«Закон не за нас». Пропал бизнесмен, который брал деньги у людей на строительство загородных домов. Среди них — даже генерал

По версии следствия, Денис Анисимов начинал стройку дач и коттеджей за деньги и бросал их недостроенными Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Бизнесмен Денис Анисимов из Екатеринбурга, которого судят по обвинению в мошенничестве, пропал: потерпевшие сообщают, что его нигде не могут найти. По версии следствия, предприниматель обманул больше двух десятков человек. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как работает схема обмана.

Схема, из-за которой люди теряли деньги, была одна и та же: с фирмой Анисимова заключали договоры на строительство загородных домов и вносили полную предоплату. После этого бизнесмен начинал стройку и бросал дачи и коттеджи недостроенными. Клиенты оставались без домов и денег, а он банкротил фирму и создавал новую.

За пять лет было создано несколько таких организаций. Две из них назывались ООО «ФронтСтрой» и ООО «Инград». Были и иные названия, к которым имел отношение Анисимов, хотя учредителями или руководителями числились другие. Офисы фирм, где заключались договоры, выглядели респектабельно, один из них располагался в известном бизнес-центре. Это внушало доверие клиентам.

Известно, что среди пострадавших есть даже бывший командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий (позже он был переведен в Москву и стал начальником академии Генерального штаба ВС РФ).

Анисимов взялся построить ему дом, но стройку не закончил. Именно тогда против бизнесмена возбудили первое уголовное дело. Но он отделался лишь судебным штрафом. Остальные пострадавшие предполагали, что застройщик, поняв, что такой обман не сойдет ему с рук, возместил генералу всё сполна.

Остальным клиентам долго отказывали в возбуждении дела, не находили состава преступления, отправляли разбираться с предпринимателем в гражданских исках. Люди их выигрывали, но это им никак не помогало. Фирмы Анисимова были обанкрочены — взыскать ничего не могли.

Уехал в Сочи

Но в итоге второе уголовное дело всё-таки возбудили — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В нем более двадцати пострадавших, это жители Екатеринбурга. Общий ущерб, по версии следствия, превысил 50 миллионов рублей. Наказание, которое предусмотрено по этой статье, — до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.



Полиция расследовала дело около года, прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передали в суд.



— Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого осуществляли следователи отдела полиции № 7. Ранее предприниматель уже привлекался к ответственности за аналогичные противоправные деяния, но на тот момент дело кончилось судебным штрафом.

В настоящее время мужчине вменяется 20 эпизодов мошенничества в сфере строительных услуг. УМВД по Екатеринбургу

— Как предполагает следствие, обвиняемый действовал по принципу пирамиды, привлекая всё новых клиентов и за их счет выполняя работы на ранее начатых стройках. Однако на большинстве объектов доля выполненных работ осталась на уровне 30–60%, — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В центре — убитый бизнесмен Максимов, который незаконно застраивал земли ИЖС. Справа от него Анисимов Источник: читатель E1.RU











На момент начала судебных разбирательств Денис Анисимов уже переехал из Екатеринбурга в Сочи. Давая пояснения в суде на первом заседании, он заявил, что сейчас работает там риелтором.



За год судебный процесс так и не сдвинулся с места. Судя по информации на сайте Октябрьского суда Екатеринбурга, больше 20 раз заседание откладывалось из-за того, что подсудимый или его защитник не являлись на слушание. В основном не мог присутствовать сам Анисимов. При этом предоставлялись медицинские справки о болезнях, то есть причины были уважительные.

— В это же время его подруга у себя на странице в соцсети выкладывала видео, как он веселится и танцует в ночном клубе, внешне здоровый и полный сил, — рассказала Наталья Готенко, одна из потерпевших.

Видео, о котором идет речь, есть в распоряжении редакции Е1.RU, на нем действительно фигурирует человек, похожий на Дениса Анисимова.

Потерпевшие были уверены, что обвиняемый специально затягивает процесс.

— Вся эта система затягивания уголовных дел на всех этапах, начиная с попыток возбуждения, сводится к тому, чтобы вымотать потерпевших.

Получается, что закон не за нас, не на стороне потерпевших? Наталья Готенко, потерпевшая

— Сначала сложно доказать злой умысел в таких делах. Поэтому Анисимов со своей семьей и пользовался пробелами в законе. Они выводили деньги на счета матери, она, судя по всему, снимала наличкой. А дальше уже никак не отследить, куда делись средства заказчиков, — говорит Наталья.

Из постановления о признании Анисимова банкротом. Финансовый управляющий полагает, что деньги со счетов организаций были обналичены, далее должник аккумулировал их на счетах своих родственников Источник: Sudact.ru











«Ничем помочь не можем»

Наталья несколько лет назад обратилась в фирму «Инград Урал», чтобы построить дом в Ревде. Хотела переехать туда с семьей из городской квартиры. Фирма была зарегистрирована на отца Анисимова, Анисимов-младший к тому времени уже был банкротом, а в новой фирме вел дела по доверенности. Наталья общалась с ним и все деньги передавала ему. Внесла аванс на сумму 3 миллиона 366 тысяч рублей, брала кредиты, вложила материнский капитал.

