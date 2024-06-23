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Криминал «Увезли на реанимации»: следователи начали проверку после сообщения о выпавшем из окна ребенке в Новосибирске

«Увезли на реанимации»: следователи начали проверку после сообщения о выпавшем из окна ребенке в Новосибирске

Инцидент произошел на улице Станиславского

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Следователи проводят проверку

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщения о том, что двухлетний ребенок выпал из окна в Ленинском районе.

— Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по данному сообщению, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», происшествие случилось 22 июня на улице Станиславского.

— По адресу Станиславского, 2 со второго этажа выпал двухгодовалый ребенок. Увезли на реанимации. О его состоянии не сообщается, — говорится в посте.

Автор поста отмечает, что на месте инцидента работали медики и полиция.

Ранее годовалый мальчик погиб, выпав из окна. Инцидент произошел в городе Карасуке.

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