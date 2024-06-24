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Криминал подробности «Отец кричал, что у него теперь жизни нет». Подробности смертельного ЧП на популярном водопаде, где подростка затянуло в трубу

«Отец кричал, что у него теперь жизни нет». Подробности смертельного ЧП на популярном водопаде, где подростка затянуло в трубу

Погибшего новосибирского мальчика пытались достать взрослые мужчины, но до тела непросто добраться

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Трагедия произошла на Суенгинском водопаде под мостом

В Маслянинском районе, в минувшее жаркое воскресенье утонул 13-летний подросток. 23 июня он купался в Суенгинском водопаде — это популярное туристическое место, которое лежит на пути от села Суенга к Егорьевскому.

Тело не могут достать

Как рассказал редакции НГС глава Егорьевского сельсовета Александр Анкудинов, о происшествии ему стало известно уже вчера. Он же выезжал на место.

— Они не местные. Приехали откуда-то из Новосибирска, — объяснил он.

По его словам, на текущий момент тело мальчика по-прежнему не достали. Помощь администрации в этом вопросе не запрашивали.

На сайте ГУ МЧС по Новосибирской области есть краткая информация по происшествии — в Маслянинском районе утонул ребенок 2010 года рождения. Но как объяснили НГС в пресс-службе, подробностей о том, как спасатели достают или уже достали тело погибшего, у них нет.

Уголовно-процессуальную проверку по этому случаю начал Карасукский межрайонный следственный отдел.

— Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — отметили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

«Пацана все затягивало и затягивало»

Лилия стала свидетельницей спасательной операции, которую своими силами пытались проводить дядя мальчика и отдыхающие рядом люди. Она рассказала, что приехала в Маслянинский район отдыхать, когда на обратном пути, в районе 18–19 часов вечера, увидела, как на дороге возле водопада стоит молодой человек и машет руками. Остановившейся Лилии он объяснил, что помощь необходима, поскольку на водопаде утонул ребенок.

— У воды стоит автомобильчик, на заднем сиденье лежит мужчина. В салоне никакого алкоголя не заметила, только бутылка воды и сока валялись. Мужчина весь израненный, у него глубокие царапины, переломов нет, жаловался на боль в груди. Говорил очень невнятно, периодически он начинал вдруг страшно кричать, что ему теперь только руки наложить, что у него теперь жизни нет, хотя у него, как он рассказал, есть еще двое старших детей. А сами они вообще из Кольцова, — вспоминает Лилия.

По словам главы сельсовета, тело погибшего по-прежнему не могут извлечь

Лилия узнала, что семейство приехало к родственникам косить траву. Места у реки Суенги они знают достаточно хорошо. Потом израненный отец мальчика сказал, что помощь возможно нужна его брату, который стоял у водопада и держал автомобильный трос.

— Я даже сперва подумала, что он просто держит мертвое тело под водой, чтобы дальше не унесло, и спасатели смогли достать. А потом оказалось, что там тело вообще где-то в некой трубе, что ли, или полость какую-то размыло в бетонных плитах. Ребенка туда затянуло. Как рассказывали люди, которые видели сам момент, пацан то ли отступился, то ли нырнул туда. И отец, и дядька его пытались вытащить сами, а пацана все затягивало и затягивало. Говорят, там человек пять или шесть мужчин его тянули, он был живой на тот момент. А потом даже принесли автомобильный трос, пытались как-то с помощью него достать, но в какой-то момент он ушел под воду, — объясняет очевидица.

В итоге помощь женщины не понадобилась, она успокаивала отца мальчика, который все пытался пойти к воде, но из-за сильных ран не мог передвигаться. Она предполагает, что ранения он получил, когда пытался самостоятельно достать ребенка. Разговаривать с дядей она не стала — тот в отличие от отца не кричал, но выглядел убитым горем и не выпускал троса из рук.

Фото сделано в 2022 году — на водопаде хватает отдыхающих

Лилия с семьей позвонили МЧС и дождались их приезда. К тому моменту, как Лилия уезжала с места происшествия, спасатели обсуждали, как им достать тело. Это от них она услышала, что ребенка затянуло в трубу.

— Отец мальчика мне говорил, что они всю жизнь тут купались и ничего такого не происходило. Никаких ограждений у водопада, естественно, не было. Теперь, наверное, поставят, — добавила она.

Водопад на реке Суенга имеет искусственное происхождение, он образовался из-за стоящей рядом ГЭС. Он представляет собой несколько каскадов с множеством порогов, кругом также бетонные плиты и острые камни. Несмотря на это, водопад выглядит живописно и пользуется большой популярностью у отдыхающих. К тому же рядом находится село, где ведется золотодобыча.

В Новосибирске продолжается другая операция, которую проводят спасатели — там с эхолотом ищут тело утонувшего в районе Затона 20-летнего парня.

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Утонул ребенок Купание Водопад Происшествия на воде
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