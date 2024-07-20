«Мозг прикрыт кожей»: пожилая сибирячка осталась без части черепа — на нее упал кусок балкона

Женщина может не пережить операцию по установке титановой пластины из-за возраста Источник: предоставлено внучкой пострадавшей, Артем Ленц / NGS24.RU











Пожилая красноярка осталась без костей черепа после падения на нее куска балкона. Женщина может не пережить операцию по установке пластины из-за возраста. Тем временем управляющая компания дома отказывается признавать свою вину, рассказала журналистам NGS24.RU внучка пострадавшей.



15 июля 77-летняя женщина проходила мимо здания по адресу Горького, 10, как вдруг на нее упали куски фасада. Женщина после удара была в сознании, но не могла встать. Прохожие вызвали скорую, пострадавшую увезли в больницу. Там ей диагностировали черепно-мозговую травму.

Ночью 16 июня красноярку прооперировали. Как рассказала внучка женщины, врачи удалили разрушенные части костей — головной мозг в зоне травмы сейчас прикрыт кожей. Операцию по установке титановой пластины в таком возрасте она может не пережить. Из-за падения, установки трубок и длительного пребывания в положении лежа, у пострадавшей начала скапливаться жидкость в легких. Из реанимации женщину перевели в отделение нейрохирургии.

— Она рада, что стала видеться с семьей и разрешила мне сфотографировать наши руки. Теперь мы можем ухаживать за ней, помогать есть, пить, осуществлять гигиенический уход, переворачивать, чтобы не было пролежней, — пишет девушка.

Со слов внучки пострадавшей, управляющая компания дома, с которого упала облицовка, свою вину в случившемся не признает.

— Встречались с представителем УК, вину свою не признают. Сказали, дело будет расследовать суд. — описывает ситуацию внучка пострадавшей.

Дом на Горького 1937 года постройки. С сентября 2023 года его обслуживает УК «Культура ЖКХ». Сейчас возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дозвониться до управляющей компании в выходной день нам не удалось.



В Новосибирске один из самых знаковых осыпающихся домов - Стоквартирный. Прошлым летом тротуары рядом с ним были завалены огромными кусками штукатурки, отваливающейся от фасада.