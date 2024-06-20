«Такую девочку угробили»: новосибирское село скорбит о смерти 9-летнего ребёнка — в убийстве подозревают знакомых матери

Сегодня большой, добротный дом Марии и ее семьи заперт: женщина в больнице с младшей дочкой, старший сын у родни. Средняя девочка скончалась в результате длительных издевательств Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











9-летняя Арина* умерла 17 июня 2024 года. Скорую ребенку вызвали знакомые ее мамы, которые, пока женщина была в командировке, присматривали за девочкой, ее старшим братом и младшей сестрой. Ребенка увезли в больницу, но как говорят врачи, реанимировать уже было поздно. Согласно первоначальной версии, девочка наелась конфет на голодный желудок — это и стало причиной смерти. Но медики незамедлительно вызвали полицейских, заподозрив криминал. Почему знакомые в один голос называют семью Арины благополучной, что настораживало их в последние дни жизни ребенка, и что люди считают причиной трагедии — в репортаже НГС.



«Всегда ходили в длинных платьях»

Большой коттедж, в котором жила мать семейства Мария З. с тремя своими детьми, стоит чуть в стороне от улицы Советской. Добротная двухэтажная постройка из бруса, под яркой железной крышей, с большими пластиковыми окнами и дощатыми сенками не огорожена забором, и любой желающий может постучаться в дверь.



Но открыть ее некому. Хозяин дома, по словам знакомых семьи, скончался два года назад, его сын — у родственников. Мама в больнице с младшей дочкой Сашей*. А старшая девочка, девятилетняя Арина*, умерла три дня назад.



— Мария сама мне позвонила, — говорит хмурая, усталая женщина по имени Надежда, которая живет неподалеку от Марии и ее семьи. — Сказала, что в больнице… не могу разговаривать.



Источник: NGS.ru

На глаза женщины набегают слезы. Соседи представляют ее подругой матери погибшего ребенка, но сама Надежда говорит: просто общались. Иногда ее муж помогал овдовевшей соседке с тяжелой работой.



— У них очень хорошая семья, — уверяет Надежда. — Детки всегда чистые, опрятные. Мария, конечно, работает очень много — она страховщик, страхует большие машины. Но это понятно: она же одна работает.



Похожие вещи говорят и почти все остальные жители Каменки: Мария — трудяга, после смерти мужа вкалывает, как лошадь. Дети у нее всегда были обласканы и ухожены. Правда, в какой-то момент женщина совсем перестала носить джинсы, брюки и короткие юбки — надевала исключительно длинные, в пол, юбки. Но разве это преступления?



— Они все время носили длинные красивые юбки, и Мария, и девчонки, — говорит знакомая семьи, которая просит сохранить ее анонимность. — У них даже зимние юбки были, представляете? Я как-то спросила у нее, [специально ли детей так одевает], она ответила: они сами хотят. Но никаких украшений странных, ничего такого я не видела. Может, внимания не обращала. Дети всегда хорошо одеты. У Арины мобильный телефон, у Саши — часы специальные, чтобы звонить. Есть люди, на которых посмотришь, и видно: сектанты. А тут нормальные люди.

От центра Новосибирска до села Каменка ехать недолго (если, конечно, нет пробок). Но все же это деревня, и соседи семьи замечали многое Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











И все же неладное люди замечали.



— Арина была моя подруга, — говорит маленькая жительница села Каменка Оля*. — Она раньше училась в классе с моим младшим братом, а потом классы разделили. Но я давно ее не видела. Наверно, летом вообще не видела.



— А написать ей или по телефону позвонить ты не пыталась?



— Она ни в каких группах [во «ВКонтакте»] не состояла, а связаться я с ней могла. Но через маму, — говорит девочка.



— Как лето началось, ни разу не видела ребятишек, — подтверждает слова школьницы еще одна соседка семьи Антонина. — Так-то семья неплохая. Папа умер, мама непьющая, работает все время. А девочка чудесная была: такая активная, такая хорошая. Всегда поздоровается, все расскажет.



