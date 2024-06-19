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Криминал «Сидела в ВИП-комнате с другими»: муж жестоко избитой модели — о том, что стало причиной его дикой ревности

«Сидела в ВИП-комнате с другими»: муж жестоко избитой модели — о том, что стало причиной его дикой ревности

НГС выяснил, что известно про экс-стриптизера и чемпиона по пилонному спорту

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Следы страшных побоев на лице Тарины, по ее словам не сошли и за месяц

Муж избитой модели Тарины Чебодаевой рассказал, почему приревновал супругу: якобы накануне она проводила время в клубе не с подругами, а с женатыми мужчинами. Журналист НГС спросила его: действительно ли он избил супругу до перелома скулы, а заодно узнали, чем еще известен хакасский спортсмен. Он мог зарабатывать на жизнь откровенными танцами и обучением детей воздушной гимнастике.

«Вышла в темный коридор и пропала»: версия Дмитрия К.

Муж жестоко избитой модели Тарины Чебодаевой рассказал, почему приревновал жену. Ранее она обвинила его в жестоком 4-часовом избиении.

19 мая хакасская модель и победительница конкурсов красоты Тарина Чебодаева опубликовала фотографии страшных побоев на лице и теле. По словам девушки, в ночь на 18 мая ее муж вернулся домой пьяным и 4 часа издевался на ней, выбивая признание в неверности:

— У меня перелом скулы, до сих пор не сошли синяки под глазами, очень сильно болит голова. По словам невролога, если был перелом, точно есть сотрясение, — рассказала пострадавшая модель журналисту НГС. — Пока еще нет экспертизы, которая оценит тяжесть вреда моему здоровью. Кроме того, сейчас я работаю с психологом. Она мне объяснила, что этот человек психически неустойчив.

По словам Тарины Чебодаевой, после избиения мужчина уехал в Новосибирск.

Дмитрий называет себя спортсменом и фитнес-тренером

После публикации Дмитрий К. связался с журналистами и объяснил: телефон был отключен не потому, что он прячется от мира, а потому что работает. А приревновать Тарину у него, по его мнению, у него был веский повод: накануне супруга якобы отвела дочь к бабушке, а сама поехала развлекаться с подружками. Потом она, по словам Дмитрия, позвала мужа присоединиться, но вела себя очень странно:

— В итоге жена куда-то исчезла, ушла в темный коридор, и пропала. Я пошел следом через минут 20–15 по этому коридору, зашел в ВИП-комнату. Захожу, там она, ее подруга сидят и мужчины, половина которых я знал. Оказалось, что за ними приехал женатый мужчина, посадил их в машину и увез в это заведение. Жена утверждает до сих пор, что она была с подругами, когда их забрал женатый мужчина, — заявил Дмитрий К.

На прямой вопрос, стало ли это событие причиной жестокого избиения в ночь на 18 мая, или все было иначе, мужчина ответил неожиданным образом:

— Я бы вам рассказал. В том, что она сказала, там половина неправда, но и адвокат, и полицейские мне не велят высказываться, — заявил он, пообещав рассказать о подробностях после суда.

Чем известен Дмитрий К.

Дмитрий — абаканский спортсмен и танцор на пилоне Дмитрий К. По данным официального паблика федерации пилонного спорта республики Хакасия, в конце марта он стал первым среди взрослых в пилонном спорте.

По данным сервиса GetContakt помимо спортивных успехов мужчина применял свои спортивные навыки и для заработка. В тегах сервиса он значится как «Дима стриптизер» (в различных вариациях написания), «Дима тренер», «Дмитрий муж Тарины». Также мужчина сотрудничал с танцевально-акробатической студией в Абакане, в расписании которой за февраль он указан в качестве тренера. Журналисты НГС связались со студией. Ответившая на звонок женщина отказалась представляться, но заверила: Дмитрий К. хорошо ладил с детьми и вообще казался приятным человеком и сильным спортсменом, но при этом с несовершеннолетними он якобы никогда не работал.

Странно, что после обращения журналистов НГС сайт студии был полностью удален, однако в распоряжении редакции НГС остались скриншоты.

В конце марта Дмитрий К. принял участие в соревнованиях по пилонному спорту в Новосибирске и занял 1 место

По словам Тарины Чебодаевой, несколько лет назад супруг пытался устроиться на службу в региональное управление ФСИН, но не смог пройти психолога. Также, согласно опубликованному решению Абаканского городского суда, тезка Дмитрия К. поступил в Хакасский технический институт, однако позже был отчислен за академическую неуспеваемость. В суд на него подал пенсионный фонд: отчисленный студент продолжал незаконно получать более неположенную ему пенсию.

С женой Дмитрий К. на момент избиения находится в состоянии развода. Тарина Чебодаева регулярно рассказывает своим подписчикам о ходе процесса и считает, что заявление на развод, стало одной из причин агрессии без пяти минут бывшего мужа.

Ранее НГС писал о том, как сибирячка Виктория Кузнецова отказала своему возлюбленному. В ответ он пригрозил ей «затыкать ножом» и, по версии следствия, вломился в ее квартиру.

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