Главу Корпорации развития Новосибирской области привели в зал суда — его обвиняют в получении взятки

Главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова сегодня, 4 июня, под конвоем доставили в Заельцовский районный суд.
Александра Зырянова обвиняют в получении взятки в 9,5 миллионов рублей. По версии следствия, он вместе с председателем совета директоров Промышленно-логистического парка Александра Гоманова получили взятки различными услугами на сумму 9,5 миллиона рублей. В обмен на это руководители компаний в обход конкурса или в приоритетном порядке получили госконтракты на 64 миллиона рублей от двоих коммерсантов, Артема Муслимова и Рамиля Муслимова.
Рамиль Муслимов возглавляет компанию ООО «Техстрой-НСК», по данным офоциального портала госзакупок указано, что «Технострой» заключил два контракта с «Промышленно-логистическим парком». Первый — в 2021 году на строительство системы водоснабжения и канализации для подключения резидентов ПЛП «Южный». Сумма составила около 227 миллионов рублей. Второй контракт подписали на аналогичные работы, цена составила 66 миллионов рублей. По итогам минувшего года выручка «Техстрой-Нск» составила 278 миллионов рублей, чистая прибыль — 3,6 миллиона рублей.
«Стройтехом» руководит Артем Рамильевич Муслимов. Компания зарегистрирована в 2014 году, основной вид работ — аренда и управление недвижимостью. В 2023 году выручка составила 29 миллионов рублей, чистая прибыль — 5,7 миллиона рублей. Сведениями о заключенных госконтрактах сервис Контур.закупки не располагает.
Ранее НГС подробно разбирался, в чем следователи заподозрили четверых фигурантов дела и вспоминал, чем известен Александр Зырянов.