НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +8

5 м/c,

с-з.

 750мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 94,09
EUR 100,53
Реклама

СРОЧНО

13-летняя школьница пыталась покончить с собой

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Карта грибных мест на май
Идет жара — куда бежать
Куда пропали 37 миллиардов
Когда откроют «Спортивную»
Испытания «Суперджета»
Долгострой на Сибирской
Кто нажился на светофорах
НГС в Telegram
Криминал «Для детей это был стресс»: как сложилась судьба ученого, из которого пытались сделать маньяка

«Для детей это был стресс»: как сложилась судьба ученого, из которого пытались сделать маньяка

Видеоинтервью с Александром Цветковым

1 945
9 комментариев
Собрали историю Александра Цветкова в одном видео

История 50-летнего ученого-гидролога Александра Цветкова столь удивительна, что может лечь в основу киноленты. Примерного семьянина обвинили в серии убийств 20-летней давности. Причиной тому стала камера распознавания лиц в московском аэропорту, разглядевшая в Александре черты преступника.

Силовики задержали растерянного Александра и бросили в СИЗО почти на 10 месяцев. В это время его жена Марина — научная сотрудница из поселка Борок Некоузского района делала всё, чтобы вернуть мужа и отца их троих детей домой. Ей удалось достучаться до депутата Госдумы Валентины Терешковой, а затем об истории гидролога узнал и президент Владимир Путин. Лишь тогда Александра удалось вернуть домой, а следком снял с него несправедливые обвинения.

Сам Александр сейчас говорит: для описания этой ситуации есть лишь одно слово — абсурд.

— Честно сказать, я думал, что это какая-то ошибка. Мне казалось, что оно должно закончиться в течение ближайших часов, как у нас случается иногда. Мне объяснили, что я являюсь свидетелем убийства. Я говорю, что не был в Москве в это время, скорее всего, ведь лето — это полевой сезон. Они меня спросили, где я был. Говорили: «Давайте, вспоминайте, где вы находились». А 20 лет прошедшие так просто не вспомнишь, — объяснил Александр.

Уголовные дела, фигурантом которых волей искусственного интеллекта стал Александр Цветков, происходили в Московской области в 2002 году. В это время он находился в научных экспедициях вместе со своими коллегами по институту.

О том, как складывалась судьба Александра на протяжении десяти месяцев в неволе, — в коротком видео выше. Также мы публиковали большой репортаж из Борка, где живет Александр.

ПО ТЕМЕ
Ученый СИЗО СК
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Иван,  34

Alex,  29

Эдуард,  32

Елена,  52

Привет,  37

Pov_13,  36

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление