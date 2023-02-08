Вы прошли на бюджет, с вас 75 тысяч. Как журналист НГС проходила кастинг в подозрительном модельном агентстве

«Обыкновенное инфоцыганство!»

Архитектор Марина Трегубова заскучала в декрете и решила разнообразить его, увидев объявление на Avito.ru о наборе моделей на кастинг в Maryway. Любопытство и желание попробовать что-то новое подтолкнули девушку к визиту в агентство.

— 13 января в 11:00 я приехала на кастинг в ЖК «Рим», меня пригласили в переговорную. Сотрудник сразу начал расхваливать мои внешние данные, обрисовав радужные перспективы, ожидающие меня в модельном бизнесе. Мне предложили бюджетный вариант обучения, включающий в себя участие в модном ТВ-шоу на канале Music Box, и обеспечение работой, — рассказывает Марина Трегубова.

