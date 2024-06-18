«Ситуация непростая»: в новосибирской больнице умерла 9-летняя девочка — следователи начали проверку

Девочка скончалась в больнице Источник: Олег Малиновский / NGS55.RU











В больнице города скончалась 9-летняя девочка из Новосибирской области. Инцидент произошел в понедельник, 17 июня. В следственном управлении СКР по региону уже начали проверку. Об этом сообщили в ведомстве.



— Следственные органы проводят уголовно-процессуальную проверку по факту смерти несовершеннолетней в одном из медицинских учреждений Новосибирска. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, — сообщили в ведомстве НГС.



В прокуратуре региона отметили, что пока причина смерти девочки не установлена.



Источник НГС в медицинской сфере подтвердил, что девочка умерла 17 июня в одной из медучреждений города.



— Там криминальная история. Девочку привезли в состоянии клинической смерти. Скорая оказывала реанимацию на месте, мы продолжили реанимировать, но, по большому счету, там уже по большому счету можно было констатировать смерть сразу, — отметил собеседник редакции.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко отметила в разговоре с корреспондентом НГС, что в курсе ситуации, но подробностей не знает — она и ее помощники разбираются в инциденте.



Собственные анонимные источники НГС, знакомые с ситуацией сообщили, что девочка жила в Новосибирском районе области.



Ранее НГС писал о том, что восьмилетняя девочка под Новосибирском умерла после съеденной шоколадки. Следователи выясняют причину гибели второклассницы в Болотнинском районе.

