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Миллион рублей за негативный отзыв потребовало модельное агентство Maryway с жительницы Новосибирска

Фирма посчитала, что размещенная информация порочит ее деловую репутацию

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Потребители в разных городах России обвинили агентство Maryway в банальном инфоцыганстве. В МВД по их заявлениям состава преступления не нашли

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Одна из героинь материала НГС про модельное агентство Maryway получила досудебную претензию с требованием удалить порочащий отзыв в «2ГИС». В случае отказа модельное агентство пригрозило иском на миллион рублей. Сама претензия (есть в распоряжении НГС) написана от имени ИП Елены Бабкиной, формально именно с ней начинающие модели в стенах Maryway заключают договоры на продвижение за 50–75 тысяч рублей в кредит.

— Распространенные гражданкой сведения не соответствуют действительности, что подтверждается подписанным добровольно договором, платежными поручениями. В результате действий гражданки наступили неблагоприятные для истца последствия, в частности снижение продаж, деструктивные отзывы, — говорится в досудебной претензии Бабкиной.

Получившая претензию девушка попросила не называть ее имени.

— Я считаю, что поступила правильно. Как потребитель я всё по существу в отзыве написала, имею на это право. Город должен знать своих героев. Однако отзыв на всякий случай я удалила, лишних проблем мне не нужно, миллиона у меня нет, — прокомментировала ситуацию девушка.

Напомним, ранее несколько девушек из Новосибирска рассказали о том, как в погоне за мечтой нахватали кредитов на продвижение в модельном бизнесе. В Maryway их засыпали комплиментами и убедили приобрести обучающий курс с участием в телевизионном шоу. Уже дома сибирячки осознали, что натворили, и несколько месяцев потратили на то, чтобы расторгнуть договор. Во время подготовки материала обеим его героиням вернули деньги.

Ранее НГС рассказал о том, как устроен лохотрон по продаже бракованных иномарок в Новосибирске.

Деловая репутацияИск о защите деловой репутацииМодельное агентство
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