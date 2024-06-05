Лесопарковый маньяк или жертва? Экс-военный сидит 20 лет за изнасилования и убийства — но они продолжились после его ареста

Алексею Корочкину было 32 года, когда его задержали. Спустя 20 лет он готовится выйти на свободу Источник: Семен Казьмин / 74.RU











— Не мог он этого сделать. Мы изначально не верили, что это он, — безапелляционно говорит Ирина.



Она сестра отставного военного, бывшего охранника ЮУрГУ Алексея Корочкина, с подачи СМИ получившего прозвище Лесопарковый маньяк. 20 лет назад его отправили в колонию за серию нападений на парочки в городском бору в Челябинске. Мужчин тогда убивали, их спутниц насиловали. Вот только семья Корочкина уверена: он здесь ни при чем. Сам Алексей все эти годы настаивает на невиновности и из-за этого даже не смог получить условно-досрочное освобождение.



— Он вел себя в адеквате, никогда никаких эксцессов, — горячо защищает брата Ирина. — У него ведь жена была тогда, и сам он красивый всегда был. На него все девки вешались! Зачем ему где-то нужно было бегать, если за ним девчонки табуном ходили? Но тогда за это дело взялась Москва. Видимо, им нужно было быстро кого-то найти и быстро посадить, и вот — пожалуйста. Раз он жил возле парка, раз рост высокий — кандидатура подходящая.



Особую остроту этой истории придает то, что серия нападений продолжилась уже после ареста Алексея Корочкина: известно минимум о пяти таких случаях. А еще недавно совсем у другого человека было найдено оружие маньяка — причастность пистолета к убийствам подтвердила экспертиза. Так мог ли человек отсидеть 20 лет за чужие преступления? Наши челябинские коллеги из 74.RU изучили материалы уголовного дела с разрешения областного суда, поговорили с родными, знакомыми и адвокатом Алексея Корочкина, пообщались с соседями владельца пистолета. И это помогло восстановить картину случившегося 20 лет назад.

Источник: Семен Казьмин / 74.RU











7 мая 2004 года. Утром на заасфальтированной дороге, ведущей к карьеру за памятником Курчатову, обнаружили окровавленного мужчину с простреленной головой. Скорая констатировала состояние комы и увезла его в первую городскую больницу. Там, не приходя в сознание, раненый в течение часа скончался.



Документов при себе у мужчины не было, но установить его личность удалось по отпечаткам пальцев. Погибшим оказался челябинский авторитет, директор «Челябметаллтрейда» Яша Абдуллаев. В то же утро на его машину, брошенную в бору среди деревьев, наткнулся любитель бега и позвонил в полицию. Вскоре сыщики узнали — в парке Абдуллаев был не один, а с девушкой.



Свидание в парке

Ирине было 19 лет. В Челябинск она приехала из небольшого городка в горнозаводской зоне, поступила в ЮУрГУ, получила место в общежитии. Обеспечивать себя помогала работа: симпатичная блондинка устроилась официанткой в бильярдную клуба «Пирамида». Там и познакомилась за несколько дней до убийства с 32-летним Яшей Абдуллаевым.



— Созвонились, он спросил, до какого часа работаю, предложил встретиться. Я спросила: «Для чего?» — «Куда-нибудь сходим», — рассказывала Ирина на допросе, протокол которого сохранился в уголовном деле. — Я у него спросила, будет ли приставать. Он ответил, что нет, и тогда я согласилась.



Ухаживал Яша за молоденькой студенткой с размахом.



— Вместе с ним мы поехали в ирландский паб. Зайдя, он мне показал, что у него есть там своя пивная кружка, и указал на нее. На кружке было написано «Яша Абдуллаев», — рассказывала Ирина. — В пабе Яша пил пиво, а я вино. После этого гуляли по Арбату. Потом поехали по проспекту Ленина, где на Алом поле Яша купил мне цветы.

Роман Ирины с Абдуллаевым (на фото слева) был не похож на отношения с ровесниками Источник: primecrime.ru











6 мая у парочки планировалось второе свидание. Из общежития Яша забрал Ирину на своем «Мерседесе». Провести вечер сначала хотели в «Титанике», но ресторан уже должен был закрываться, и гостям ничего не успели бы приготовить. Тогда переместиться решили в «Кукарачу», но там девушке было холодно и неуютно. В итоге выбрали «Сову» на проспекте Ленина, этот ресторан как раз работал часов до двух ночи. После Яша повез девушку до общежития, но в последний момент свернул в сторону парка — «просто посидеть».



— Мы поехали с ним в лес за памятником Курчатову, — рассказывала девушка на допросе. — Был первый час ночи, мы остановились возле дороги. Сидели в машине минут 5–10 на первых сиденьях. Потом Абдуллаев предложил пересесть за заднее сиденье. Там у нас с ним был секс. Затем Яша открыл правую дверь, чтобы откашляться, и в этот момент прозвучал выстрел.

Отправившись в бор, парочка расчитывала на приватность, и это сыграло с ними злую шутку Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











«Что с тобой делать? Молодая, красивая»

Девушка признавалась, что поначалу вообще не поняла, что произошло. От испуга она закрыла руками лицо, подумав, что Абдуллаев убит или ранен. Кем и за что, она не знала — в темноте был виден только силуэт мужчины.



