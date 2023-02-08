Вы прошли на бюджет, с вас 75 тысяч. Как журналист НГС проходила кастинг в подозрительном модельном агентстве

Побывавшие на кастинге в модельном агентстве Maryway сибирячки возвращаются домой с надеждами на светлое будущее, в котором их ждут контракты с крупными брендами, выступления на модных шоу и безбедная жизнь. Девушкам доступно объяснили: они не такие, как все, их талант выпирает настолько, что Maryway предлагает им бюджетное обучение. Правда, за этими словами скрывается кредитный договор на услуги сомнительного содержания и качества. Познакомившись с историями неудавшихся моделей, журналист НГС отправилась в Maryway под видом клиента.
«Обыкновенное инфоцыганство!»
Архитектор Марина Трегубова заскучала в декрете и решила разнообразить его, увидев объявление на Avito.ru о наборе моделей на кастинг в Maryway. Любопытство и желание попробовать что-то новое подтолкнули девушку к визиту в агентство.
— 13 января в 11:00 я приехала на кастинг в ЖК «Рим», меня пригласили в переговорную. Сотрудник сразу начал расхваливать мои внешние данные, обрисовав радужные перспективы, ожидающие меня в модельном бизнесе. Мне предложили бюджетный вариант обучения, включающий в себя участие в модном ТВ-шоу на канале Music Box, и обеспечение работой, — рассказывает Марина Трегубова.
Поверив, что ее действительно выделили из многих соискателей, девушка подписала «договор о бюджетном обучении». Исполнителем услуги в документах значится индивидуальный предприниматель Елена Бабкина, которая за
— Мне обещали рассрочку за обучение, однако по факту я подписала договор микрозайма. До того, как я завизировала подписью документы, я попросила немного времени посоветоваться с мужем. Но меня довольно ловко отговорили от этой мысли. Уже дома я внимательно изучила документы, почитала отзывы, с тех пор пытаюсь вернуть деньги, которые я должна кредитной организации, предоставившей мне
Наконец, посоветовавшись с мужем, Трегубова решила расторгнуть договор, чтобы рассчитаться с долгом, но сетует, что ее досудебная претензия до сих пор рассматривается.
— Я считаю это обыкновенным инфоцыганством. Потому что не многие будут бороться, судиться с ними. А они этим удачно пользуются, судя по отзывам. Это не самый лучший подход. И качество оказываемых услуг у них страдает, опять же судя по многочисленным отзывам. Работу в конце обучения они не предоставляют, как обещают людям, — добавила Трегубова.
Похожую историю НГС рассказала медсестра Светлана Павлова. Она была завербована в ряды моделей Maryway в ноябре 2022 года.
— Мне во «ВКонтакте» написал молодой человек, сказал, что Maryway ищет моделей для рекламы одежды магазина Ostin и на платформах Wildberries и Ozon. Подработка с неполной занятостью и неплохим доходом заинтересовала меня, сотрудники агентства были очень убедительны, я подписала договор о «бюджетном обучении» за
Уже дома Светлана одумалась и решила расторгнуть договор. С ноября
Паспорт брать обязательно
Под видом начинающей модели журналист НГС Елизавета Горячева записалась на кастинг в Maryway. Попасть в агентство получилось со второго раза, потому что без паспорта пускать отказывались. Принимать с другими документами также не соглашались, администратор несколько раз напоминала о важности паспорта, ссылаясь на особенности пропускной системы. С собой, кроме документа, попросили взять сменную обувь, предпочтительно туфли на каблуке.
В назначенный день я пришла на кастинг. Агентство находится в новом здании жилого комплекса «Рим», на входе табличка с названием — Maryway. В помещении меня встретила стильная девушка-администратор в строгом черном костюме, с осветленными бровями и короткими, идеально белыми волосами. Еще несколько человек то ходили из одной комнаты в другую, то чего-то ждали.
Ремонт в студии выполнен в стиле лофт: кирпичная кладка и фактурная штукатурка на стенах, плитка под камень на полу и бетонный необработанный потолок. В зоне ожидания поставили небольшой диван, два кресла и длинный пуф, на столе — искусственные цветы, конфеты и визитки моделей студии. За зоной отдыха место для съемок, пока я ждала, там успели провести съемку.
