Хозяйку модельной сети MaryWay арестовали: она выманивала у новосибирцев деньги на «пробах в сериалы»

Мария Бабкина убеждена: таланты есть в каждом из нас. В ее модельных агентствах рады всем, кто готов платить по 100–200 тысяч рублей

В Москве арестовали основательницу сети модельных агентств MaryWay Марию Бабкину и одну из ее сотрудниц. Женщины подозреваются в мошенничестве в составе организованной группы. Одно из главных направлений бизнеса Бабкиной — «беспроигрышные кастинги». Людей любого пола и возраста завлекали на пробы: клиентам обещали съёмку для портфолио, участие в ТВ-шоу, дальнейшее продвижение в медиа и гарантию трудоустройства. Для успешного старта карьеры модели платили от 50 до 200 тысяч рублей, зачастую кредитных, займ оформлялся на месте.

— Пострадавших уведомляли о том, что они приняты на обучение и в будущем имеют перспективы продвижения в медиасфере. Однако для начала карьеры всем клиентам было необходимо пройти несколько платных онлайн-курсов, стоимость которых составляла от 50 до 200 тысяч рублей. В результате многие обратившиеся вынуждены оформлять кредиты или поступать в организацию на работу. При этом вместо трудового договора некоторых обманом заставляли подписать договор об оказании платных услуг, — пояснили в МВД Нижегородской области, куда обратились 50 обманутых жителей региона.