— Я услышала хрип Яши. Он уже находился на улице, — рассказывала Ирина. — Затем тот мужчина открыл машину со стороны, где находилась я, и вытащил меня на улицу. Назвал меня сукой и сказал мне: «Лицом на землю». Лежала я примерно 5–10 минут, за это время мужчина не произнес ни слова. Потом он подошел, схватил меня и затащил на пассажирское сиденье.

Эта дорога, идущая вглубь леса чуть левее памятника Курчатову, знакома большинству челябинцев Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Днем здесь очень много людей, а вот ночью — другое дело Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











За 5–10 минут незнакомец, по словам девушки, успел наскоро обыскать машину, а затем завел двигатель уехал поглубже в лес. Версии о том, что происходило дальше, девушка меняла несколько раз. Сначала говорила на допросах, что преступник просто отпустил ее, объяснив, что убийство Абдуллаева — заказное.



— Спросил у меня: «Что с тобой делать? Молодая, красивая. Тебя в списке нет, мы люди серьезные, шутить не будем. Только попробуй кому-нибудь сказать об этом, найдем сразу», — вспоминала девушки разговор с ним.



И только спустя пару месяцев призналась, что ее перед освобождением изнасиловали.



— Он предложил мне вступить с ним в половую связь, пояснив, что за жизнь надо платить, — рассказывала девушка. — Я почувствовала, что он был в презервативе. Это продолжалось несколько минут, потом он сказал мне, чтобы я одевалась.

Менялись и версии о том, как выглядел нападавший. Сначала студентка рассказывала о черной маске с прорезями для глаз, мешавшей рассмотреть лицо мужчины. Затем призналась, что озвучить такую версию от нее потребовал сам преступник, если на девушку выйдет милиция. Но до того момента, по словам студентки, он запретил хоть кому-то рассказывать о произошедшем и внимательно изучил ее сумку, пропуск («теперь смогу тебя найти»). Поэтому после разрешения уйти из леса студентка бросилась бегом в общежитие и старалась лишний раз из него не выходить.

Убийство было заказным?

Версию о том, что убийство было заказным, поначалу всерьез рассматривало и следствие. Абдуллаев был ранее судим за кражу нефтепродуктов, имел влияние и связи в криминальном мире. Бизнес у него тоже был непростой — по заготовке и переработке металлолома.



— Я могу сказать о нем только хорошее, — говорила на допросах супруга Яши. — Он был хороший семьянин, дорожил семьей. У мужа не было образования, но семью он обеспечивал. У него были свои фирмы.



— Каких ценностей придерживался? Как вел себя в семье? — уточняли силовики.



— Он вел себя как хозяин, — отвечала жена.

Заказными убийствами в конце 1990-х — начале 2000-х в Челябинске было не удивить, поэтому сыщики проверяли недоброжелателей Яши (на фото слева) Источник: primecrime.ru











О том, что у Абдуллаева на вечер 6 мая было запланировано свидание со студенткой, супруга, конечно, не знала.



— Муж утром уехал на работу на «Мерседесе», вечером около 18 часов позвонил, сказал, что переоденется и поедет на таможню в сторону Кургана, ночевать не приедет, — рассказывала супруга.



Вскоре выяснился и еще один любопытный момент. За пару месяцев до убийства у Абдуллаева в баре «Водолей» в Новосинеглазово произошла крупная ссора с другими гостями, и один из оппонентов грозил ему расправой. Так что месть стала еще одной версией, которую проверяли силовики.



«Он раз семь подряд произнес: «Тебя заказали»»

Впрочем, история с убийством Абдуллаева быстро получила новый поворот, когда 4 июня 2004 года произошло новое нападение. На этот раз пулю выпустили в голову 23-летнему студенту УралГУФКа Игорю Печенкину, приехавшему ночью в лес со знакомой моделью.



— Я был в клубе «Голливуд», оттуда выехал к подруге на своей машине ВАЗ-2112, — рассказывал он впоследствии на допросе. — Я купил вино, мы катались по городу и остановились возле бассейна «Полет». Потом мы свернули с улицы Лесопарковой. В машине громко играла музыка, мы перешли с подругой на заднее сиденье, правая дверь была открыта. Через минуту я почувствовал тяжелый удар по голове. А когда очнулся, то услышал выстрел, обернулся и увидел дуло пистолета. Я не слышал, как подходил нападавший, из-за громкой музыки. На нем была камуфляжная куртка серо-зеленого цвета. Дальше я ничего не помню.

Место, выбранное для свидания, диким не назовешь, до ближайших строений рукой подать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Но стоит свернуть на накатанную дорогу, и скроешься от любопытных глаз Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Раненый в голову Печенкин несколько раз терял сознание и приходил в себя, но рассмотреть нападавшего или оказать сопротивление ему не удавалось.



— У Игоря из головы шла кровь. Мужчина вытащил его из машины и бросил на землю, — рассказывала на допросах подруга-модель.



Девушке разглядеть лицо обидчика тоже не удавалось — фары от машины слепили ее, а нападавший держался так, чтобы оставаться в тени.



— На нем был костюм защитного цвета, пятнистый, куртка дутая, брюки заправлены в высокие черные ботинки на шнуровке, — описывала девушка. — Я видела оружие в его руках, думаю, это был револьвер. Он говорил спокойным голосом, как бы растягивая слова. У меня вообще сложилось впечатление, что он сотрудник правоохранительных органов. Действовал он уверенно, посмотрел наши документы, выяснял, как хорошо я знаю Игоря и добровольно ли занималась сексом с ним.

Игорю Печенкину повезло выжить, но бесследно ранение не прошло Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Перепуганной девушке и лежащему на земле студенту нападавший тоже рассказал версию о заказе на убийство.



— Он раз семь подряд произнес: «Тебя заказали», — вспоминала модель. — А потом спросил, какого цвета эта машина. Когда я сказала, что зеленого, то он сделал такой вид, будто ошибся и с машиной, и с человеком, в которого стрелял.



Притворно удивившись своей «ошибке», мужчина разрешил девушке вызвать скорую, как только он уйдет, и — растворился среди деревьев. Ни попытки изнасилования, ни обзываний сукой в этот раз не случилось.



Игорю Печенкину благодаря быстрой помощи удалось выжить. Врачи извлекли из его головы часть фрагментов пули, еще часть оставили, и со временем он смог вернуться к учебе и работе. Внимание СМИ после того нападения Печенкин привлек только в 2021-м после смертельного ДТП, но это совсем другая история.



«Я услышала выстрел, и у меня заложило уши»

Уголовные дела по нападению на парочки почти сразу объединили в одно, расследованием занималась прокуратура (тогда СКР как отдельного ведомства еще не существовало) совместно с уголовным розыском. Силовики опрашивали свидетелей и потерпевших, назначали и проводили экспертизы, проверяли охранников, сторожей и других сотрудников, работавших в парке, клубах, кафе, профилакториях и конюшне поблизости от мест преступлений. Версии отрабатывались разные, но спустя еще полтора месяца, 27 июля 2004 года, в парке произошло новое нападение. В этот раз жертвами мужчины в камуфляже стали 24-летний Владимир Карасев и его 20-летняя подружка.



— Мы встретились, когда я работала барменом в баре «Экстрим» по улице Ереванской, — рассказывала девушка о знакомстве с Карасевым на допросах. — Владимир зашел туда, мы познакомились, и он сказал, чтобы я ему позвонила.

И Ксения, и ее кавалер жили в Ленинском районе Челябинска, но кататься в «городе», то есть в центре, было интереснее Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Мы нашли маму девушки, но она призналась, что у них с дочкой давний конфликт и изнасилование они не обсуждали Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Так у пары завязались отношения, о которых знали и друзья, и мама Владимира. Карасев иногда брал машину у товарища и заезжал за девушкой — покататься. В конце июля именно по такому сценарию и проходило очередное свидание: вечером Владимир забрал Ксению из кафе, где она сидела с подружкой, и предложил съездить в центр города.



— Мы проехали по улице Лесопарковой, свернули и встали на территории лыжной базы, — рассказывала Ксения. — Машина стояла бампером к лесу, фары были выключены. Я сходила в туалет, а когда вернулась, мы пересели на заднее сиденье, разделись, вещи положили впереди. Потом я услышала выстрел, и у меня заложило уши.



Перепуганная девушка увидела, как ее парень заваливается направо, а к двери машины подбежал незнакомец в камуфляже.



— Я увидела мужчину, он потребовал, чтобы я не двигалась. Сам вытащил Владимира, взял ключи и открыл багажник, положил его туда. Когда я хотела посмотреть на него, то он потребовал не смотреть, назвал меня сукой, — рассказывала Ксения. — Он бросил мне одежду, я оделась и вышла. Он сказал, чтобы я шла вперед.

На свидание к лыжной базе парочка ездила не в первый раз Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











После этого, по словам девушки, незнакомец водил ее по лесу минут 20, а потом изнасиловал у столика со скамейками. Она боялась, что ее тоже застрелят, поэтому старалась ничем не провоцировать гнев преступника и лишний раз на него даже не смотреть.



— Потом мы ходили какими-то дорожками, он посмотрел мое водительское удостоверение и сказал, что запомнил меня, — делилась девушка с силовиками. — Мне сказал, что это было заказное убийство и что он уезжает из города через несколько часов. Мы вышли на Лесопарковую, он сказал, что я могу идти, а сам побежал в сторону улицы Худякова.



Ксения после этого позвонила друзьям, те вызвали милицию, поэтому Владимира Карасева в багажнике нашли очень быстро, но он уже был мертв.

Следователи подробно изучали оставленные на месте преступления следы Источник: «Чрезвычайные Новости» / Youtube.com











При этом девушка на допросе заявила, что незнакомца в камуфляже она видела не в первый раз.



— Первый раз я увидела этого мужчину в мае на территории парка около лыжной базы. Я там находилась с Владимиром. Этот мужчина подошел к нам, спросил: «Что вы здесь делаете?» Вова сказал: «Мы уже уезжаем», и после этого мужчина ушел, — рассказала девушка. — Он был одет в камуфляжную форму, на груди у него висел предмет, похожий на автомат.



О том, что в парке происходят нападения, парочка знала, но возможные риски молодых людей, видимо, только распаляли.



— До того, как мы с Карасевым приехали в парк в мае, он мне рассказывал, то там какой-то маньяк убивает людей, — призналась Ксения.

Днем бор привлекает любителей пеших прогулок, спорта и собачников, а по ночам тут своя жизнь Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











«Маньяка задержали»

Расследование продолжалось, но найти мужчину в камуфляже силовикам не удавалось. Разыскать столик, где произошло второе изнасилование, тоже не вышло: в темноте Ксения плохо ориентировалась в лесу, в отличие от преступника. Но уже спустя неделю после третьего нападения в СМИ пролетела информация: «Маньяка задержали». Выйти на подозреваемого помог дворник из «Молнии» на Труда.



— Я узнал от участковых инспекторов, которые проводили квартирные обходы, об изнасилованиях, — рассказал свидетель на допросе. — И тогда я обратился к братве. Мои знакомые сказали, что один человек знает того человека, кто совершал изнасилования.

Снимки Алексея Корочкина облетели СМИ вскоре после задержания Источник: «Чрезвычайные Новости» / Youtube.com











Имена знакомых, сообщивших ценную информацию, менялись: то Андрей, то Саша, — а вот ориентир для поиска нападавшего у дворника был четкий.



— Мне сказали, что к происшествию может быть причастен человек по имени Леха, который живет в общежитии по Ленина, — рассказал свидетель. — Леха — бывший военный, служил в горячих точках. Недавно у него попытались изнасиловать или изнасиловали женщину в парке Гагарина. Он это воспринял очень болезненно, заявил, что этого не оставит и будет мстить.



Подходящий по описанию «Леха» в общежитии на проспекте Ленина действительно нашелся — стрелок службы безопасности ЮУрГУ Алексей Корочкин был задержан 3 августа 2004 года. Уже на следующий день утром он написал явку с повинной.



— В период с 27 на 28 июля у меня дома не ночевала жена, я был в состоянии аффекта, — говорилось в заявлении на имя областного прокурора. — Вышел в парк Гагарина и увидел, что кто-то занимается любовью. Мне показалось, что это моя жена, и я в ярости взял, что попалось под руку, и несколько раз нанес мужчине удары по голове, после чего ушел из парка домой. Я не думал, что убил человека, которого ударил.

И от работы, и от дома Алексея Корочкина места преступлений были в пешей доступности, поэтому он выглядел подходящей кандидатурой Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Но уже к вечеру от этого признания Корочкин отказался, утверждая, что никого не убивал и не насиловал.



— Меня допрашивали до самой ночи, заставляли давать чистосердечное признание, — объяснял обвиняемый эту перемену уже в суде. — Пугали пожизненным заключением.



Вот только к тому моменту Корочкина уже опознали обе изнасилованные девушки, безошибочно выбрав его среди других статистов.



Кто такой Алексей Корочкин

Алексей Корочкин родился в городе Гай Оренбургской области, но лет с четырех, после переезда, рос в 30 километрах от Челябинска — в Полетаево. Семья была многодетной, отчим и мама воспитывали двоих совместных детей и сына с дочерью от первого брака. Сейчас матери уже нет в живых, а вот отчим и другие родственники до сих пор живут в Полетаево. Мы выяснили это, съездив на место.

Алексей Корочкин вырос в тихом районе на въезде в село Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В старом доме, где все друг друга знают Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Двухэтажный дом в глубине квартала, во дворе — палисадники за деревянным забором и множество котов. Так выглядит микрорайон, где вырос Алексей Корочкин. Пара высоток тут тоже есть, но мирного течения жизни они не нарушают. Застать дома нам удается младшую сестру осужденного Оксану — она лет на 10 младше своего засветившегося в громкой истории брата.



— Когда мы на свадьбу к нему ездили, мне было девять лет всего, — вспоминает Оксана. — Свадьбу мы в военной части делали, и за ее пределы нельзя было выходить, потому что там война была, стреляли. Но сама свадьба прошла нормально.

Младшая сестра Оксана сейчас живет в той самой квартире, где вырос и Алексей Корочкин, и она сама Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Женился Корочкин во время службы в Таджикистане на местной девушке. Часть находилась в Кулябской области, на границе с Афганом, поэтому там было так неспокойно. Военная служба для Алексея стала профессией: до призыва он успел поработать на АМЗ в Челябинске, а после срочной службы решился подписать контракт.



В 2000-м контракт у Корочкина закончился, а военная пенсия уже была заработана, поэтому он решил вернуться в Россию. К тому времени у них с женой уже было двое детей, но бросать родных и уезжать за мужем на Урал супруга не захотела. Так что в Челябинск Корочкин вернулся один. Начал работать охранником, познакомился с женщиной и со временем переехал к ней в общежитие. Жили вчетвером: он, Светлана, ее сын-подросток от первого брака и дочка Корочкина (ребенка ему привезла жена). На момент задержания по делу об убийствах в парке Алексею был 31 год.



— Я узнала обо всем по телевизору, — признается младшая сестра Корочкина Оксана. — К нам же сюда [в Полетаево] тоже приезжали с обыском. Я была вообще в шоке! У меня как раз ребенок маленький был, а милиционеры тут наделали делов. Всё перевернули, давай в обуви по детскому топтаться. И у мужа, и у меня телефоны забрали. У нас отец на заводе работал, привозил оттуда соду для посуды, она в ванной стояла в банках. Один [милиционер] залез, увидел: «Я героин нашел!» Я ему говорю: «Нюхни тогда. Что вы ищете вообще?» — «Наркотики и оружие». Часа три это всё продолжалось, потом я их выгнала: «Здесь искать нечего, брат тут даже не жил».

Обыски милиция проводила по трем адресам: в Полетаево, где Корочкин вырос, в общежитии, где он жил, и в квартире родственников в Челябинске Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











К тому моменту Алексей в Полетаево, по словам сестры, бывал только наездами, большую часть времени проводя все-таки в Челябинске. Сейчас отношения с братом Оксана не поддерживает, но всё равно не верит, что он виноват.



— Он мне написал письмо. Говорит: «Так и так, я не виноват», — делится Оксана. — Так-то он хороший. Никаких раньше не было историй, чтобы он кого-то убил, кого-то ударил. Не было такого никогда! Я не верю, что маньяк — это он. Вот всю жизнь я не верю, что он кого-то обстрелял, кого-то изнасиловал. Не верю.



Такого же мнения придерживается и старшая сестра Корочкина Ирина.



— У него даже трусов никогда не было камуфляжных, он никогда в жизни не носил ничего такого, — горячо защищает брата Ирина. — Хоть он и бывший военный, у него никогда даже камуфляжной одежды не было. Белые носочки, черные штаны, пиджачки, рубашечки, белые футболки — вот во что он одевался. Я что, своего брата не знаю? Шапки какие-то он тоже никогда их не носил. Только кепка — строго.

Ирина попросила не показывать ее лица Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











«Это точно не мое описание»

О том, что нападавший носил камуфляж и шапку, рассказали на допросах выжившие при нападениях девушки. При этом две из них — изнасилованные в лесу Ирина и Ксения — уверенно опознали в Корочкине преступника. Обе заявили, что довольно хорошо сумели разглядеть мужчину при свете луны.



— Он был высокого роста, наравне со мной, — описывала нападавшего студентка Ирина. — Мой рост — 1 метр 78 сантиметров, плюс шесть сантиметров с каблуками. На голове серая вязаная шапка с загибом без рисунка, с мелкой вязкой. Куртка на нем была не кожаная, темного цвета — обыкновенная, гражданская, объемная. Еще на нем были белые перчатки — рабочие.



— Рост примерно 1 метр 80 сантиметров. Он был среднего телосложения, крепкие мышцы, глаза большие, светлые, губы тонкие, нос вытянут, волос не помню, — рассказывала Ксения. — Он был одет в камуфляжную одежду, камуфлированную кепку, на ногах, по-моему, были ботинки высокие, шнурованные. Одежда была поношенная, куртка заправлена в брюки.

Алексей Корочкин действительно большого роста Источник: соцсети











Защита пыталась оспорить показания девушек. Выяснилось, что Ирина жила в том же общежитии, что и Корочкин, могла его видеть и в коридоре, и в университетских корпусах, где училась, а он работал охранником. Но в суде девушка подтвердила: уверена на 99%, что Корочкин — тот самый нападавший. Ее переспросили, почему не на 100.



— Всякое может быть, — ответила студентка.



А вот Ксения была не так уверена, особенно когда речь зашла о дефектах внешности. У Корочкина во время процесса отсутствовали передние зубы, и не заметить этого даже в темноте было бы сложно.



— Зубы я потерял в 1997 году, когда служил в Таджикистане, — уверял в заседании Алексей Корочкин. — Она указывает, что у преступника ровные зубы, рельефное телосложение, это точно не мое описание.

Родственники Корочкина рассказывают, что проблемы с зубами — это семейное Источник: «Чрезвычайные Новости» / Youtube.com











Впрочем, его новая возлюбленная из общежития рассказала в суде совсем другую версию:



— Он дрался, и однажды я ему в ходе ссоры выбила зубы.



При этом уточнить, когда это произошло, сожительница не смогла. Поэтому на итоговый приговор сомнения по поводу зубов никак не повлияли:



— Суд не исключает, что дефект мог появиться уже после совершения преступления в отношении Мухутдиновой, — говорится в тексте приговора.



Показания девушек были самым мощным доказательством вины Корочкина. Ни оружия, из которого были убиты Абдуллаев и Карасев, ни одежды со следами пороха у него не нашли. На месте убийств и покушений с самого начала были изъяты отпечатки пальцев и волосы, но совпадений с Алексеем экспертиза не показала. Отсутствовала у него дома и камуфляжная куртка. Подходящую по описанию, правда, нашли в каморке по месту его второй работы — в компьютерном клубе на территории студгородка. Но и на этой куртке не было ни следов крови жертв, ни пороха.

Прямых подтверждений присутствия отставного военного на месте убийства в деле не было, но его опознали жертвы Источник: «Чрезвычайные Новости» / Youtube.com











Проверялось и алиби Корочкина. Сам он уверял, что в ночь нападений был дома.



— 6 и 7 мая 2004 года я работал в дневную смену. В 21:00 [в такие смены] я прихожу домой, — рассказывал обвиняемый. — 6 мая я сразу лег спать, потому что мне рано вставать. Подтвердить это может моя сожительница — ночью я никуда не отлучался. 3 июня я работал в первую смену до 21:00, 4 июня — тоже. 27 июля я работал в ЮУрГУ в главном корпусе на 9 этаже — я и еще четыре человека. Пришел [домой] 28 июля утром. До дома минуты три ходьбы, и минут через 5 после смены я уже был дома. Там меня ждала супруга, ее сын и моя дочь. Вместе мы выходили из дома, но в 6 часов вечера я уже был дома, а в одиннадцать лег спать. Ночью был дома, никуда не отлучался.



Рабочие смены Алексея Корочкина отследить можно было по графику, а вот с выходами из дома ночью было сложнее. Вахтеры общежития в один голос на допросах утверждали: отмечать согласно правилам от них требовалось только передвижения гостей, для этого есть книга учета, а вот постоянных жильцов никто никогда не записывал.



Новые нападения в парке

Один из важных аргументов сторонников Корочкина — то, что убийства в городском бору продолжились уже после его задержания и почерк преступника был похож на первые три эпизода. Паузу маньяк выдержал месяцев в восемь, а уже весной 2005 года нападения возобновились.

Источник: Семен Казьмин / 74.RU











20 апреля 2005 года нападение произошло возле лыжной базы на Лесопарковой. Пострадавшая парочка приехала туда не в первый раз, и поначалу всё было, как обычно. Но затем рядом с машиной появилась фигура в камуфляже. Незнакомец представился охранником и попросил открыть окно, а затем выстрелил в сидевшего в салоне парня. Тот, несмотря на ранение, сумел завести двигатель и уехать из лесопарковой зоны. Преступник какое-то время бежал за ними, но после отстал.

В тот раз раненому парню удалось выжить Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











11 августа 2005 года неизвестный в камуфляже застрелил 20-летнего парня. Тот приехал к Голубому карьеру с 30-летней подругой, которую до этого несколько месяцев учил водить машину. Она хоть и не воспринимала всерьез молоденького ухажера, на ночную встречу ради «поболтать» согласилась. Парня преступник застрелил и утопил вместе с машиной, а его спутницу долго водил по лесу, несколько раз пытался изнасиловать, но так толком ничего и не смог — чисто по физиологическим причинам. Девушку преступник отпустил только после клятвенного обещания никому не говорить о случившемся. Она скрывала всё около недели, а потом все-таки рассказала родным и милиции. Только после этого утонувшую машину с телом внутри подняли со дна карьера, а родителям парня, искавшим его всё это время, рассказали о его гибели.

Голубой карьер достаточно большой Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Так что утопленную машину никто не заметил Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Доставать ее пришлось спасателям Источник: «Чрезвычайные Новости» / Youtube.com











20 августа 2005 года жертвой нападения стала супружеская пара. Они вместе с родными были в саду недалеко от Митрофановского кладбища, но места в домике им не хватило, и спать решили в машине. Свою «Тойоту» супруги отогнали в ближайшую чащу, и именно там случилась встреча с нападавшим. Мужа незнакомец в камуфляже застрелил, в его жену стрелял и пытался добить битой.

В этот раз машину тоже пытались сбросить в карьер, но она застряла. Раненой женщине повезло: утром ее нашел пенсионер с собакой Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











27 августа 2005 года покушение, похожее на предыдущие, произошло за зданием ЧелГУ. Там в то время не было жилых кварталов с многоэтажками, и парочка студентов решила уединиться поближе к деревьям. Парня незнакомец в камуфляже ранил, но ему вместе со спутницей удалось сбежать. Там же, за ЧелГУ, еще одна парочка натыкалась на странного незнакомца в камуфляже, наблюдавшего за ними и светившего в машину фонариком. Но тем ребятам повезло: подозрительный мужчина просто задал им пару вопросов и скрылся.



Еще один, пятый по счету эпизод всплыл уже в 2006 году, когда в лесу недалеко от пересечения Худякова и Лесопарковой нашли истлевшие останки парня и девушки с огнестрельными ранениями головы. Установить личности удалось благодаря генетической экспертизе. Погибшим оказались жительница Копейска и ее знакомый. Оба пропали еще 18 июня 2005 года после сдачи госэкзамена и вечеринки с однокурсниками. Друзья рассказывали, что девушка была за рулем, развозила своих знакомых по домам, и последним в машине оставался тот самый парень. Видимо, они решили уединиться и свернули в лесок, а там наткнулись на преступника.

Тела нашли метрах в 300–400 друг от друга Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











«Это было одно оружие: Корочкин сидит, а оно стреляет»

Сходство между нападениями 2004 и 2005 годов заметно даже в деталях. Но всё это не стало поводом для того, чтобы объединить дела. Расследование по эпизодам 2005 года шло своим чередом, пока в Челябинском областном суде продолжались слушания по делу охранника ЮУрГУ Алексея Корочкина. Это при том, что уже весной 2005 года эксперты выяснили, что убийство Владимира Карасева в июле 2004 года и покушение на парня в апреле следующего года совершено из одного оружия.