— Прошлым летом еще ее видел, а этим — ни разу, — вторит соседке еще один житель Каменки Николай (представляется он по-простому «дядей Колей»). — Спросят ребятишки у старшего пацана, где Аринка, а он: она дома убирается. На улицу не стали выпускать ее. Такую девочку угробили, такая шебутная девчоночка, в третий класс перешла. Судить ее надо, падлу!



Похоже, дядя Коля имеет в виду именно Марию, но уточнить не удается: он слишком расстроен. И, кажется, немного пьян.

Мария предпочитала одеваться в длинные, женственные платья и юбки и, по словам соседей и знакомых, действительно выглядела в них сногсшибательно. Похожим образом она одевала и дочек Арину и Сашу Источник: социальные сети











По словам знакомой Марии, которая просит не называть ее имени, когда ребенку стало плохо, мама уже возвращалась домой из краткосрочной командировки. К дому она подъехала одновременно с машиной скорой помощи, сразу же развернулась и поехала в Детскую больницу скорой помощи.



— И вот эти вот люди, которые с ребенком были, вот они же и оказывали первую помощь, на телефоне были со скорой, пока скорая ехала 20 минут, они ее реанимировали. Скорая приехала, уже провела первые действия и увезла ее в больницу, — пересказывает слова приятельницы женщина.



Но спасти ребенка было уже невозможно — как рассказывал ранее источник НГС в медицинской сфере, ее привезли в состоянии клинической смерти. И добавил, что это «криминальная история».

Отчего умерла девочка

Жители Каменки были шокированы смертью маленькой Арины. Все как один говорят: девочка была веселой, живой и очень общительной, если попросить ее об услуге — непременно поможет всем соседям Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Изначально Мария заявила, что дочка наелась конфет, и ей стало плохо.



— Какой криминальный случай? У ребенка были понос и рвота. Естественно, если ребенок скончался, всех допрашивают, — заявила она журналисту НГС по телефону на следующий день после смерти дочки.



Неизвестно, верила ли в это сама Мария, но эту версию она озвучивала не только журналистам, но и знакомым. И очень скоро по родительским чатам Каменки и соседнего поселка Восход поползли жутковатые, похожие на детские страшилки, слухи об отравленных конфетах.



— Мы не то чтобы не удивились, но мы поверили, — говорит одна из приятельниц Марии. — Начали по чатам ходить сплетни, обсуждения, какими именно конфетами ребенок отравился… Аринка действительно любила сладкое. У нее началась сильная аллергия, начали искать причину, оказалось — из-за сладостей. Маша ей вообще все конфеты запретила, а она найдет лазейку, и все равно сладкое стащит.



Тогда еще никто не знал: Мария лежит в больнице вместе с маленькой Сашей, которая тоже пожаловалась на боли в животе.

Внутренние интерьеры дома Марии свидетельствуют о том, что женщина не жалела денег на то, чтобы ее дети ни в чем не нуждались Источник: СУ СКР по Новосибирской области











Но следователи СК посчитали, что конфеты не при чем, а девочку убили. Те самые заботливые люди, что присматривали за детьми, пока Мария была в отъезде — супруги Олег и Анна Голдины.



— Супруги неоднократно применяли в отношении ребенка физическое и психическое насилие: причиняли ребенку телесные повреждения и лишали ее пищи. После совершения преступных действий девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время, — прокомментировали жуткую смерть ребенка в следственном комитете.

Большая часть соседей Марии и ее детей искренне оплакивает девочку. Николай — не исключение Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Третий отдел по расследованию особо важных дел ведомства возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: убийство малолетнего ребенка (часть 2 статьи 105 УК РФ) и истязания (статья 117 УК РФ)



Правда, судебно-медицинская экспертиза, по данным источника НГС, все еще не готова. Какие именно издевательства стали причиной страшной смерти маленькой девочки, только предстоит узнать.