Семья планировала продать городскую квартиру, когда дом достроят, расплатиться с кредитами и переехать туда жить. Средства маткапитала были переведены на расчетный счет «Инград Урал» из Пенсионного фонда.



Стройка была брошена, в доме не было ни окон, ни крыши, лишь стены, которые, по словам Натальи, потом пришлось частично снимать и переделывать: они были установлены криво. Экспертиза установила, что работы выполнены на сумму 1 миллион 274 тысячи рублей.

Бизнесмен вернул 142 тысячи, и у него остался долг в размере двух миллионов рублей. Взыскать их женщина не может. Средства маткапитала также пропали в никуда — счета «Инград Урал» были арестованы.



— Из Пенсионного фонда и из Министерства труда, куда я обращалась по поводу ситуации с маткапиталом, пришел ответ. Суть его: вы уже распорядились средствами, свое право потеряли, ничем помочь не можем. То, что средства были, судя по всему, похищены и что возбуждено дело о мошенничестве, никого не заботит, — говорит Наталья.

Стройка у Натальи была брошена, в доме не было ни окон, ни крыши, лишь стены Источник: предоставлено Натальей Готенко











В подобной же ситуации, когда никто не может помочь, оказались остальные потерпевшие. Среди них люди разных специальностей: военные, инженеры, бизнесмены.



Некоторые продали свои квартиры, чтобы переехать в загородный дом, жили в съемном жилье, но так и остались без дома и денег. Один из них рассказывал нам, что у его пожилой мамы на фоне стресса из-за судов и отказов в возбуждении дел открылась язва, и женщина скончалась.

Пропал

Суд не стал назначать подсудимому никакую строгую меру пресечения. Анисимов лишь должен был сообщать о своих перемещениях по территории страны, о смене места жительства и телефона.



Дальше, по словам потерпевших, события развивались так. После неявки Анисимова в суд полиция пришла по адресу в Сочи, указанному как место его проживания, но никого не обнаружила. На данный момент производство по делу приостановлено.

Информация об этом размещена на сайте Октябрьского районного суда. Там говорится, что обвиняемый скрылся и место его пребывания не установлено.

За год судебный процесс не продвинулся. Подсудимый на заседания не являлся, предоставлял справки. Потом он скрылся Источник: Oktiabrsky.svd.sudrf.ru











Адвокат подсудимого Алексей Екимов прокомментировал ситуацию. По его словам, доверитель ни от кого не скрывается, а находится на лечении.



— На судебное заседание подсудимый представил документы, подтверждающие его обращение в медицинские организации после полученных травм. Подсудимый сообщил о своем адресе, номерах телефонов.

То есть вывод суда о том, что подсудимый скрылся, необоснован. Алексей Екимов, адвокат

— Человек, который скрывается, не будет сообщать суду о возможности участия в любом суде по месту его жительства, с учетом ограничений по здоровью. К тому же суду было известно об обращении к врачу в день заседания. Это объясняет и отсутствие его по месту жительства, — сказал адвокат.



В Октябрьском районном суде Е1.RU сообщили, что у них в базе нет никакой информации о том, что были предоставлены медицинские документы. Также в суде добавили, что подали данные подсудимого в полицию для объявления его в розыск.

Дозвониться до самого Дениса Анисимова нам не удалось — абонент был недоступен.



Как не попасть на удочку обманщиков?

— Строительство частных домов — сфера непрозрачная, и мошенничество цветет здесь махровым цветом. Например, каждую весну, в начале строительного сезона, стабильно появляются многочисленные фирмы-однодневки, цель которых одна — собрать авансов и уйти в закат. Есть компании, которые строят не пойми что и бесконечно судятся. Есть те, которые показывают в смете одни цифры, а после начала строительства смета волшебным образом увеличивается в геометрической прогрессии. В общем, миллион разных схем.

Поэтому проверять, проверять и проверять. Даже если вам кого-то посоветовал «знакомый знакомых» — всё равно проверьте по всем параметрам», — говорит Екатерина Торопова, директор одной из строительных компаний.

— Сейчас по ИНН или ОГРН можно найти основные сведения о любой компании, в том числе дату регистрации фирмы, прибыль, долги, судебные иски. Проанализируйте всё. Если фирма зарегистрирована накануне строительного сезона — насторожитесь. Это само по себе не преступление, конечно, но звоночек. Проверяйте документы того, с кем заключаете договор — в частности, проверьте действительность паспорта. Посмотрите картотеку арбитражных дел. Возможно, ваш подрядчик уже где-то фигурирует, — советует Екатерина Торопова.

Юрист Ирина Абрамова считает, что эти советы действенны лишь при проверке крупных компаний, например, которые строят многоквартирные дома. При выборе мелких застройщиков велик риск нарваться на мошенников. Потому что мелкие не держат в штате инженеров и у них нет своей техники. Фирма может быть новая, и никакой информации в судах о ней нет. По ее мнению, единственный выход — жесткий контроль правоохранительных органов.

В любом случае старайтесь обращаться в проверенные компании, смотрите отзывы.