Грузовик новосибирца погрузили на эвакуатор и увезли из-за долга почти в полмиллиона рублей

Грузовик всё время находился у компании, которой задолжал мужчина Источник: ГУ ФССП по Новосибирской области











Житель Новосибирска заплатил более 450 тысяч рублей, чтобы вернуть свой грузовик. Mitsubishi Fuso Canter погрузили на эвакуатор и увезли из-за его долга по 8 исполнительным производствам.

— 45-летний должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю, где автотранспортное средство арестовали и до погашения долга передали на ответственное хранение взыскателю. Оставшись без автомобиля, мужчина в короткие сроки нашел необходимую сумму и погасил долги, — отметили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области

На прошлой неделе в Новосибирской области должник приехал к приставам на новеньком автомобиле Jac и тут же лишился его из-за долга по алиментам.