— Есть серия преступлений, за три из них судили Корочкина, а серия продолжается, — комментирует ситуацию адвокат Алексея Дмитрий Кривошеев. — Все преступления совершены с применением огнестрельного оружия. Оно идентифицировано. Произведены баллистические экспертизы. И на момент, когда Корочкина судили, уже было достоверно известно, что, когда он сидел в СИЗО, были совершены еще два преступления. По одному из них есть заключение эксперта, что оно совершено из того же оружия, что и убийство, за которое судят Корочкина. Это было одно и то же оружие: Корочкин сидит, а оно стреляет.

Дмитрий Кривошеев помогает Корочкину доказать невиновность Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Дмитрий Кривошеев взялся за дело Алексея Корочкина уж значительно позже приговора. Говорит, после изучения документов осталось множество вопросов. Например, при опознании девушки не называли, по каким именно приметам и деталям внешности узнали в охраннике нападавшего, хотя это, по словам адвоката, обязательно.



— Как говорит Алексей, многого в деле по итогам и не оказалось. Допустим, он говорит, что у него брали образцы слюны, но в деле этого нет, — рассказывает Дмитрий Кривошеев. — А образцы слюны брали для геномной экспертизы, потому что у одной из жертв нападавший брал в руки права. Вроде бы их даже исследовали, только в деле этого нет. Видимо, потому, что не совпало, и обнаружили в итоге геномный профиль другого мужчины. Остается предполагать, что всё, что не нужно, из дела просто выкинули.

Обвинительный приговор вынесли 31 октября. Охранника ЮУрГУ признали виновным в двух убийствах, двух изнасилованиях и незаконном хранении оружия, оправдав по эпизоду о покушении на студента Игоря Печенкина — в этом случае уверенно опознать Корочкина не смог ни пострадавший, ни его подруга-модель. В итоге по совокупности преступлений подсудимый получил 20 лет колонии строгого режима.



— Он сначала сидел в Омске, а года два назад примерно его в Копейск перевели, — рассказывает сестра Ирина. — И всё это время мы были на связи, всегда по телефону разговаривали. Бабушка с Сашкой (дядей того же возраста, что и Корочкин. — Прим. ред.) ездили и на поезде, и на машине. А я только передачки собирала, у меня дом, дети.

Ирина согласилась пообщаться с нами только после разрешения брата. Говорит, боится ему навредить Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Новый поворот дело о нападениях в парке получило в 2023 году, когда нашлось оружие, из которого были совершены убийства.



— Знаете, как нашли? — спрашивает адвокат Дмитрий Кривошеев. — Умер человек, бывшая жена пошла делать уборку в его квартире, нашла несколько пистолетов и разных приспособлений для снаряжения патронов, сдала их в полицию. Нашелся молодой, радивый сотрудник полиции, который отправил это всё на экспертизу. И — бинго! Пистолет «стрельнул» по пулегильзотеке как то оружие, из которого совершались эти преступления.

Оружие, найденное в квартире челябинца Александра Болотова, стало поводом возобновить расследование, в СК тогда это официально подтвердили. Но речь шла только о деле об убийствах 2005 года, а дело Корочкина так и осталось в архивах суда.



— Чтобы вы понимали, юридическим языком это называется «возобновление по вновь открывшимся обстоятельствам». Оно возможно только по представлению прокурора, — объясняет адвокат Алексея Корочкина. — В официальных ответах мне говорят, что нет оснований. Хотя никакой связи у Корочкина и Болотова нет, у них даже общих знакомых нет.



Кто такой Александр Болотов

Александр Болотов, у которого нашли оружие, фигурой был не слишком публичной. Жил он, к слову, большую часть жизни возле городского бора, недалеко от областной больницы, а после женитьбы — в районе ЧелГУ. В 2000-х, как удалось выяснить, Болотов развелся со своей супругой и вернулся в квартиру у Медгородка, где жил вместе с мамой, а после ее смерти — в одиночестве. Соседи, правда, в один голос утверждают: исключено, чтобы их знакомый был причастен к каким-то убийствам.

Александр Болотов умер полтора года назад, и соседи говорят о нем только хорошее Источник: Телеканал 360 и Михаил Онуфриенко / rutube.ru











— У него этот пистолет появился лет пять назад, наверное, — объясняет сосед, знавший Болотова около 50 лет. — Он им хвастался. Где взял его, я не знаю. Ему сунули.



— А преступления ведь были 20 лет назад, — подхватывает соседка. — Про него после смерти наплели-наплели, а он здесь появился только в 2006 году, уже после всех событий. Он здесь рос, потом жил с женой на Северо-Западе, потом развелся и вернулся к маме. Так что никакого отношения он к этому иметь не может.



Болотовы, по словам соседей, рядом с городским бором поселилась в 1970 годах. В семье было двое сыновей. Один еще в 1990-х уехал жить в Германию, приезжал совсем редко, а Александр всю жизнь провел в Челябинске.



— Он закончил ЧПИ, работал на тракторном заводе, потом в ГАИ совсем недолго на какой-то административной должности, — рассказывают соседи. — Потом работал в институте физкультуры, потом пошел в администрацию на место какой-то женщины, которая ушла в декрет. А когда она вышла, он уволился окончательно. У него к тому времени уже была инвалидность.

