Приревновал к подруге: новосибирец до смерти избил соперника в новогоднюю ночь

Погибшим оказался 60-летний житель Каргатского района Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области передано в суд уголовное дело 37-летнего уроженца Искитима, который обвиняется в убийстве 60-летнего мужчины в новогоднюю ночь. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.



По версии следственных органов, все произошло в ночь на 1 января 2024 года. 37-летний мужчина приехал в Каргатский районе к подруге, чтобы встретить Новый год. В процессе к застолью присоединился 60-летний сосед девушки.



— Между мужчинами произошел конфликт, и на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за ревности к своей подруге, молодой мужчина нанес множественные удары ногами по телу и в область головы пришедшему гостю, — рассказали в прокуратуре.



От полученных травм потерпевший умер на месте. Обвиняемый был задержан силовиками и 1 января 2024 года отправлен под стражу. 37-летнему уроженцу Искитима предъявлено обвинение в убийстве (ч.1. ст.105 УК РФ).



Уголовное дело направлено в Чулымский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

