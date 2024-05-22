«Я фактически не живу»: экс-возлюбленный угрожал сибирячке ножом, а из ее дома пропали украшения — она боится туда возвращаться

Виктория и Руслан встречались меньше полугода. Но за это время женщина поняла, что отношения могут быть весьма опасными Источник: предоставлено Викторией Кузнецовой











От любви, поцелуев и подарков — к угрозам избить и зарезать. Именно так описывает недолгую историю отношений с экс-возлюбленным сибирячка Виктория Кузнецова. Эффектная блондинка решила, что не готова выходить замуж и съезжаться с бойфрендом, и после этого он буквально превратил ее жизнь в ад: сначала оскорблял, затем угрожал. Потом Викторию обокрали — в этом женщина тоже заподозрила своего бывшего, но полицейские посчитали, что не все так однозначно. НГС выслушал пугающую историю о беспомощности и попытался узнать, что думает о ней сам бывший возлюбленный Виктории. Его ответ журналистов сильно удивил.

Просто такая сильная любовь

Виктория и Руслан познакомились осенью минувшего года. Она работала парикмахером в барбершопе, он — был клиентом работавшего там же маникюрного мастера. Привлекательный, вежливый мужчина, приблизительно ровесник женщины почти сразу начал проявлять к ней знаки внимания. Сначала Виктория отказывалась, а затем согласилась встретиться.



— Все это были спокойные, нормальные ухаживания: цветы, тортики на работу. Он не вел себя вызывающе, не матерился. Спокойный, адекватный человек, — описывает сибирячка бывшего возлюбленного. — То есть ничего беды не предвещало.



Довольно скоро женщина поняла: они с Русланом — не пара. Мужчина хотел съехаться и жить одной семьей, Викторию устраивали приятные отношения в гостевом формате и жизнь с дочкой и котом. Возлюбленные начали ссориться, и очень скоро, по словам Виктории, она узнала о второй стороне своего бойфренда.



— Физической агрессии как таковой не было: он пытался, но в итоге меня не тронул. Сначала была агрессия словесная, такой психологический абьюз. Потом начались достаточно жесткие угрозы, истерики, что [будет] угроза жизни моих детей, что он придет ко мне на работу и там все разнесет, — вспоминает женщина.



Чтобы не быть голословной, Виктория делится записями телефонных разговоров общей длительностью почти два часа. На них она в основном отмалчивается, а ее собеседник горячо упрекает женщину в эмоциональной холодности и отсутствии любви к нему, а также в неверности: уж если Вика стрижет на работе не женщин, а мужчин, так непременно с ними спит. А потом мужчина покровительственно объясняет собеседнице, что ничего оскорбительного не сказал: мол проститутка — это не оскорбление, а образ жизни.



Журналистам приходится переслушивать записи, чтобы убедиться: слова Виктории — не преувеличение, и мужчина действительно угрожает ей то «начистить *** (лицо)», то «отправить в больничку», а то и вовсе убить.



— Я тебя сейчас ножом затыкаю, сука, ты меня заведешь, — распаляется мужчина.

Руслан обратил внимание на эффектную, выглядящую гораздо моложе своих лет блондинку в барбершопе, куда пришел на маникюр Источник: предоставлено Викторией Кузнецовой











Его речь так обильно сдобрена ненормативной лексикой, что ее тяжело воспринимать, даже если поток оскорблений направлен не на слушателя. Но словами мужчина, по словам Виктории, не ограничился.

— 29 апреля, как я сейчас помню, он приехал ко мне в очередной раз поскандалить. Я спустилась к нему в машину, и вот там начались уже совсем конкретные угрозы. Он демонстрировал мне нож, сказал, что выколет мне глаза. 5 мая он мне позвонил, и снова начался этот жесткий двухчасовой прессинг, — рассказала она.



Именно этот разговор Виктория записала — знала, что если просто расскажет обо всем в полиции, ей никто не поверит. А потом собрала необходимый минимум вещей и вместе с дочерью уехала из дома: Руслан начал угрожать не только самой Виктории, но и ее дочке. Номер бывшего возлюбленного она заблокировала. Тот, по словам женщины, пытался поймать ее на работе, но за парикмахера заступились клиенты.



