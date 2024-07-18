Деньги из-под крана: из бюджета высосали 62 миллиона на строительстве водозаборной станции — история коррупционной схемы

Жители ждали воды, а чиновники — денежный поток Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Строительство насосно-фильтровальной станции в Новосибирской области обернулось четырьмя уголовными делами и ущербом в 62 миллиона рублей для бюджета. В коррупционной схеме оказались замешаны чиновники и ушлый предприниматель. Следователи доказали вину каждого из них, но фигуранты отделались условными сроками. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выстроил ретроспективу произошедших событий — от странного аукциона на подписание госконтракта до точки в деле о хищении казенных миллионов.



В конце мая в Чановском суде огласили приговор бывшему главе Озеро-Карачинского сельсовета Виктору Сырыгину. Экс-чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).



В 2019 году Виктор Сырыгин подписал документы о приемке реконструированной насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль, чего ему делать не следовало. Недобросовестный подрядчик сэкономил на работах и в итоге неплохо заработал: по подсчетам следователей, около 62 миллионов рублей — больше трети от суммы всего контракта.



— Сырыгин В. М. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет условно, — сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.



Решение Чановского суда стало четвертым в череде процессов вокруг насосной станции в Новояркуле, которую отныне можно отмечать красным флажком на карте коррупционных скандалов в регионе.



Мы строили, строили

Реконструкцию насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль проводили по программе «Чистая вода». О реконструкции говорилось еще в постановлении губернатора Василия Юрченко от 2011 года, когда утверждали долгосрочную целевую программу. В документе указано, что на тот момент около 20% населения области не подключено к центральному водоснабжению. Власти отмечали, что не оставляют проблему без внимания, и перечислили меры, которые на тот момент приняли для ее решения.

— За последние годы в Новосибирской области построено 50 скважин, оборудованных зонами санитарной охраны. Выполнены работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции в п. Новояркуль Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района, — отмечено в постановлении.

Неизвестно, какие точно работы были проведены, но через пять лет вопрос о реконструкции станции в Новояркуле возник снова. В 2016 году газета «Чановские вести» сообщала о визите в район губернатора Владимира Городецкого в компании министра ЖКХ Евгения Кима и первого зампреда регионального правительства и по совместительству куратора Чановского района Владимира Знаткова.



Рабочая поездка губернатора Городецкого в Чановский район была посвящена в том числе реконструкции насосной станции в Новояркуле Источник: Chanygazeta.ru / «Чановские вести»











Журналисты подчеркивали, что один из поводов для приезда высоких гостей — реконструкция насосной станции в поселке Новояркуль.

— Глава поселения В. М. Сырыгин ознакомил Владимира Филипповича с работой станции и предстоящими работами по реконструкции. Уже в этом году должна быть завершена первая очередь реконструкции насосно-фильтровальной станции, которая позволит обеспечить чистой питьевой водой территорию поселения, снабжаемую со станции и курорта «Озеро Карачи». Вторая очередь станции должна быть сдана в 2017 году. Глава региона особенно подчеркнул, что санитарное состояние данного инфраструктурного объекта должно находиться на самом высоком уровне, — отмечено в заметке.



В 2018 году реконструкция станции еще раз всплывает в инфополе: на этот раз разыгрывают полноценный госконтракт на проведение работ. Что было сделано до этого момента и было ли сделано вообще — загадка.



Криминальное трио

Тендер разыграли в июне 2018 года. На торги заявился единственный участник — ООО Строительная компания «БраНс», которая на тот момент имела солидный опыт в выполнении госзаказов. Работая на рынке с 2006 года, организация заключила договоры с чиновниками на общую сумму в 1,8 миллиарда рублей в разных регионах страны.



По данным портала госзакупок, сумма контракта, заключенного компанией «БраНс» с Озеро-Карачинским сельсоветом, составила 143,5 миллиона рублей. Затем «БраНс» передает контракт ООО «Абсолют» по договору цессии, в котором поселковая администрация числится как «Должник», а сумма контракта в результате возрастает до 157 миллионов рублей. «Абсолют» приступает к работам.



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Строительная компания «БраНс» основано в 2006 году. В списке соучредителей указаны Роман Подольский и неизвестное ООО. Последний директор — Роман Подольский. Компания признана банкротом в 2021 году.

