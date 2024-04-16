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Криминал Приревновал к подруге: новосибирец до смерти избил соперника в новогоднюю ночь

Приревновал к подруге: новосибирец до смерти избил соперника в новогоднюю ночь

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд

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Погибшим оказался 60-летний житель Каргатского района

В Новосибирской области передано в суд уголовное дело 37-летнего уроженца Искитима, который обвиняется в убийстве 60-летнего мужчины в новогоднюю ночь. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следственных органов, все произошло в ночь на 1 января 2024 года. 37-летний мужчина приехал в Каргатский районе к подруге, чтобы встретить Новый год. В процессе к застолью присоединился 60-летний сосед девушки.

— Между мужчинами произошел конфликт, и на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за ревности к своей подруге, молодой мужчина нанес множественные удары ногами по телу и в область головы пришедшему гостю, — рассказали в прокуратуре.

От полученных травм потерпевший умер на месте. Обвиняемый был задержан силовиками и 1 января 2024 года отправлен под стражу. 37-летнему уроженцу Искитима предъявлено обвинение в убийстве (ч.1. ст.105 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Чулымский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор мужчине за убийство возлюбленной. Он прятал её тело от силовиков в парке.

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Новосибирская область Прокуратура Суд Убийство
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