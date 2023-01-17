«Понравилась моя внешность»: как молодой заводчанин ввязался в кредит, предложенный ему модельным агентством

21-летний Данил Орлов из Челябинска обратился в полицию с заявлением на модельное агентство Maryway, посчитав, что стал жертвой мошенничества. Молодой человек утверждает, что в этой организации ему навязали кредит в 50 тысяч рублей под большие проценты для оплаты профильных курсов, а после обучения ему гарантировали работу, но по факту никаких съемок нет. В самой компании заверили, что трудятся честно и прозрачно. Подробности — в материале 74.RU.
«Подталкивают лестью»
Данил работает сварщиком на Челябинском электрометаллургическом комбинате. После школы он уехал от родителей из Челябинской области в Тюмень для поступления в военный вуз. Но учеба не задалась, и юноша перебрался в Челябинск, снял квартиру и устроился на ЧЭМК. С тех пор обеспечивает себя сам. Говорит, что о модельной карьере никогда даже не задумывался, но недавно ему написали во «ВКонтакте» представители Maryway с предложением заняться этим бизнесом.
— Девушка мне сказала, что им понравилась моя внешность, что у меня хорошие данные, и пригласила на бесплатный кастинг, — говорит Данил. — Я решил сходить, заполнил анкету — и понеслось. Как говорится, они сразу же берут быка за рога. Говорят, что помогают молодым людям войти в мир моды, обещают работу, контракты. А затем подталкивают лестью и впаривают обучение, которое состоит из нескольких модулей: онлайн-курс «Стань моделью за 14 шагов», фотосессия для портфолио и участие в телешоу. В общей сложности выходит порядка 50 тысяч рублей.
По словам Данила, денег на обучение у него не было, тогда ему предложили оформить кредит.
— Для кредита достаточно только паспорта, причем они даже готовы завысить информацию о доходах, — утверждает Данил. — В моем случае первым откликнулся один из банков со ставкой под 34 процента годовых. Всё делается очень быстро, на раздумья совершенно не дают времени. Кроме того, вместе с договором мне дали подписать акты выполненных работ, хотя я еще ничего не получил. Только спустя сутки понял, что попал в какую-то «шляпу». Я пошел в агентство и написал отказ, но деньги мне не стали возвращать. Тогда я пошел в полицию.
— Сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Калининский», будет проведена проверка, — прокомментировали 74.RU в городском управлении МВД.
Мы нашли еще одну клиентку Maryway, которая считает себя обманутой. У девушки идентичная ситуация.
— Меня устраивает моя работа, но когда тебе льстят, говорят, что ты заслуживаешь большего, обещают баснословные деньги и сногсшибательную карьеру, то, конечно, разум куда-то улетучивается, — говорит Анна. — Я приехала к ним в офис, заполнила анкету, и потом они начали меня обрабатывать. Громыхает музыка, чтобы ты не мог сконцентрироваться, говорят, что ты прекрасна и ты им подходишь. Если нет денег на обучение, предлагают оформить кредит, ссылаясь на будущие большие заработки. Якобы потом с одной съемки можно будет полностью погасить кредит. Но это абсолютная ложь. Никакую работу мне никто не предложил. Со мной остался лишь кредит, за который я плачу уже около года.
Кроме того, в Сети в открытом доступе немало похожих отзывов, в которых люди говорят о недобросовестных действиях агентства.
«Занимаемся продвижением»
В агентстве открыто рассказывают о своей работе.
— К нам приходят люди, которые хотят продвигаться либо в телевизионном, либо в модельном направлении, — говорит управляющая агентством Наталья Куракина. — Агентство у нас междугороднее и международное уже даже, у нас много филиалов в стране. Мы помогаем людям, они могут купить у нас, например, онлайн-курс по позированию, по дефиле, пройти занятия, получить портфолио. Если кому-то требуется финансовая поддержка, мы можем подсказать, как взять где-то деньги. Это называется модельный минус. Потом эти деньги отрабатываются в процессе работы. По завершении обучения клиенты получают доступ к кастингам, участвуют в них и получают работу. Мы занимаемся их продвижением.
Управляющая заверяет, что в последнее время никаких обращений от клиентов с просьбой вернуть деньги не было.
— Ранее было несколько ситуаций, когда люди хотели расторгнуть договор по каким-то причинам. Всё это досудебно прекрасно урегулируется: подается заявление, мы это отправляем в юридический отдел, и деньги возвращаются, — утверждает она.
«Обещают то, чего сделать невозможно»
Руководитель крупного агентства Karamelle Model Management Елена Богданова говорит, что задача таких компаний, как Maryway, — заработать на модельной школе, продавая обучение. При этом, по ее мнению, они обещают невозможное.
— Я никогда не скажу девочке, которая пришла на школу, что у нее будет контракт с Calvin Klein или Adidas, — подчеркивает Елена Богданова. — Есть определенные правила, и, чтобы найти такую модель, подготовить ее и отправить, требуется достаточно долгосрочный период. А у этих агентств, которые работают, как правило, по франшизам, происходит такой, как мы говорим, сенокос — обработка рынка. У них задача — заработать на школе, но при этом они обещают то, чего сделать в принципе для всех невозможно. Нельзя гарантировать трудоустройство. Более того, даже мы, подписывая международный контракт и отправляя модель, не можем гарантировать, что она приедет с деньгами.
— У нас нет модного рынка, модной индустрии. Да, с импортозамещением появились некий всплеск и большое количество локальных брендов, но у них нет понимания, как это делается. Они чаще всего не обращаются к моделям, потому что у них банально денег нет. И получается — рынка нет, а эти агентства обещают работу. С другой стороны, нельзя уличить их в том, что они неправы, потому что в Москве и Питере еще как-то можно получить заказы. Но в Челябинске и Екатеринбурге, вы меня извините, мы даже на минималку не наскребем.
Что говорит юрист
Юрист Сергей Насибулин советует клиентам Maryway, которые считают себя обманутыми, обращаться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.
— Самое важное, что нужно понимать: мошенники в любом случае добиваются добровольной передачи им денег, — объясняет он. — Все, кто снимают деньги с карточек или оформляют кредит, это делают добровольно. В данном случае люди оформляют кредит под условием, что в дальнейшем они будут трудоустроены, что они будут зарабатывать. Людям причинен имущественный ущерб путем обмана. Потребитель соглашается заключить договор под условием дальнейшего трудоустройства. Это условие заранее неисполнимо, то есть является обманом. Кроме состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), необходимо провести проверку по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Считаю, что в действиях таких предпринимателей имеются признаки состава преступления.
Юрист также напоминает, что клиент всегда может отказаться от услуг, даже если уже подписан договор, — об этом говорит статья 32 закона «О защите прав потребителей».
— И любое условие о наличии штрафа за отказ от услуг является ничтожным, — заключает Сергей Насибулин.