Остальная часть помещения разделена на комнаты со слегка затемненным стеклом, на дверях висели уже помятые от времени бумажки, на которых по-английски напечатано Casting Director. В этих комнатках стояли стол и стулья, вероятно, здесь проходят собеседования, в двух из них были люди, которые что-то обсуждали. В помещении громко играла музыка, на телевизоре крутили показы моделей на подиуме, а рядом стояла картонная фигурка основательницы агентства Марии Бабкиной. Сесть можно было только напротив Марии и телевизора с моделями.
Администратор попросила заполнить анкету с контактными данными: место жительства, параметры (рост, вес, цвет глаз и волос). После сотрудница взяла мой паспорт, якобы проверить, не записывали ли меня в студию до этого. Своей очереди на кастинг я ждала примерно 30 минут, из помещений, где проходят собеседования, за это время вышли два человека.
Casting Director и бюджет за 75 тысяч
На собеседование меня позвала высокая девушка в зеленом облегающем платье с разрезом на ноге: на этой части к платью была пришита бахрома из страз. Она неуклюже ходила на каблуках, делая широкие шаги и слегка шатаясь из стороны в сторону из-за неудобных лодочек с логотипом известного итальянского бренда Manolo Blahnik. Меня провели в одну из комнат со стеклянными дверями, там были стол, несколько стульев и высокое зеркало.
В комнате уже сидел мужчина в пиджаке и с сережкой в ухе, почти все собеседование он молчал, говорила только девушка в зеленом платье. Она старалась проявить заинтересованность, в начале каждой фразы называла меня по имени, но говорила наигранно, стараясь изобразить восторженный голос.
Девушка задала несколько банальных вопросов, а на возражение, что у меня маленький рост —
После девушка начала восторженно рассказывать о компании. Она упомянула, что агентство воспитывает и обучает моделей и девушки часто работают за границей, но можно строить карьеру в России в любом из 10 филиалов компании. Она долго объясняла плюсы агентства, что у них подписаны контракты с разными телеканалами: ТНТ, СТС, Ю и Music Box Russia.
— Елизавета, вам интересно в дальнейшем принять участие на красной дорожке в роли актера, модели и получить журнальную публикацию?
Компания выпускает свое реалити-шоу — топ-модель Maryway. По словам представителя, ведущими были Сергей Зверев и Ольга Бузова. Модели агентства принимали участие в съемках в Дубае, Сочи и участвовали в клипах звезд.
— Мы создаем вам профессиональное модельное портфолио — шесть образов и видеовизитка. Выдаем вам онлайн-курсы по моделингу и телевидению, при этом 4 субботы подряд по 4 часа у вас очные занятия по моделингу, после — по телевидению, — восторженно, надрывая голос объясняла мне девушка. — Изучаете азы моделинга, после чего сдаете экзамен и подписываете с нами контракт. Мы гарантируем вам работу, а от вашего заработка
Мне предложили пройти кастинг, чтобы узнать, получу ли я бесплатное обучение. Оказалось, что бюджет стоит
— Если вы понравитесь нашему агенту, мы возьмем вас на бюджетную основу и сможем предложить рассрочку. Для вас она беспроцентная, проценты платит агентство, потому что заинтересовано в вашем продвижении. Первый месяц ты учишься, после работаешь и будешь платить с гонораров примерно
После этих слов я поняла, зачем нужен паспорт: не у каждого сразу есть
— У вас милый бейби-фейс (типаж, когда лицо кажется немного детским. — Прим. ред.), вас с удовольствием можно отправить в Азию. Очень хороший рост, вы такая маленькая, миленькая, миниатюрная — подбодрила меня комплиментами девушка.
«Это не миллион, не два»: экспресс-кастинг и рассрочка
Кастинг состоял из трех этапов: пройти по воображаемому подиуму, сделать три снимка и рассказать немного о себе на видео.
— Представьте, что вы модель и идете по подиуму. Идти надо по одной линии, спинку прямо и уверенный взгляд, в конце сделать две позировочки.
Первая проходка была пробной, во время второй девушка записывала меня на видео. Я сделала всё так, как она сказала: спинку прямо, уверенный взгляд и прошла по одной линии. В конце воображаемой дорожки сделала две позы, первая — положила левую руку на бедро, вторая — правую руку на бедро.
Следующим этапом была съемка. Девушка мне помогала с позированием, сделала три кадра на свой телефон и была довольна экспресс-съемкой.
— У нас быстрый кастинг, потому что много желающих, — первый раз что-то произнес мужчина в пиджаке.
Третий этап — видеовизитка, мне принесли микрофон и попросили рассказать о себе, чтобы продюсер проверил, как я себя чувствую в кадре. Пришлось быстро придумать трогательную историю о том, что я врач, который мечтает стать увереннее в себе.
