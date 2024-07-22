Пострадавшие от модельного агентства MaryWay записали видео Бастрыкину — в своих бедах они винят звезд

Люди просят Бастрыкина забрать материалы по MaryWay у полиции и взять дело под личный контроль Источник: Виктория 884 / YouTube











22 июля на видеохостинге YouTube появилось обращение инициативной группы пострадавших от сети модельных агентств MaryWay.



— Главари мошеннического преступного сообщества помещены в СИЗО, но в других городах происходит длительная волокита с процессуальными проверками, — говорится в описании к видео.



Авторы видео настаивают, что уголовное дело представляет собой большую сложность расследования, потому что, в частности, преступления совершили сотрудники крупных банков. Кроме того, у авторов видео есть претензии к Ольге Бузовой, Сергею Зверев и «другим небедным людям».

В аккаунте «MaryWay Academy» в YouTube Сергей Зверев и Ольга Бузова называются «наставниками проекта Model Camp».

В своих рекламных роликах агентство использовало кадры со звездами российского шоу-бизнеса. Бузова и Зверев позируют на фоне вертолёта с логотипом Mary Way Источник: MaryWay Academy / YouTube











Группа пострадавших просит разобраться в сложившейся ситуации главу СКР Александра Бастрыкина. Они считают, что полиция по уголовному делу MaryWay работает недостаточно эффективно.



— Просим Вас забрать уголовные дела в отношении Марии Бабкиной из органов внутренних дел и многочисленные материалы процессуальных проверок по заявлениям пострадавших в городах Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске для соединения с уголовным делом и полноценного расследования, — взывают участники видео к Бастрыкину.



НГС направил запросы пиарщикам Ольги Бузовой и Сергея Зверева с просьбой рассказать о сотрудничестве с MaryWay и отношении к претензиям пострадавших. При получении ответов материал будет дополнен.

Основательницу сети модельных агентств MaryWay Марию Бабкину и одну из ее сотрудниц арестовали в Москве в конце мая. Женщины подозреваются в мошенничестве в составе организованной группы. Одно из главных направлений бизнеса Бабкиной — «беспроигрышные кастинги». Людей любого пола и возраста завлекали на пробы: клиентам обещали съёмку для портфолио, участие в ТВ-шоу, дальнейшее продвижение в медиа и гарантию трудоустройства. Для успешного старта карьеры модели платили от 50 до 200 тысяч рублей, зачастую кредитных, займ оформлялся на месте. Подробности — в расследовании NGS.ru.