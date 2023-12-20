Чиновник потребовал у бизнесмена взятку кирпичами и печной дверью. Третий приговор по громкому делу в Чановском районе

В региональной прокуратуре сообщали, что в мае 2019 года Сырыгин потребовал у директора организации взятку, угрожая ему проблемами при приёмке работ. В результате чиновник получил 100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь «Лион» — всего на общую сумму более 44 тысяч рублей.