Хозяйку модельной сети MaryWay арестовали: она выманивала у новосибирцев деньги на «пробах в сериалы»

В Москве арестовали основательницу сети модельных агентств MaryWay Марию Бабкину и одну из ее сотрудниц. Женщины подозреваются в мошенничестве в составе организованной группы. Одно из главных направлений бизнеса Бабкиной — «беспроигрышные кастинги». Людей любого пола и возраста завлекали на пробы: клиентам обещали съёмку для портфолио, участие в ТВ-шоу, дальнейшее продвижение в медиа и гарантию трудоустройства. Для успешного старта карьеры модели платили от 50 до 200 тысяч рублей, зачастую кредитных, займ оформлялся на месте.
— Пострадавших уведомляли о том, что они приняты на обучение и в будущем имеют перспективы продвижения в медиасфере. Однако для начала карьеры всем клиентам было необходимо пройти несколько платных онлайн-курсов, стоимость которых составляла от 50 до 200 тысяч рублей. В результате многие обратившиеся вынуждены оформлять кредиты или поступать в организацию на работу. При этом вместо трудового договора некоторых обманом заставляли подписать договор об оказании платных услуг, — пояснили в МВД Нижегородской области, куда обратились 50 обманутых жителей региона.
По словам пресс-секретаря МВД России Ирины Волк, противоправная деятельность велась под вывеской MaryWay с офисами более чем в 10 городах России. В них, а также по месту жительства подозреваемых проведены обыски.
Новосибирский филиал MaryWay занимался тем же самым, что и нижегородский. В этом убедился журналист НГС, который тоже «успешно прошёл кастинг». Поводом для визита в модельное агентство послужили жалобы обманутых сибирячек. Правда, после выхода материала на NGS.ru деньги им вернули. В MaryWay довольно щепетильно относятся к своей репутации: в феврале 2023 года от одной из несостоявшихся моделей в Новосибирске потребовали миллион рублей за негативный отзыв о компании.
Как указано на сайте компании, Maryway — модельное агентство, поставляющее кадры в индустрию моды. Его офисы есть в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Краснодаре и Челябинске. Директором агентства Maryway на официальном сайте значится модель Мария Бабкина. Как указано в биографической книге о ней, Мария родилась в городе Курчатове Курской области в семье инженеров и преподавателей. Она - действующий член московского отделения Союза предпринимателей «Деловая Россия».
По данным телеканала НТВ, Марию Бабкину по ходатайству следователя отправили в СИЗО.
Ранее НГС рассказал о том, как новосибирцев разводят на кредиты для вступления в «элитный бизнес» международной компании с четвертьвековой историей. По факту же люди ввязываются в полупирамидальную схему, для успеха в которой нужно обманывать людей.
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