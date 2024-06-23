«Увезли на реанимации»: следователи начали проверку после сообщения о выпавшем из окна ребенке в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщения о том, что двухлетний ребенок выпал из окна в Ленинском районе.
— Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по данному сообщению, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», происшествие случилось 22 июня на улице Станиславского.
— По адресу Станиславского, 2 со второго этажа выпал двухгодовалый ребенок. Увезли на реанимации. О его состоянии не сообщается, — говорится в посте.
Автор поста отмечает, что на месте инцидента работали медики и полиция.
Ранее годовалый мальчик погиб, выпав из окна. Инцидент произошел в городе Карасуке.