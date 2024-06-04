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Главу «Корпорации развития» привели в зал суда

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Криминал Дело Зырянова Главу Корпорации развития Новосибирской области привели в зал суда — его обвиняют в получении взятки

Главу Корпорации развития Новосибирской области привели в зал суда — его обвиняют в получении взятки

Вместе с Александром Зыряновым по делу проходит председатель Промышленно-логистического парка и два коммерсанта

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15 комментариев
Александр Зырянов выглядел спокойным и улыбался

Главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова сегодня, 4 июня, под конвоем доставили в Заельцовский районный суд.

Александра Зырянова обвиняют в получении взятки в 9,5 миллионов рублей. По версии следствия, он вместе с председателем совета директоров Промышленно-логистического парка Александра Гоманова получили взятки различными услугами на сумму 9,5 миллиона рублей. В обмен на это руководители компаний в обход конкурса или в приоритетном порядке получили госконтракты на 64 миллиона рублей от двоих коммерсантов, Артема Муслимова и Рамиля Муслимова.

Рамиль Муслимов возглавляет компанию ООО «Техстрой-НСК», по данным офоциального портала госзакупок указано, что «Технострой» заключил два контракта с «Промышленно-логистическим парком». Первый — в 2021 году на строительство системы водоснабжения и канализации для подключения резидентов ПЛП «Южный». Сумма составила около 227 миллионов рублей. Второй контракт подписали на аналогичные работы, цена составила 66 миллионов рублей. По итогам минувшего года выручка «Техстрой-Нск» составила 278 миллионов рублей, чистая прибыль — 3,6 миллиона рублей.

«Стройтехом» руководит Артем Рамильевич Муслимов. Компания зарегистрирована в 2014 году, основной вид работ — аренда и управление недвижимостью. В 2023 году выручка составила 29 миллионов рублей, чистая прибыль — 5,7 миллиона рублей. Сведениями о заключенных госконтрактах сервис Контур.закупки не располагает.

Ранее НГС подробно разбирался, в чем следователи заподозрили четверых фигурантов дела и вспоминал, чем известен Александр Зырянов.

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