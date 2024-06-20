Избивали и не давали есть: подробности гибели 10-летней девочки — ее мать говорила, что та любила сладкое

Дело на контроле прокуратуры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском районе двух местных жителей обвинили в убийстве и истязании 10-летней девочки. Она умерла в больнице 17 июня.

В Прокуратуре по Новосибирской области рассказали, что мама ребенка попросила двух жителей района присмотреть за ребенком с 14 по 17 июня.

— В этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои. 17 июня ребенок был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО «Детская больница скорой медицинской помощи», где скончался. Обвиняемые задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Как добавили в пресс-службе СК по Новосибирской области, девочке не давали есть. В какой-то момент она потеряла сознание.

Двух жителей обвиняют по пунктам «в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и по пунктам «п, д» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Также в ходе расследования будет дана оценка действиям матери ребенка.