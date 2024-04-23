НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -7

5 м/c,

с-з.

 753мм 65%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Владельцев пескобазы выселяют с берега Оби

Голосуем на Народной премии
Орда наступает
Идет жара — куда бежать
Тусовка под хиты 90-х
Антисанитария в больнице
Чему учит Марк Бартон
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Криминал Отогнули профлист: в Новосибирске осудили беглецов из колонии — их нашли в другом регионе

Отогнули профлист: в Новосибирске осудили беглецов из колонии — их нашли в другом регионе

Заключенным ужесточили режим содержания и добавили сроки

193
Написать комментарий
Теперь заключенным придется отбывать срок в колонии строгого режима

В Новосибирске вынесли приговор двум заключенным, которые сбежали из мест лишения свободы. Приговор вынес Калининский районный суд Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Вынесен приговор в отношении заключенных, которые сбежали из колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области. Их признали виновными за побег из мест лишения свободы группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 313 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

Осужденные сбежали из МЛС в 2021 году

Суд установил, что 12 июля 2021 года днем осужденные находились на участке хозяйственного двора колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области. Они перелезли через ограждения, отогнув профлист, а затем сбежали. Беглецов задержали в другом регионе.

Суд назначил одному из них 5 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 5 лет и 3 месяца в колонии особого режима. Также с осужденных взыскали больше 1,3 миллиона рублей в пользу ГУФСИН России по Новосибирской области. Эти деньги ведомство потратило на их розыск.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области стало меньше взрослых заключенных, а несовершеннолетних — больше. Такую статистику привел уполномоченный по правам человека в регионе.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. t.me/novosibtop
ПО ТЕМЕ
Колония МЛС Прокуратура Суд Заключенные
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  40

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Любовь,  63

Владимир,  27

Lera,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление