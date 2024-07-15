Сибиряк купил новенький Jac и приехал на нем к приставам — автомобиль тут же арестовали на парковке

Машину арестовали на парковке у здания, где работают приставы Источник: пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области











В Новосибирской области должник приехал к приставам на новеньком автомобиле Jac и тут же лишился его из-за долга по алиментам. Чтобы забрать машину, он быстро оплатил долг.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области, 41-летний дальнобойщик из Доволенского района задолжал детям 277 тысяч рублей. Пристав направила постановление об удержании средств из его зарплаты, но его отклонили. Оказалось, что мужчина уволился. Подобная ситуация повторилась, из-за этого удержание с зарплаты производить не успевали.



Пристав приезжал на место жительство должника, но застать его не удавалось. Мужчина все время был в отъезде, поэтому повестку вручили его новой супруге. Отец пришел в отделение, а судебный пристав сразу же проверил парковку около здания и нашел новенькую машину дальнобойщика.

— В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель наложила арест на автомобиль Jac. Должник не ожидал, что может остаться без машины. Он считал, что если будут удерживать деньги из его заработной платы, то этого будет достаточно, — сообщили в пресс-службе.

Спустя 10 дней должник полностью погасил долг в 277 тысяч рублей и еще 20 тысяч рублей исполнительного сбора, чтобы вернуть машину.

Недавно приставы отняли у 57-летнего сибиряка автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на улице Жуковского. Мужчина задолжал примерно 700 тысяч одной из компаний.