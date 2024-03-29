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Авто Сибирячка купила для дочери новенькую иномарку за 3,5 миллиона, но ее погрузили на эвакуатор и отобрали

Сибирячка купила для дочери новенькую иномарку за 3,5 миллиона, но ее погрузили на эвакуатор и отобрали

Женщина оказалась должна большую сумму

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Машину могут выставить на торги

В Новосибирске приставы забрали на эвакуаторе дорогую иномарку со двора на улице Бориса Богаткова из-за огромного долга. Сибирячка не хотела платить 2,2 миллиона, но при этом приобрела EXEED TXL 2022 года выпуска стоимостью 3,5 миллиона рублей.

— По адресу проживания гражданки автомобиль не удалось обнаружить. Было установлено, что на автомобиле передвигается дочь должницы. Его нашли в одном из дворов, где проживает дочь должницы. Пристав-исполнитель составил акт о наложении ареста на автомобиль EXEED TXL. Кроссовер изъяли, погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение представителю взыскателя, — объяснили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

В тот же день к приставам пришла должница вместе с дочерью. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, то машину выставят на аукцион.

Ранее 34-летний житель Новосибирской области заплатил долг в 280 тысяч рублей, чтобы беспрепятственно уехать в командировку в Африку.

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