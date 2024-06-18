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Происшествия подробности «Очень любила сладкое»: мама погибшей новосибирской школьницы объяснила, что произошло перед трагедией

«Очень любила сладкое»: мама погибшей новосибирской школьницы объяснила, что произошло перед трагедией

По словам женщины, никакого криминала в смерти ее дочери не было

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Девочка скончалась в больнице

Мама 9-летней девочки, которая скончалась в одной из новосибирских больниц, рассказала, что произошло перед трагедией. Женщина отметила, что ее дочь очень любила сладкое. Об этом она рассказала корреспонденту НГС. Прежде источник редакции НГС в медицинской сфере заявил, что история носит криминальный характер.

— У ребенка понос и рвота начались резко. Какой криминальный случай? Ребенок скончался. Сейчас всех допрашивают. Раньше бывало, что ее вырывало — она очень сладкое любила, — говорит мама погибшей школьницы.

Местных чатах сообщается, что девочка жила в Каменке.

— С прискорбием сообщаем, что вчера не стало замечательной и светлой девочки. Она ходила к нам в центр и озаряла улыбкой каждый день! Приносим свои соболезнования родным и близким! — указали в публикации местного спортивного центра.

Ранее НГС подтвердили в СУ СКР по региону информацию о гибели школьницы. Следователи проводят проверку.

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