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Криминал Убийство девочки из Каменки Обвиняемого в убийстве девочки из Каменки заключили под стражу

Обвиняемого в убийстве девочки из Каменки заключили под стражу

По версии следствия, он и его жена били ребенка

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Мужчине избрали меру пресечения

В суде мужчине, которого обвиняют в смерти школьницы из Каменки, избрали меру пресечения. Его заключили под стражу до 19 августа. Заседание прошло в закрытом режиме.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Также следователи предъявили мужчине обвинение в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Истязание» («в, ж» ч.2 ст.105 УК РФ и п. «г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.

По предварительной информации, мама девочки уехала в командировку, а фигурант с супругой присматривали в это время за ее дочерью. Как ранее рассказали в прокуратуре Новосибирской области, в этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои. 17 июня ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Обвиняемый и его жена, по словам местных жителей, состоят в секте.

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Убийство Каменка Суд СК Новосибирская область
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