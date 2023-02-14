Миллион рублей за негативный отзыв потребовало модельное агентство Maryway с жительницы Новосибирска

Одна из героинь материала НГС про модельное агентство Maryway получила досудебную претензию с требованием удалить порочащий отзыв в «2ГИС». В случае отказа модельное агентство пригрозило иском на миллион рублей. Сама претензия (есть в распоряжении НГС) написана от имени ИП Елены Бабкиной, формально именно с ней начинающие модели в стенах Maryway заключают договоры на продвижение за 50–75 тысяч рублей в кредит.