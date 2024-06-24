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Происшествия Ищут с эхолотом: 20-летний парень утонул в микрорайоне Затон — фото с места работы спасателей

Ищут с эхолотом: 20-летний парень утонул в микрорайоне Затон — фото с места работы спасателей

Молодой человек пытался переплыть заводь

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Инцидент произошел ранним утром

20-летний юноша утонул в искусственной заводи в микрорайоне Затон. Как сообщил начальник МАСС Дмитрий Фокин, инцидент произошел сегодня ранним утром, напротив дома 5/2 на улице Междуреченской. Поиски молодого человека продолжаются уже несколько часов, но пока безрезультатно. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте происшествия и запечатлел как работают спасатели.

— Информация поступила к нам сегодня утром. Со слов друга пропавшего, молодой человек решил переплыть искусственное водное сооружение и в 20–30 метрах от берега он пропал. На место прибыли водолазы, сейчас поиск проводим при помощи эхолота, обследуем территорию. После обнаружения тела к подъему подключим водолазов, — пояснили Фокин.

С начала купального в Новосибирске утонули пять человек
На участке запрещено купаться
На месте работают водолазы
Сообщение о пропаже молодого человека поступило рано утром

Как отметили в МАСС, с начала купального в Новосибирске утонули пять человек.

Также на месте работает полиция
Поиски продолжаются
Если тело сегодня не найдут, то поиски продолжатся завтра
Дно заводи продолжают обследовать
В помощи у спасателей спецоборудование

Ранее сообщалось, что в Маслянинском районе Новосибирской области утонул 13-летний подросток у Суенгинского водопада.

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Утонул подросток МАСС Новосибирск
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