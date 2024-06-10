У 57-летнего новосибирца отобрали «Крузак» за долги — он пытался договориться, но ничего не вышло

Владелец пытался договориться с взыскателем, но машину все равно увезли на эвакуаторе Источник: пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области











В Новосибирске приставы отняли у 57-летнего сибиряка автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на улице Жуковского. Мужчина задолжал примерно 700 тысяч одной из компаний.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, банковские счета мужчины арестовали, но деньги на них не поступали. Сотрудники узнали, что у должника есть автомобиль, приставы запретили выезжать сибиряку из страны и начали искать машину.

По адресу проживания застать мужчину не удалось, дверь открыла его дочь, которая рассказала, что не знает, где ее отец и машина. Приставы выяснили, что автомобиль проезжал по территории Здвинского района, но и там Land Cruiser найти не получилось. Позже стало известно, что машина может находиться в Заельцовском районе.

— На улице Жуковского обнаружили Toyota Land Cruiser 200. Судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль должника. К месту проведения исполнительных действий вышел и сам должник, который пытался урегулировать вопрос со взыскателем. Но пока задолженность не будет погашена в полном объеме, судебный пристав-исполнитель не вправе возвращать арестованное имущество, — сообщили в пресс-службе.

Land Cruiser погрузили на эвакуатор и передали взыскателю. Если новосибирец не выплатит долг, то арестованный автомобиль выставят на торги, а полученные деньги зачтут в счет погашения задолженности.