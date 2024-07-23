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Авто Грузовик новосибирца погрузили на эвакуатор и увезли из-за долга почти в полмиллиона рублей

Грузовик новосибирца погрузили на эвакуатор и увезли из-за долга почти в полмиллиона рублей

После этого сибиряк выплатил деньги

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4 комментария
Грузовик всё время находился у компании, которой задолжал мужчина

Житель Новосибирска заплатил более 450 тысяч рублей, чтобы вернуть свой грузовик. Mitsubishi Fuso Canter погрузили на эвакуатор и увезли из-за его долга по 8 исполнительным производствам.

— 45-летний должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю, где автотранспортное средство арестовали и до погашения долга передали на ответственное хранение взыскателю. Оставшись без автомобиля, мужчина в короткие сроки нашел необходимую сумму и погасил долги, — отметили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области

На прошлой неделе в Новосибирской области должник приехал к приставам на новеньком автомобиле Jac и тут же лишился его из-за долга по алиментам.

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Комментарии
4
Алле гараж
23 июля 2024, 09:01
Как рысака заставить бегать со связанными ногами.Недавно такое произошло в Махачкале.
mr.Mister.
23 июля 2024, 09:01
Пруль и долги это вещи незаменимые! И как обычно грязный!
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