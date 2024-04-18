У новосибирской предпринимательницы отобрали BMW — она продавала одежду под чужим брендом

Также владелице авто запретили выезд за границу Источник: Максим Серков / NGS42.RU, ГУФССП России по НСО











Приставы арестовали BMW X6 новосибирской предпринимательницы. Она незаконно использовала товарный знак известного бренда. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по региону.



Как пояснили в ведомстве, женщина продавала одежду под известным брендом, однако прав на его использование у нее не было. В итоге суд обязал предпринимательницу выплатить компенсацию за нарушение прав на товарные знаки, но женщина проигнорировала решение суда.



— В итоге судебные приставы арестовали счета женщины и выставили запрет на выезд должницы за пределы РФ. Позже в ходе разыскных мероприятий в частном секторе Заельцовского района был обнаружен и арестован принадлежащий должнице автомобиль BMW X6, — рассказали приставы.



Лишь после этого женщина оплатила задолженность в полном объеме, а также с предпринимательницы взыскали 24 тысячи рублей за несвоевременное погашение долга.

