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Криминал Убийство девочки из Каменки подробности Спрятала лицо: сибирячку отправили в СИЗО — ее обвинили в истязании и убийстве девочки

Спрятала лицо: сибирячку отправили в СИЗО — ее обвинили в истязании и убийстве девочки

Анна Голдина будет под стражей до 19 августа

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Супругов заключили под стражу до 19 августа

В суде женщине, которую обвиняют в смерти школьницы из Каменки, избрали меру пресечения. Анну Голдину заключили под стражу до 19 августа. Заседание прошло в закрытом режиме.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей так же, как и супругу, предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Истязание», — передает корреспондент НГС.

До этого меру пресечения избрали ее супругу, Олегу Голдину. Мама девочки якобы уехала в командировку, а фигурантка Анна Голдина вместе с мужем присматривала в это время за ребенком, при этом избивали девочку и причиняли страдания.

Девочка скончалась в одной из больниц Новосибирска. Следователи начали проверку, а прокуратура взяла расследование на контроль.

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