Ответ от продюсера пришел примерно через 5 минут:
— У Елизаветы хороший коммерческий типаж, данные есть, но есть над чем работать. Очень выразительный голос, но нужно работать над подачей себя в кадре. Очень талантливая. Если готова работать и развиваться с нами, то можем предложить бюджетное место и участие в шоу на телеканале Russian Music Box. Одобряем на два направления и закрываем набор на подобный типаж.
В сообщении акцент делали на том, что я заняла последнее место для подобного типажа и времени подумать уже не будет, потому что место могут отдать другому. Девушка в зеленом поздравила меня, дала пять и начала предлагать беспроцентную рассрочку на
— Сегодня мы подпишем договор. Обучение бесплатное, с тебя себестоимость портфолио и организаторский взнос, — еще раз повторила она. — У тебя будет много заказов, и ты сможешь выплачивать всё с гонораров, месячный платеж — одна твоя съемка. Это не миллион, не два, мы можем попробовать подать заявку в банк на предварительное одобрение. Рассрочка для тебя будет беспроцентная, это не кредит.
Подписать договор позже и подумать несколько дней, чтобы обсудить условия с родственниками, мне не дали. Девушка, ссылаясь на то, что кастинг идет по всем филиалам агентства и желающих много, заявила, что времени подумать нет. Агентству, по ее словам, не нужны неуверенные модели, потому что в будущем, когда мне предложат крупный контракт, я могу отказаться и подвести их. Тогда я попросила позвонить папе, чтобы всё обсудить.
— Набери ему сейчас, можешь дать трубочку, я ему всё объясню, — заявила девушка.
Я попросила выйти на улицу и там позвонить папе, но девушка сразу заявила, что времени у меня мало, и если я не вернусь через 20 минут, то на бюджет меня взять не смогут. Я быстро вышла из здания, забежала в метро, через несколько минут позвонили из агентства, но звонок я не услышала. После по номеру телефона никто не отвечал.
Что говорят юристы и в полиции
По просьбе НГС правозащитник из ПЦ «Алмаз» Захар Глушков пообщался с героями публикации и изучил подписанные девушками документы.
— С правовой точки зрения некое физическое лицо обязуется оказать клиенту ряд информационных услуг. За это потребитель обязан выплатить микрокредит финансовой организации. То, что человеку обещают и какие услуги оказываются по факту, — совершенно разные вещи. Отмечу, что одновременно с кредитным договором потребители подписывают акт приема услуг, что впоследствии может помешать отстоять свои интересы в суде, — говорит Глушков.
По мнению правозащитника, тот факт, что исполнителем услуг в документах значится не модельное агентства, а некая ИП Елена Бабкина, должен был вызвать у потенциальных моделей сомнения в прозрачности сделки.
Из ответа МВД на запрос НГС следует, что в Новосибирске на Maryway не поступало заявлений о мошенничестве. В отличие от Краснодарского края, где таких обращений зарегистрировано 7.
— Из 7 поступивших заявлений на противоправные действия интересующего вас модельного агентства по 6 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Еще по одному заявлению проверка еще не окончена, — сообщили в МВД по Краснодарскому краю.
Кто такие Maryway
Как указано на сайте компании, Maryway — модельное агентство, поставляющее кадры в индустрию моды. Его офисы есть в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Краснодаре и Челябинске.
Директором агентства Maryway на официальном сайте значится модель Мария Бабкина. Как указано в биографической книге о ней, Мария родилась в городе Курчатове Курской области в семье инженеров и преподавателей. И сама училась в Москве на инженера-теплотехника. Ее бабушка 50 лет проработала учителем русского языка и литературы.
По данным «Контур.Фокус», ИП Мария зарегистрировала в своем родном городе в марте
Елена Бабкина, с которой заключали договор начинающие модели в Новосибирске, судя по году рождения, может быть мамой Марии. Она также зарегистрировала ИП в Курчатове, но в июле
6 февраля НГС обратился в Maryway с просьбой дать комментарий по существу оказываемых агентством услуг и разобрать ситуацию с упоминаемыми в публикациях женщинах. Телефон журналиста записали и обещали перезвонить. Этого не произошло. Однако во время подготовки этого материала (в период с 1 по 6 февраля) Maryway расторгло договор с его героинями Мариной Трегубовой и Светланой Павловой и вернуло им деньги.
В январе НГС рассказал историю