В 2019 году чиновники принимают реконструкцию. Казалось бы, вопрос наконец-то закрыт, но не тут-то было. В 2022 году сотрудники регионального управления ФСБ вскрыли коррупционную схему.



В поле зрения силовиков попали директор компании «Абсолют» Артём Заградский, замглавы администрации Чановского района Андрей Тузов и глава Озеро-Карачинского сельсовета Виктор Сырыгин. Следователи выяснили, что подрядчик завысил объем выполненных работ, заменил часть использованного оборудования на более дешевое, в результате чего сэкономил и похитил 62 миллиона рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже выяснилось, что таким же образом Артём Заградский похитил около 15 миллионов рублей на строительстве детского сада в Чанах. За обе аферы предприниматель получил условные сроки: 2 года за махинацию со станцией и 3 года — за детсад.



Артём Заградский в зале суда. Бизнесмен признал свою вину Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области











ООО «Абсолют» основано в 2010 году. Учредитель и директор — Артём Заградский. За время своего существования компания заключила госконтракты на сумму более 444 миллионов рублей. По итогам 2020 года организация зафиксировала выручку на уровне 78,4 миллиона рублей, прибыль — 299 тысяч рублей. С 2023 года компания проходит процедуру банкротства.

Оказалось, что в курсе аферы был Артём Тузов — замглавы районной администрации, курирующий блок ЖКХ. Чиновник без зазрения совести подписал приемку работ по реконструкции станции, зная об афере. За свои услуги Тузов получил автомобиль — Hyndai Tucson, рыночная стоимость которого на тот момент оценивалась около 960 тысяч рублей. Чиновника судили за получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в крупном размере и назначили ему 4 года условно. Суд учел полное признание вины и заключенное соглашение со следствием.

Предприниматель Артём Заградский наладил контакт и с главой сельской администрации Виктором Сырыгиным, который пригрозил предпринимателю проблемами при приемке работ. Чиновник пошел на попятную после того, как бизнесмен привез ему 100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь. Силовики расценили ситуацию как вымогательство взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В итоге Сырыгину назначили 5 лет условно. Само подписание некачественных работ по реконструкции станции следователи трактовали как превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По этому делу экс-чиновника приговорили к 2 годам условного срока.



Новый поворот

Коррупционный скандал вскользь коснулся главы Чановского района Виктора Губера. В феврале 2023 года следователи возбудили в отношении него уголовное дело о получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии силовиков, чиновник лично вмешался в ситуацию с реконструкцией станции в поселке Новояркуль, но выступил на стороне предпринимателей.



Дело в том, что уже после приемки работ муниципалитет оставался должен «Абсолюту» 3,5 миллиона рублей. Глава района якобы лично распорядился перевести из районного бюджета в Озеро-Карачинский указанную сумму, которая в итоге осела у предпринимателя. Взамен, по версии следствия, Губер получил от подрядчика 20 пятиметровых полипропиленовых труб стоимостью 13 тысяч рублей.



Источник НГС, знакомый с ситуацией, отмечает, что силовики очень быстро отказались от претензий к чиновнику. Сегодня Виктор Губер продолжает руководить Чановским районом.

Насосно-фильтровальная станция ждет очередного этапа модернизации Источник: СУ СК по Новосибирской области











В мае 2024 года правительство Новосибирской области сообщило о новом этапе реализации программы «Чистая вода». Чиновники отметили, что в регионах планируется строительство 135 объектов водоснабжения и водоотведения. В списках — снова станция в поселке Новояркуль.



На этот раз работы касаются реконструкции водозабора и строительства водопровода до райцентра. Торги уже проведены, подрядчик определен: выполнить задачу взялось ООО «Мелиогазстрой» за 341 миллион рублей.



ООО «Мелиогазстрой» основано в Ордынском районе в 2007 году. Учредитель и директор — Игорь Бракк. За время своего существования компания заключила госконтракты на сумму более 2 миллиардов рублей, в основном в сфере строительства объектов водоснабжения, водоотведения и т. д. По итогам 2023 года, компания зафиксировала выручку в размере 337,4 миллиона рублей, прибыль — 114,7 миллиона рублей.

В сентябре 2023 года в Новосибирске осудили экс-замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина. Его признали виновным в получении крупных взяток на строительстве водозаборных скважин в районах области.