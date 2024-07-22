НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

штиль.

 742мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Возвращение жары до +31 градуса

Ушел от следствия на СВО
Работа в Новосибирске
Реконструкция завода в центре
Новосибирск ведет соцсети
Сибирячка покоряет Лондон
Июльфест в Новосибирске
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Криминал Пострадавшие от модельного агентства MaryWay записали видео Бастрыкину — в своих бедах они винят звезд

Пострадавшие от модельного агентства MaryWay записали видео Бастрыкину — в своих бедах они винят звезд

Люди просят главу СК РФ разобраться в ситуации

2 553
27 комментариев
Люди просят Бастрыкина забрать материалы по MaryWay у полиции и взять дело под личный контроль

22 июля на видеохостинге YouTube появилось обращение инициативной группы пострадавших от сети модельных агентств MaryWay.

— Главари мошеннического преступного сообщества помещены в СИЗО, но в других городах происходит длительная волокита с процессуальными проверками, — говорится в описании к видео.

Авторы видео настаивают, что уголовное дело представляет собой большую сложность расследования, потому что, в частности, преступления совершили сотрудники крупных банков. Кроме того, у авторов видео есть претензии к Ольге Бузовой, Сергею Зверев и «другим небедным людям».

В аккаунте «MaryWay Academy» в YouTube Сергей Зверев и Ольга Бузова называются «наставниками проекта Model Camp».

В своих рекламных роликах агентство использовало кадры со звездами российского шоу-бизнеса. Бузова и Зверев позируют на фоне вертолёта с логотипом Mary Way

Группа пострадавших просит разобраться в сложившейся ситуации главу СКР Александра Бастрыкина. Они считают, что полиция по уголовному делу MaryWay работает недостаточно эффективно.

— Просим Вас забрать уголовные дела в отношении Марии Бабкиной из органов внутренних дел и многочисленные материалы процессуальных проверок по заявлениям пострадавших в городах Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске для соединения с уголовным делом и полноценного расследования, — взывают участники видео к Бастрыкину.

НГС направил запросы пиарщикам Ольги Бузовой и Сергея Зверева с просьбой рассказать о сотрудничестве с MaryWay и отношении к претензиям пострадавших. При получении ответов материал будет дополнен.

Основательницу сети модельных агентств MaryWay Марию Бабкину и одну из ее сотрудниц арестовали в Москве в конце мая. Женщины подозреваются в мошенничестве в составе организованной группы. Одно из главных направлений бизнеса Бабкиной — «беспроигрышные кастинги». Людей любого пола и возраста завлекали на пробы: клиентам обещали съёмку для портфолио, участие в ТВ-шоу, дальнейшее продвижение в медиа и гарантию трудоустройства. Для успешного старта карьеры модели платили от 50 до 200 тысяч рублей, зачастую кредитных, займ оформлялся на месте. Подробности — в расследовании NGS.ru.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
MaryWay Модельное агентство Мошенничество Сергей Зверев Ольга Бузова
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
styil
22 июля 2024, 16:33
у людей насильно отняли деньги? известные люди лично сообщили о дружбе с агентством? здравый смысл не включился и сильно захотелось больших денег? это - плата за развлечение))))
Мон@шка60+
22 июля 2024, 16:58
Послушайте, ворона, а может быть собака, А может быть корова, но тоже хорошо! У вас такие перья, у вас рога такие, Копыта очень стройные и добрая душа. А если вы споёте, а может быть, залаете. А может, замычите, – коровы ведь мычат. То вам седло большое, ковёр и телевизор, В подарок сразу вручат, а может быть, вручат.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Рекомендуем
Знакомства

Irina,63

Тимыч,43

Анютка,29

София,33

VLAD,35

Ден,31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление