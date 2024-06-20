Спрятала лицо: сибирячку отправили в СИЗО — ее обвинили в истязании и убийстве девочки

Супругов заключили под стражу до 19 августа Источник: НГС











В суде женщине, которую обвиняют в смерти школьницы из Каменки, избрали меру пресечения. Анну Голдину заключили под стражу до 19 августа. Заседание прошло в закрытом режиме.



— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей так же, как и супругу, предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Истязание», — передает корреспондент НГС.



До этого меру пресечения избрали ее супругу, Олегу Голдину. Мама девочки якобы уехала в командировку, а фигурантка Анна Голдина вместе с мужем присматривала в это время за ребенком, при этом избивали девочку и причиняли страдания.



Девочка скончалась в одной из больниц Новосибирска. Следователи начали проверку, а прокуратура взяла расследование на контроль.