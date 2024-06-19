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Криминал «Выяснял, с кем я веду половую жизнь»: модель обвинила мужа-стриптизера в 4-часовом избиении

«Выяснял, с кем я веду половую жизнь»: модель обвинила мужа-стриптизера в 4-часовом избиении

Предполагается, что агрессивный супруг может скрываться в Новосибирске

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По словам Тарины, избиение продолжалось 4 часа

Хакасская модель Тарина Чебодаева обвинила своего мужа Дмитрия К. в жестоком избиении. По ее словам, после этого мужчина сбежал из Абакана, где жила семья, в Новосибирск. Девушка заявила, что супруг избивал ее в течение четырех часов и сломал скулу.

— 18-го мая утром, в 4 утра он пришел домой пьяный, и до восьми утра он пытался выбить из меня признание, с кем я могу вести половую жизнь, — рассказала девушка журналисту НГС. — У него постоянно были сомнения по поводу меня, ревность. Даже когда я была в глубоком декрете, ребенку было два месяца, он выяснял: вдруг я с кем-то в интернете переписываюсь. И вот сначала он пытался выбить это признание, потом разозлился, что я в апреле подала на развод.

Маленькая дочка Тарины и Дмитрия в это время была у бабушки, и свидетелем произошедшего не стала. Утром Тарина обратилась в больницу, а ее муж, по словам девушки, улетел в Новосибирск. Спустя месяц после избиения девушка продолжает лечиться:

— У меня перелом скулы, до сих пор не сошли синяки под глазами, очень сильно болит голова. По словам невролога, если был перелом, точно есть сотрясение, — рассказала пострадавшая модель. — Пока еще нет экспертизы, которая оценит тяжесть вреда моему здоровью. Кроме того, сейчас я работаю с психологом. Она мне объяснила, что человек психически неустойчив [...], что он в одно время любит, а в другое время бьет. И действительно, в 19-м году или в 20-м он пытался устроиться во ФСИН, но не прошел психолога.

Спустя месяц после избиения девушка все еще лечится

НГС попытался связаться с Дмитрием К., но его основной телефонный номер был неактивен, а дополнительный не отвечал. Профили в социальных сетях мужчина удалил после того, как история получила огласку. Судя по тегам сервиса GetContakt, мужчина работал тренером по воздушной гимнастике, а прежде занимался исполнением откровенных танцев: в телефонных книгах люди записывали его как «Дмитрий тренер», «Димон стрептизер» (орфография сохранена — прим.ред), «Дмитрий муж Тарины» и производными от этих трех вариантов.

Журналистка НГС также связалась с танцевально-акробатической студией в Абакане, где фамилия Дмитрия К. указана в расписании занятий, чтобы узнать, что о нем думают работодатели.

Женщина снявшая трубку, подтвердила: персонал студии в общих чертах, но в курсе инцидента, и уже высказал слова поддержки Тарине Чебодаевой. Также она подтвердила, что, по ее информации Дмитрий находится в Новосибирске. Однако большую часть разговора представительница студии уверяла журналиста, что Дмитрий ее сотрудником не был:

— Он не работал с детьми, но очень хорошо с ними ладил. Он был в команде, выезжал с нами на соревнования, контактировал с детьми, был человек добрый, хороший, — заявила собеседница НГС. — Мы подумывали отправить его в Москву, чтобы он получил специальное образование и мог в дальнейшем работать с детьми.

По словам Тарины, ее муж все же работал детским тренером.

Чтобы узнать подробности проверки, которая проводится по факту избиения девушки, НГС обратился в пресс-службу областного главка МВД, но оперативно ответить на вопросы журналистов полицейские не смогли.

Ранее НГС опубликовал исповедь абьюзера, который бил и унижал свою возлюбленную. В итоге она от него ушла, а семья и друзья — отвернулись.

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Абьюзер Домашний тиран Избиение
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