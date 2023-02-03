На главу Чановского района Виктора Губера возбудили уголовное дело — в чём его подозревают

По данным источника НГС, дело касается реконструкции насосно-фильтровальной станции в Чановском районе. В 2018 году администрация Озеро-Карачинского сельсовета заключила договор с коммерческой компанией на общую сумму более 157 миллионов рублей. Работы были выполнены, но муниципалитет с подрядчиком рассчитался не полностью: остался долг — около 3,5 миллиона рублей, о чём якобы было хорошо известно главе района.

