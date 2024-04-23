Отогнули профлист: в Новосибирске осудили беглецов из колонии — их нашли в другом регионе

Теперь заключенным придется отбывать срок в колонии строгого режима Источник: прокуратура Новосибирской области











В Новосибирске вынесли приговор двум заключенным, которые сбежали из мест лишения свободы. Приговор вынес Калининский районный суд Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



— Вынесен приговор в отношении заключенных, которые сбежали из колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области. Их признали виновными за побег из мест лишения свободы группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 313 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

Осужденные сбежали из МЛС в 2021 году Источник: прокуратура Новосибирской области

Суд установил, что 12 июля 2021 года днем осужденные находились на участке хозяйственного двора колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области. Они перелезли через ограждения, отогнув профлист, а затем сбежали. Беглецов задержали в другом регионе.



Суд назначил одному из них 5 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 5 лет и 3 месяца в колонии особого режима. Также с осужденных взыскали больше 1,3 миллиона рублей в пользу ГУФСИН России по Новосибирской области. Эти деньги ведомство потратило на их розыск.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области стало меньше взрослых заключенных, а несовершеннолетних — больше. Такую статистику привел уполномоченный по правам человека в регионе.

