Чиновник потребовал у бизнесмена взятку кирпичами и печной дверью. Третий приговор по громкому делу в Чановском районе

В Чановском районном суде огласили приговор по делу бывшего главы Озеро-Карачинского сельсовета Виктора Сырыгина. Его признали виновным в вымогательстве взятки (ч.5 ст.290 УК РФ) с предпринимателя, который выполнял на территории сельсовета муниципальный контракт.
В региональной прокуратуре сообщали, что в мае 2019 года Сырыгин потребовал у директора организации взятку, угрожая ему проблемами при приёмке работ. В результате чиновник получил 100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь «Лион» — всего на общую сумму более 44 тысяч рублей.
— Суд приговорил Сырыгина В. М. к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 1,79 млн. рублей и лишением права занимать управленческие должности на госслужбе сроком на 5 лет, — сообщили корреспонденту НГС в Чановском суде.
Источник редакции, знакомый с ситуацией, сообщил, что Виктор Сырыгин требовал взятку с директора ООО «Абсолют», которая занималась реконструкцией насосно-фильтровальной станции в селе Новояркуль.
Муниципальный контракт стоимостью более 157 млн рублей получил широкий общественный резонанс в связи с обилием уголовных дел вокруг него. В списке фигурантов — замглавы Чановского района Андрей Тузов, который в 2019 году подписал акт о введении в эксплуатацию насосной станции, реконструкция которой была выполнена со значительными отклонениями. Взамен чиновник получил автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 930 тысяч рублей. Тузов заключил сделку со следствием, в результате суд приговорил его к 4 годам условно за получение взятки (
Следующий на скамью подсудимых попал учредитель ООО «Абсолют» Артём Заградский. Следователи выяснили, что при реконструкции насосной станции были завышены объёмы выполненных работ, часть оборудования была заменена на более дешевое, в результате предприниматель похитил более 62 млн рублей. Заградского признали виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорили к 2 годам условного срока и штрафу в 300 тысяч рублей.
Накануне в Искитиме суд отпустил на свободу бывшего директора Новосибирского завода искусственность волокна (НЗИВ) Рустама Исмайлова. Его признали в растратах и мошенничестве с бюджетом предприятия на общую сумму 155 млн рублей.