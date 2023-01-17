«Понравилась моя внешность»: как молодой заводчанин ввязался в кредит, предложенный ему модельным агентством

«Подталкивают лестью»

Данил работает сварщиком на Челябинском электрометаллургическом комбинате. После школы он уехал от родителей из Челябинской области в Тюмень для поступления в военный вуз. Но учеба не задалась, и юноша перебрался в Челябинск, снял квартиру и устроился на ЧЭМК. С тех пор обеспечивает себя сам. Говорит, что о модельной карьере никогда даже не задумывался, но недавно ему написали во «ВКонтакте» представители Maryway с предложением заняться этим бизнесом.

— Девушка мне сказала, что им понравилась моя внешность, что у меня хорошие данные, и пригласила на бесплатный кастинг, — говорит Данил. — Я решил сходить, заполнил анкету — и понеслось. Как говорится, они сразу же берут быка за рога. Говорят, что помогают молодым людям войти в мир моды, обещают работу, контракты. А затем подталкивают лестью и впаривают обучение, которое состоит из нескольких модулей: онлайн-курс «Стань моделью за 14 шагов», фотосессия для портфолио и участие в телешоу. В общей сложности выходит порядка 50 тысяч рублей.