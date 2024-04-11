Охотился в заказнике: экс-замглавы Общественной палаты наказали за убийство косули и лося

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор бывшему заместителю главы Общественной палаты Новосибирской области Владимиру Ермоле, который обвинялся в незаконной охоте (ч.2. ст. 258 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.
Само преступление было совершено 11 декабря 2022 года. На территории заказника «Кирзинский» Ермола был задержан вместе с президентом Торгово-промышленной палаты Новосибирска Юрием Вернадским и директором заказника Вячеславом Ермоликом. Мужчины во время охоты убили одну косулю и одну самку лося. Сумма ущерба Минприроды Новосибирской области оценена в 120 тысяч рублей.
Ермола признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Также до суда он возместил нанесенный ущерб.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее в Новосибирской области задержали мужчину, который убил косулю. Бедное животное застряло лапой в заборе.