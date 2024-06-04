Главу Корпорации развития Новосибирской области привели в зал суда — его обвиняют в получении взятки

Александра Зырянова обвиняют в получении взятки в 9,5 миллионов рублей. По версии следствия, он вместе с председателем совета директоров Промышленно-логистического парка Александра Гоманова получили взятки различными услугами на сумму 9,5 миллиона рублей. В обмен на это руководители компаний в обход конкурса или в приоритетном порядке получили госконтракты на 64 миллиона рублей от двоих коммерсантов, Артема Муслимова и Рамиля Муслимова.