«Для детей это был стресс»: как сложилась судьба ученого, из которого пытались сделать маньяка

Собрали историю Александра Цветкова в одном видео Источник: Городские порталы

История 50-летнего ученого-гидролога Александра Цветкова столь удивительна, что может лечь в основу киноленты. Примерного семьянина обвинили в серии убийств 20-летней давности. Причиной тому стала камера распознавания лиц в московском аэропорту, разглядевшая в Александре черты преступника.

Силовики задержали растерянного Александра и бросили в СИЗО почти на 10 месяцев. В это время его жена Марина — научная сотрудница из поселка Борок Некоузского района делала всё, чтобы вернуть мужа и отца их троих детей домой. Ей удалось достучаться до депутата Госдумы Валентины Терешковой, а затем об истории гидролога узнал и президент Владимир Путин. Лишь тогда Александра удалось вернуть домой, а следком снял с него несправедливые обвинения.

Сам Александр сейчас говорит: для описания этой ситуации есть лишь одно слово — абсурд.

— Честно сказать, я думал, что это какая-то ошибка. Мне казалось, что оно должно закончиться в течение ближайших часов, как у нас случается иногда. Мне объяснили, что я являюсь свидетелем убийства. Я говорю, что не был в Москве в это время, скорее всего, ведь лето — это полевой сезон. Они меня спросили, где я был. Говорили: «Давайте, вспоминайте, где вы находились». А 20 лет прошедшие так просто не вспомнишь, — объяснил Александр.

Уголовные дела, фигурантом которых волей искусственного интеллекта стал Александр Цветков, происходили в Московской области в 2002 году. В это время он находился в научных экспедициях вместе со своими коллегами по институту.