Украшают кисти сильных и стильных мужчин: сколько стоит коллекция часов задержанного чиновника Витухина

Чиновник собирался уволиться из мэрии 5 июня и вернуться в свой бизнес Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, пресс-служба прокуратуры по НСО











Прокуратура Новосибирской области показала часы задержанного начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина. Ювелирные изделия чиновника, на которого завели два уголовных дела, оказались недорогими.



Силовики опубликовали фотографию коллекции часов Витухина, на снимке можно разглядеть три изделия. Одно из них — от итальянского бренда Dolce&Gabbana. Похожую модель НГС найти не удалось, похожие стоят порядка 20 тысяч рублей.

Часы Витухина, которые видно на снимке — недорогие Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











Рядом — изделие российского бренда «Ника». На одном из сайтов объявлений указано, что подобные часы покупали в 2018 году примерно за 200 тысяч рублей. Сейчас подобное изделие продают за 100 тысяч рублей.

Часы, которые лежат рядом, вероятно, итальянского бренда Emporio Armani, согласно описанию, они украшают кисти сильных и стильных мужчин. Изделие выпустили в 2013 году.

— Модель, обладающая строгостью и шиком, расскажет без слов о чувстве стиля своего обладателя. Сдержанность, холод металлика и благородство черного цвета — именно такими видят дизайнеры часы для настоящего мужчины, — говорится в описании.

Стоят такие на сторонних сайтах порядка 30 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, первое дело Витухина связано с превышением должностных полномочий из-за незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что Витухин нарушил закон и принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища. Земля и помещения относились к муниципальному имуществу. Так из состава казны ушло имущество стоимостью более 50 миллионов рублей.

Второе дело возбудили за незаконное вмешательство в деятельность юридического лица. По данным следствия, чиновник незаконно ограничивал работу некой компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, но после препятствовал ее работе.

Недавно Виталий Витухин заявил о своем увольнении из городской администрации, официально он покинет пост 5 июня. Чиновник планировал вернуться в свой бизнес. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Витухин владеет несколькими компаниями, самая крупная — новосибирский ювелирный завод «Адалит» с чистой прибылью в 151 тысячу рублей.