что 10 лет назад заключил фиктивный брак и даже не знал о наследниках.

— Кроме обязательств на бумаге, от жениха больше ничего не требовалось, и он согласился. По словам мужчины, после заключения брака супруги больше не виделись. И все бы хорошо, если бы не неожиданная новость. Как оказалось, за несколько лет его супруга родила трех детей и как полагается отцом указала своего законного мужа. Позже женщину лишили родительских прав, а органы опеки обратились в суд за взысканием алиментов, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.