Район тут тихий Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











До входа в бор — буквально 200 метров Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В камуфляже, утверждают соседи, они Александра Болотова никогда не видели.



— Зато у него всю жизнь дефект был с ногами. Он ходил, прихрамывая, — говорит сосед. — Это такая примета, что вообще невозможно не запомнить.



— Он за мамой ухаживал — возил в больницу, привозил, везде за ней ходил. Она была после инсульта, — защищают Александра Болотова знакомые. — И никаких пьянок, гулянок. Семья у них была очень интеллигентная. Никогда он не был ни агрессивным, ни грубым в общении, он был очень верующим.



«Оправдать невиновного — это сложно»

За 20 лет Алексей Корочкин сильно изменился, но выглядит достаточно подтянутым Источник: iz.ru











Выйти на свободу Алексей Корочкин должен уже этим летом — после истечения 20 лет с момента задержания. Его родные рассказывают, что считают дни до освобождения.

Алексей Корочкин надеется добиться оправдания Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Он сестре сказал: «Я не вернусь сюда [в Полетаево]. Съезжу к матери на кладбище, и всё», — рассказывает младшая сестра Оксана. — Может, к дочери вернется. У него же дочь сейчас живет здесь, в Челябинске. Она недавно вернулась, где-то год назад, наверное. Она раньше жила с матерью, а потом у нее муж на СВО ушел, вот она в Челябинск и вернулась.



— Я брату сказала: «Леха, когда ты будешь выходить, наверное, весь Челябинск тебя будет с шариками встречать», — шутит старшая сестра Ирина. — Потому что очень много народу за него, и все всё прекрасно понимают. Здесь, в поселке, когда я по улице иду, все спрашивают, что да как, когда он выйдет. Даже сегодня я ходила с утра в больницу, и тоже у меня спрашивали.

Возвращаться в Полетаево Алексей Корочкин не намерен Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Впрочем, об абсолютной поддержке версии о невиновности Корочкина говорить было бы все-таки неправильно. У некоторых соседей все-таки есть сомнения.



— А кто его знает? Вот они воюют, и что-то там с ними всё равно происходит? — рассуждает соседка. — Обычный человек же убивать не сможет, когда на него не нападают. Мой племянник в Алжире служил, и, когда он пришел, у него что-то с головой было не то. Стал грабить, поджигал богатые дома, шесть лет за это сидел. А до того хороший был парень, нормальный.

Мы пытались через пресс-службу ГУФСИН договориться о встрече с Алексеем Корочкиным, но он от очных контактов отказался. Тогда мы написали ему и — получили ответ. Мы спросили, что он думает о найденном совсем у другого человека орудии убийства и своем уголовном деле. Публикуем полный текст письма Алексея Корочкина нашему журналисту.

— Да, вину я не признал и не признаю никогда то, чего я не совершал. Прокуратура говорила, что возобновят дело после того, как нашли пистолет и опознали настоящего убийцу, но всё повисло опять в воздухе. Никто не хочет этим заниматься, так как прошло уже почти 20 лет.



Почему подозрение тогда пало именно на меня, я даже спустя столько времени не могу понять. Одни говорят, что так как убивал военный и в этом районе, где происходили убийства, вышли на меня. Я прослужил девять лет в горячей точке. Но после моего задержания у следствия ничего не сходилось, так как все улики, которые были найдены, — это отпечатки пальцев, кровь, волосы — всё было не мое, а третьего лица.



Даже когда я год отсидел в СИЗО, убийства продолжились — аналогичные тем, за которые меня начали судить. И даже это прокуратуру не остановило разобраться. Они внаглую повесили на меня двойное убийство и изнасилование.



На следствии прокурор Власов говорил, что у них есть все доказательства против меня, а это отпечатки пальцев, кровь, волосы, но после судебной экспертизы ничего не сходилось. И даже когда сказали, что у них есть сперма в презервативе, я согласился на анализ мазка, но никто ничего делать не стал. А меня осудили по факту двух показаний потерпевших. И даже [сейчас], когда адвокат Кривошеев Д. А. преподнес много фактов о том, что я не виновен, никто не хочет этим заниматься.



Да, годы не вернуть, но можно вернуть чистое имя. Алексей Корочкин, осужденный за убийства и изнасилования в парке

Скоро мне выходить, и я просто хочу спокойно пожить и дать своим детям и внукам хотя бы что-то в этой жизни. Многое не распишешь. Это как окунуться обратно в 2004 год. Что я пережил за эти 20 лет, известно одному только мне. И через какой ад я прошел.



Приведено много фактов, но никто не хочет слышать нас. Или делают вид, что не слышат. Все прекрасно знают, что я не совершал этих преступлений, но признать свои ошибки никто не хочет. Ведь у нас посадить — это быстро. Был бы человек, ну а дело найдется. А вот оправдать человека невиновного — это сложно. Это же надо платить компенсацию. А вот 20 лет из жизни забрать — это не проблема.



Кто такой Корочкин Алексей, чтобы его оправдать? Мы же из простого народа, правительству не до нас. На этом пока остановлю свой рассказ. Если что-то получится, я вам буду очень признателен.

