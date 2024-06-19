Привязал к дереву и раздел: ужасающие подробности убийства сибирской школьницы

Место преступления оказалось рядом с дорожкой, где часто ходят люди Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Топках схватил ее около двух часов дня, когда та шла домой. Перед расправой мужчина издевался над жертвой, сообщает в среду, 19 июня, телеграм-канал Mash Siberia.

По информации телеграм-канала, утром 18 июня школьница отправилась в пришкольный лагерь, в час дети стали расходиться по домам. Девочка зашла в магазин, где ее зафиксировали камеры наблюдения, а потом отправилась домой, срезав часть пути по тропинке рядом с недостроем. Там ее и схватил подозреваемый.

Как пишет Mash Siberia, он привязал ребенка к дереву, раздел и глядя на нее попытался самоудовлетвориться, но у него ничего не вышло. Тогда он задушил жертву ее же брюками и ушел с места преступления. Но утром 19 июня вернулся и несколько раз ударил тело в грудь шампуром и сбросил в колодец.

В тот момент девочку, которая не вернулась домой, уже искали волонтеры, силовики и близкие. Позже тело ребенка было найдено в колодце со следами насильственной смерти.

Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Это 49-летний ранее осужденный местный житель. Ожидается, что в ближайшее время ему предъявят обвинение, после чего изберут меру пресечения. СК уже сообщил, что будет ходатайствовать о заключении кузбассовца в СИЗО.

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», задержанным оказался Андрей Б., который неоднократно привлекался к ответственности. Согласно картотеке Топкинского городского суда, мужчина с полностью совпадающими Ф. И. О. и возрастом с задержанным в январе 2019 года был осужден на 13 лет и 6 месяцев в колонии особого режима за убийство.



Ранее NGS42.RU публиковал оперативные кадры с места происшествия.