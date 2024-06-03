«Слуга Империи»: что известно о задержанном главе «Корпорации развития» — Зырянова подозревают в получении взятки

Александр Зырянов уже 7 лет возглавляет акционерное общество, которое учредило Минэконом развития НСО Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, air-nso.ru











3 июня силовики провели обыски дома и в рабочем кабинете руководителя «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщает, что речь идёт об уголовном деле, возбуждённом по факту коррупционного преступления. Рассказываем, кто такой Александр Зырянов и наглядно показываем уровень его деятельности.



Где начинал Зырянов

Александру Зырянову 47 лет. Он родился в Новосибирске, здесь же получил первое высшее образование в филиале Московского института лёгкой промышленности. Начало его трудового пути пришлось на середину 90-х годов: с 93-го по 95-й годы. Зырянов работал лаборантом кафедры химической технологии в вышеуказанном институте.



Затем он переключился на управление коммерческими организациями. С 1995 года Александр Зырянов руководил разными компаниями, пока в 2008 году не перешёл на работу в научный центр «Вектор». Сначала он трудился в отделе по развитию, потом его возглавил. В 2011 году Александр Зырянов вернулся на ниву предпринимательства, возглавив строительную компанию «ИнтерСтрой», но через два года вернулся на госслужбу. На этот раз в мэрию Новосибирска заместителем начальника управления общественных связей.



Когда пришел в АИР

В 2014 году чиновник переходит на работу заместителем гендиректора ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР), спустя три года становится его непосредственным руководителем.



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В числе главных достижений на посту гендиректора АИР сам Александр Зырянов называет организацию работы Торгово-логистического центра «Сибирский», который был запущен осенью 2023 года, и строительство крупнейшего за Уралом распределительного центра Wildberries. Первый проект он в соцсетях назвал «самым большим в (его) жизни».



— Теперь как говориться и помирать не жалко, — писал Александр Зырянов на личной странице в Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ).



Также под его управлением АИР участвует в реализации нацпроекта «Производительность труда»: в частности, в Новосибирске проводят форум, на котором местные предприятия «могут знакомиться с возможностями нацпроекта, обмениваться практиками, обсуждать насущные вопросы с экспертами и т.д.».

В декабре 2023 года АО «Агентство инвестиционного развития» было переименовано в АО «Корпорация развития Новосибирской области». Александр Зырянов отмечал, что смена названия связана с расширением функционала АИР. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем АО «Корпорация развития НСО» является Министерство экономического развития НСО. По результатам 2023 года, акционерное общество зафиксировало выручку на уровне 115,1 млн рублей, убытки — 32,7 млн рублей.

Какие мероприятия организовывал

Наконец, в 2023 году Александр Зырянов организовал приезд в Новосибирск бывшего американского морпеха-разведчика, инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера. Глава АИР в интервью КП рассказал, что уважает Риттера за «здравую и справедливую позицию», поэтому написал ему письмо с предложением посетить Россию. Александр Зырянов подчеркивал, что организовал тур американца на деньги от продажи собственной пустовавшей квартиры.



Он активно ведёт страницу в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ), где в описании профиля называет себя «Слугой Империи» и признаётся в любви к России и Сибири.

В марте Корпорации развития Новосибирской области фестиваль кино «Семейные традиции». На мероприятие даже привозили актера Никиту Кологривого: на встречу с ним была бесплатная регистрация.

С чем связано уголовное дело

Сегодня Александр Зырянов проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, от руководителей двух коммерческих предприятий он получил взятку «неимущественного характера» на сумму более 9,5 млн рублей. Ещё одним получателем взятки силовики называют директора Промышленно-логистического парка Александра Гоманова. Взамен с предпринимателями якобы должны были заключить договоры подряда на сумму более 64 млн рублей в обход конкурсных процедур.



* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продукта — социальной сети Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности запрещена.