Виктория Кузнецова написала заявление об угрозах убийством в полицию, а после этого продублировала свои жалобы в прокуратуру (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции). Сейчас полицейские, по словам женщины, проверяют изложенные в заявлении факты. Но история на этом не закончилась.



Мой дом — моя крепость

То, что Виктория съехала из дома, не избавило семью от необходимости периодически возвращаться туда: в квартире остался кот. Обычно его кормил взрослый сын женщины, иногда делать это приходилось и дочке.



— Дочка обнаружила, что он приходил ко мне домой, — утверждает Виктория. — В первую попытку он просто разломал глазок, сломал дверную ручку, распинал мне всю дверь, ножом ее колупал. А в пятницу, 17 мая мне звонит сосед и говорит: «Вик, ты что, замки меняешь?» Я ответила, что нет. Оказалось, что соседи услышали шум, бабушка вышла и увидела двоих молодых людей, которые колупали замок.



Бдительная соседка поинтересовалась, что происходит, и узнала, что парни — якобы рабочие, которым заплатили за вскрытие сломанного замка. Виктория вызвала полицию, поспешила домой и сразу поняла, что внутри побывал неизвестный вор.



— У нас при входе на полке шкафа стояла такая бархатная планшетка, на которой мы с дочкой украшения оставляем. И с нее исчезли сережки-гвоздики с бриллиантами по 0,75 карата, одна сережка с искусственным бриллиантом, таким большим и сильно блестящим, и два кольца. И у всех было ощущение, что это просто ради пакости: там были еще ценные вещи. А может, он торопился, — предполагает Виктория.

Так выглядела дверь в квартиру Виктории после кражи. В том, что в ней виноват Руслан, сибирячка не сомневается. У полицейских такой уверенности нет Источник: предоставлено Викторией Кузнецовой











Пока сибирячка ждала, что сын купит новый замок, Руслана задержали неподалеку от ее дома. При себе у мужчины, по словам Виктории, был тот самый нож, которым он грозил ей.



— Оказалось, что этот человек — рецидивист: когда участковый посмотрел, оказалось, у него было три судимости. Последняя в 2017 году, по-моему, в Магадане — прописка у него оттуда, а Новосибирской, как оказалось, нет, — рассказала Виктория.



Проверить ее слова не удалось: на сайтах районных судов Магаданского районного суда приговоров в отношении человека с таким именем не опубликовано.



— Я не могу вернуться домой, я не могу выйти на работу. Я фактически не живу, — подводит итог недолгих отношений и их бурного окончания Виктория.

Арест, которого не было

НГС связался с Русланом, чтобы узнать его версию произошедшего и отношений с Викторией. В первый раз номер телефона был не доступен, во второй мужчина, услышав, что говорит с журналистом, ответил, что связаться с ним якобы не получится еще долгое время.



— Его арестовали сегодня, — заявил неизвестный. На вопрос, кто именно говорит, он ответил, что «говорит УВД».



Давно устаревшее наименование отдела полиции, необычная для полицейского откровенность и голос, очень похожий на голос с записи разговоров Виктории с экс-возлюбленным, показались журналисту подозрительными. Виктория подтвердила, что по телефону ответил сам Руслан. После этого телефонный номер оставался активным, но мужчина трубку уже не брал.

По данным областного управления судебного департамента Новосибирской области, материалы по избранию меры пресечения Руслану Алыбаеву рассматривали в субботу, 18 мая. Суд продлил задержание на 72 часа и отложил судебное заседание на вторник, 21 мая.

— Сегодня производство прекратили в связи с отзывом ходатайства следователя, — сообщили в ведомстве.



Судьбу заявлений об угрозах убийством Виктория пока не знает Источник: предоставлено Викторией Кузнецовой











НГС направил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, почему следствие решило, что мужчину следует отпустить, а также на какой стадии находится дело о краже и проверка по факту угроз убийством Виктории Кузнецовой.



Ранее мы писали о другом случае, который начинался как история любви, а закончился трагедией. Сибирячка Роза Кирикаева 12 лет терпела унижения мужа-абьюзера. Когда она решилась уйти, тот зарезал ее на глазах у детей.