Уважаемые граждане

В юности Мария не стеснялась демонстрировать стройные ноги, обтянутые узкими джинсами, и любила веселиться на рок-концертах. Сегодня она носит длинные женственные наряды и читает паблики о псевдо-ведических и псевдо-славянских правилах жизни. Изменились ли ее вкусы, потому что женщина повзрослела и остепенилась, или ее затянули в секту, пока не ясно Источник: социальные сети











Фотоальбом женщины во «ВКонтакте» — будто вся ее сознательная жизнь в ускоренной прокрутке. Смешливая обаятельная студентка в джинсах, футболках и обрезанных перчатках, снимающаяся с друзьями в палатках и на рок-фестивалях. Молодая жена, глядящая на супруга с такой любовью, что она видна невооруженным глазом. Банковская служащая. Счастливая молодая мамочка, с гордостью выкладывающая снимки сначала сына, а затем и старшей дочки. Веселая дачница, заядлая грибница.

Постепенно фотографий Марии становится все меньше, а лучезарных, будто сгенерированных нейросетью, видов леса — все больше. Стена ее начинает пестрить псевдофилософскими цитатами и изречениями, среди пабликов, на которые подписана женщина, появляются эзотерические, а местами и просто подозрительные сообщества: «Шива-Пураны», «Ведический мир», «Женский путь — за мужчиной», «Я — славянка» и многие, многие другие.



Состояла ли Мария З. в какой-то деструктивной организации или при помощи непознанного пыталась пережить смерть любимого мужа, вопрос открытый. Как и то, заставляла ли она дочерей одеваться по правилам эзотерической женственности, или те просто подражали любимой маме.

— В прошлом, наверное, году девочка начала тоже длинные юбки носить, — припомнила Антонина. — Раньше, помню, на велосипеде каталась.

Анна Голдина заявила, что непричастна к смерти ребенка Источник: Мария Александрова / NGS.ru











Зато на счет Олега и Анны Голдиных у правоохранителей сомнений нет.



— Они состояли в секте «СССР»**, — заявил источник НГС в правоохранительных органах.

Последователи объединения «Граждане СССР»** уверены, что юридически СССР до сих пор существует, а власти РФ — нелигитимны. В 2022 году организация была признана экстремистской и запрещена на территории России.

Этим легко объяснить тот факт, что у 52-летнего Олега Голдина вовсе нет страниц в соцсетях, а у его 56-летней супруги Анны — лишь давным-давно заброшенный профиль в «Моем мире», и тот без фотографии. Судя по страничке, женщина разделяла псевдо-ведические и псевдо-славянские интересы Марии З. и, возможно, отдавалась своему увлечению куда полнее.

Супруги, считает следствие, морили ребенка голодом, а также, по данным источника НГС, в буквальном смысле пытали девочку.



— Пытали ребенка и снимали это на телефон, — заявил источник НГС.



На время выяснения и разбирательств Олега и Анну Голдиных отправили в следственный изолятор. Пока на 2 месяца.

Олег Голдин в суде не проронил ни слова Источник: Мария Александрова / NGS.ru











Заседание прошло в закрытом режиме, ведь дело возбуждено по факту убийства маленькой девочки. Но перед началом процесса журналистам дали пообщаться с семейной парой.



Мужчина молчал, а женщина только лаконично заявила:



— Я к этому непричастна.



Процессуальный статус и наличие или отсутствие вины Марии З. следователям лишь предстоит установить.

* Имена всех несовершеннолетних детей изменены.

**Организация объявлена экстремистской и запрещена в РФ.

Ранее НГС писал о страшной смерти девочки в Кузбасских Топках. Ее истязал рецидивист, которого в 2019 году приговорили к 13,5 годам колонии за убийство.

