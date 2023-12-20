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Чиновник потребовал у бизнесмена взятку кирпичами и печной дверью. Третий приговор по громкому делу в Чановском районе

Ранее приговоры выслушали замглавы района и предприниматель-мошенник

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Виктор Сырыгин отделался условным сроком

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В Чановском районном суде огласили приговор по делу бывшего главы Озеро-Карачинского сельсовета Виктора Сырыгина. Его признали виновным в вымогательстве взятки (ч.5 ст.290 УК РФ) с предпринимателя, который выполнял на территории сельсовета муниципальный контракт.

В региональной прокуратуре сообщали, что в мае 2019 года Сырыгин потребовал у директора организации взятку, угрожая ему проблемами при приёмке работ. В результате чиновник получил 100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь «Лион» — всего на общую сумму более 44 тысяч рублей.

— Суд приговорил Сырыгина В. М. к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 1,79 млн. рублей и лишением права занимать управленческие должности на госслужбе сроком на 5 лет, — сообщили корреспонденту НГС в Чановском суде.

Источник редакции, знакомый с ситуацией, сообщил, что Виктор Сырыгин требовал взятку с директора ООО «Абсолют», которая занималась реконструкцией насосно-фильтровальной станции в селе Новояркуль.

Муниципальный контракт стоимостью более 157 млн рублей получил широкий общественный резонанс в связи с обилием уголовных дел вокруг него. В списке фигурантов — замглавы Чановского района Андрей Тузов, который в 2019 году подписал акт о введении в эксплуатацию насосной станции, реконструкция которой была выполнена со значительными отклонениями. Взамен чиновник получил автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 930 тысяч рублей. Тузов заключил сделку со следствием, в результате суд приговорил его к 4 годам условно за получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следующий на скамью подсудимых попал учредитель ООО «Абсолют» Артём Заградский. Следователи выяснили, что при реконструкции насосной станции были завышены объёмы выполненных работ, часть оборудования была заменена на более дешевое, в результате предприниматель похитил более 62 млн рублей. Заградского признали виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорили к 2 годам условного срока и штрафу в 300 тысяч рублей.

Накануне в Искитиме суд отпустил на свободу бывшего директора Новосибирского завода искусственность волокна (НЗИВ) Рустама Исмайлова. Его признали в растратах и мошенничестве с бюджетом предприятия на общую сумму 155 млн рублей.

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