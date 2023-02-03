На главу Чановского района Виктора Губера возбудили уголовное дело — в чём его подозревают

Новосибирские следователи возбудили в отношении главы Чановского района Виктора Губера уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность»).
По данным источника НГС, дело касается реконструкции насосно-фильтровальной станции в Чановском районе. В 2018 году администрация Озеро-Карачинского сельсовета заключила договор с коммерческой компанией на общую сумму более 157 миллионов рублей. Работы были выполнены, но муниципалитет с подрядчиком рассчитался не полностью: остался долг — около 3,5 миллиона рублей, о чём якобы было хорошо известно главе района.
Когда в 2020 году у предпринимателей (ООО «Абсолют») возник вопрос о погашении задолженности, Губер, по версии следствия, получил от коммерсантов 20 пятиметровых полипропиленовых труб общей стоимостью около 13 тысяч рублей. После этого глава района перевел 3,5 миллиона рублей из бюджета района в бюджет Озеро-Карачинского сельсовета на коммунальные нужды, деньги впоследствии были перенаправлены на погашение долга. Следователи трактовали ситуацию как получение взятки.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Абсолют» образовано в 2010 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. За всю историю деятельности организация заключила 5 госконтрактов на сумму более 444 миллионов рублей. По итогам 2020 года, компания фиксировала выручку — 78,4 миллиона рублей, чистую прибыль — 299 тысяч рублей.
Редакция НГС связалась с Виктором Губером, но он попросил перезвонить через несколько часов, сославшись на занятость. По истечении указанного времени глава района на звонки не ответил.
Известно, что постановление о возбуждении дела подписано лично и. о. руководителя новосибирского управления Следственного комитета РФ Антоном Бадулиным. В ближайшее время Виктору Губеру планируют предъявить обвинение. На время расследования он дал подписку о невыезде.
Редакция также направила запрос в Следственный комитет региона с просьбой прокомментировать ситуацию.
Насосная станция в поселке Новояркуль уже была замешана в скандалах. Весной прошлого года замглавы Чановского района Андрея Тузова обвинили в получении взятки автомобилем Hyundai Tucson стоимостью 930 тысяч рублей от руководителя ООО «Абсолют». Чиновник подписал акт о вводе станции в эксплуатацию, хотя права подписывать документ не имел, поскольку работы по реконструкции были выполнены с нарушениями. В июне 2022 года суд приговорил его к 4 годам заключения условно.